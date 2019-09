Unidas Podemos acude a la reunión con el PSOE decidida a pedirles que retomen la negociación volviendo al punto en el que la dejaron en julio. "Les vamos a pedir sensatez. Les vamos a a recordar que Sánchez dijo que yo era el único escollo y que yo me retiré. Les vamos a pedir estabilidad y que lo sensato es volver a la negociación en el punto en el que lo dejamos. Que entiendan que no puede haber tanta arrogancia con 123 diputados", explicó tan sólo una hora antes de la cita Pablo Iglesias.

El secretario general de Podemos también dijo que no se arrepiente de no aceptar la propuesta del PSOE en julio y que cree que "el PSOE se debe arrepentir de no aceptar la contrapropuesta" que hizo desde la tribuna del Congreso durante la investidura fallida. "Creo que era razonable que lo aceptara", aseguró durante una entrevista en Carne Cruda.

"¿Va a ceder en algo el PSOE?", también preguntó Iglesias. El líder de Podemos alega que en su grupo ya han cedido lo suficiente al aceptar el veto personal que le hizo Pedro Sánchez, asumir la línea del Gobierno sobre Catalunya y aceptar tener una proporción en el Ejecutivo mucho menor que la que deberían tener en proporción a los votos. "Eso se llama ceder, pero no se puede ceder hasta el infinito", insistió.

Pero, pese al mal escenario, Iglesias desde julio ya creía que Sánchez aceptaría la coalición a última hora en septiembre y hoy lo volvió a decir: "En julio negó la coalición y después la aceptó. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 48 horas. Ahora creo que es posible que Sánchez reflexione, tenga altura de Estado y comparta responsabilidades".

El secretario general de Podemos sí que descartó que den los "votos gratis" al PSOE. En Unidas Podemos hay diferentes opiniones sobre la investidura, pero prevalecerá la "unidad de voto" por lo que todo apunta a que no se dará esta opción. Iglesias explicó que la vía portuguesa, que ya probaron tras la moción de censura, no funcionó. Además, indicó que su formación se debe a sus inscritos que ya votaron en contra de apoyar una investidura sin un acuerdo integral de coalición.

La relación entre Sánchez e Iglesias se ha enfriado mucho durante estos meses. La negociación para el pacto presupuestario la salvaron los dos líderes políticos, pero ahora no está claro si ambos dirigentes podrían ponerse de acuerdo. "No hablamos desde que me escribió para felicitarme por el nacimiento de mi hija. Es impresionante... pero espero que no haya elecciones. No le pido que sea de izquierdas, pido que no mienta", aclaró sobre el presidente en funciones.