Iglesias, prudente ante la investidura: "Ojalá sea antes de fin de año, pero lo importante es que la haya"

Pablo Iglesias se muestra optimista y prudente ante la posible investidura de Pedro Sánchez: "Hay mucho que trabajar. Nuestra sensación es que se camina en la buena dirección", explicó en rueda de prensa desde el Congreso tras reunirse con el jefe del Estado en la ronda de consultas para la investidura. El secretario general de Podemos también aseguró que tanto el PSOE como ERC se están esforzando en llegar a un acuerdo, pero evitó entrar en valoraciones sobre las conversaciones que mantienen los dos partidos y consideró que "hay mucho que trabajar"

Iglesias también fue más prudente sobre su interés sobre la fecha de la investidura: "Preferimos que sea antes de fin de año, pero lo importante es que haya investidura y si tiene que ser en enero, que sea en enero. Hay una negociación con diferentes actores políticos y nosotros no decidimos los tiempos". Insistió en que no depende de Unidas Podemos y que debe "máximo respeto" a los negociadores.

La prudencia, añadida al optimismo, ha sido el matiz nuevo que ha introducido Iglesias durante la jornada de este jueves. Preguntado por esto, explicó que no se debe a nuevas informaciones, más bien a que entiende que "el optimismo siempre se tiene que acompañar de la prudencia" en un contexto de negociaciones entre diferentes fuerzas políticas. "Es una situación nueva que antes no existía en los gobiernos de mayoría absoluta que hace que las cosas no estén hechas a priori", consideró.

Pero, pese a esta prudencia, insistió en que su sensación es que hay "voluntad" de cerrar un acuerdo que llegará "antes o temprano".



Iglesias consideró una "imprudencia atroz" explicar los "escollos" para cerrar el pacto programático de Gobierno con el PSOE

Sobre la propia negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, tampoco avanzó ni detalló ningún aspecto. Sí que insistió en que el pacto programático se conocerá antes de la investidura, pero consideró una "imprudencia atroz" explicar los "escollos" que están teniendo para cerrar el acuerdo sobre el programa del futuro Gobierno de coalición.

Eso sí, incidió en que cree que es un acuerdo que generará "ilusión" y que irá en el camino de hacer efectivos los artículos más sociales de la Constitución Española.

Iglesias estuvo reunido durante una hora con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Como en las anteriores ocasiones, señaló la "buena relación" que hay entre ambos e Iglesias le trasladó su intención de formar un Gobierno progresista que asuma "una solución política al conflicto territorial". También indicó que conversó con el jefe del Estado sobre política internacional y, como suelen hacer en cada reunión de series. En concreto, señaló que hablaron de The Loudest Voice, una miniserie que narra el camino al éxito de Roger Ailes en los inicios de FOX News.