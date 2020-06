El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aseguró este lunes en Los desayunos de TVE que "se han hecho negocios indecentes con la salud de abuelos y abuelas" en las residencias de mayores, al tiempo que acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuos de "privatizar" estos centros.

"La gente no va a perdonar lo que ha hecho la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid", afeó el líder de Podemos a la presidenta regional. Iglesias también arremetió contra la situación de las residencias de mayores en esta región y calificó los hechos ocurridos en ellas de "gravísimos", en referencia a "la instrucción" de la que la Comunidad de Madrid que "prohibía trasladar a los ancianos a centros hospitalarios", algo que Iglesias calificó de "ilegal e inmoral".

El vicepresidente calificó de "vergonzoso e indecente que alguien pueda hacer negocio con los mayores y después llevárselo a otros países. Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado que ha demostrado ser ineficiente".

Por ello defendió un sistema similar al de países nórdicos con "atención domiciliaria que tenga la calidad suficiente y con los profesionales bien pagados y en condiciones óptimas".

Iglesias recordó que el Gobierno central declaró servicios esenciales la atención a las personas mayores en residencias y concedió 300 millones a las comunidades para contratar más personal y garantizar distribución de los equipos de protección individual. Pero ha insistido en que "el modelo no funciona y lo de Madrid y Castilla y León es un escándalo".

Asimismo, el vicepresidente segundo aseguró que la pandemia ha dejado lecciones al Gobierno como la protección de la sanidad pública. "No se puede privatizar y no se puede tener en condiciones de precariedad a sus profesionales", dijo.

Sobre la situación actual del coronavirus y el avance en las fases de desescalada, Iglesias subrayó que "no hay que bajar la guardia ni echar las campanas al vuelo porque no hay una vacuna y no hemos derrotado al virus".

En este sentido, aseguró que "estamos avanzando a una normalidad distinta en la que, por responsabilidad, nadie se puede relajar ni bajar la guardia". No obstante, precisó que "estamos avanzando posiciones muy importantes", aunque recordó que no hemos ganado todavía".

Por último, el vicepresidente de Podemos puso de relieve que mañana, martes, se aprobará la ley de violencia contra la infancia, apodada por el propio Iglesias como ley Rhodes, en el Consejo de Ministros. "La derecha va a querer hablar de otra cosa, pero mañana los niños y niñas de este país van a estar de enhorabuena", concluyó.