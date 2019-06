Iglesias, sobre la negociación con el PSOE: "Nos han pedido discreción, pero estamos hablando y creo que va a salir bien"

Pablo Iglesias se muestra optimista ante el escenario que se ha abierto después de la reunión con Pedro Sánchez. "Nos han pedido discreción, pero estamos hablando y creo que va a salir bien", asegura el secretario general de Podemos sobre el estado de las negociaciones con los socialistas. Esta semana se espera que se celebre otra reunión entre los dos dirigentes aunque ninguna de las partes confirma la fecha. Seguramente no se avise a la prensa y a la ciudadanía de este encuentro y avancen con las negociaciones prácticamente en secreto.

A pesar de esta discreción, Iglesias sí explica que desde el PSOE han confirmado que "no van a vetar a nadie". En declaraciones en La Sexta, preguntado por si ocupará uno de los puestos en el Consejo de Minisitros si hay gobierno de coalición, ha sostenido que lo primero que hay que negociar es el programa, pero que desde su partido no van a vetar a nadie y que saben que los socialistas tampoco: "Nos lo han dicho y no creo que no nos hayan mentido".

Iglesias llega a asegurar que cree que el PSOE quiere "un gobierno de coalición de izquierdas", o que así lo "entiende" después de las conversaciones que han mantenido. El partido morado también considera que las declaraciones de algunos dirigentes, como José Luis Ábalos, al no descartar que Podemos lidere ministerios apuntan en la buena dirección. No entran en el cruce de declaraciones ni valoran si hay socialistas que rebajan este discurso. De hecho, insisten en que lo primero que hay que negociar es el programa y, posteriormente, los equipos y la estructura de gobierno. Insisten que están centrados en esta tarea.

Podemos también espera que el PSOE ponga pronto fecha a la investidura y que ésta sea durante el mes de julio. Asumen los tiempos que marque Sánchez, sobre todo, porque tiene que negociar con otras formaciones para conseguir sumar. Hasta la semana pasada no querían contar en la ecuación con los partidos independentistas catalanes, pero ya se han abierto a conseguir la investidura gracias a la abstención de ERC. La suma que ahora mismo tiene más posibilidades es el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con los apoyos de PNV, PRC, Compromís y la abstención de los republicanos en una segunda investidura. Si la primera se espera que pueda llegar en la segunda semana de julio, la segunda podría ser en la tercera semana.

Mientras siguen las conversaciones, el partido morado sigue trabajando en el programa que presentará al PSOE en la próxima reunión. "Hoy, hemos puesto en el centro del debate lo que nos parece más urgente, que es revertir los recortes en derechos laborales que ha sufrido la ciudadanía en los últimos años, empezando por la derogación de las reformas laborales y de sus aspectos más lesivos", ha explicado Noelia Vera esta mismo lunes tras la reunión de la Ejecutiva de Podemos.



El resto de medidas en la que Podemos pondrá más hincapié también tienen que ver con el ámbito laboral: la reducción de la jornada laboral a 34 horas, mejorar el control sobre las horas extraordinarias, luchar contra la temporalidad acabando con los contratos temporales de más de un mes, acabar con los falso autónomos o aumentar el SMI a 1.200 euros son algunas de estas medidas que consideran "fundamentales".