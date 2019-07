"Estoy convencido de que al final el PSOE va a rectificar y que va a entender que para ser presidente tiene que formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos". Así de seguro se mostró Pablo Iglesias este martes y a una semana de la investidura de Pedro Sánchez. Las negociaciones siguen bloqueadas, pero el secretario general del partido morado tendió la mano al presidente en funciones para retomar las conversaciones y negociar un gobierno sin vetos.

Iglesias negó que Sánchez le haya transmitido que él no puede entrar en el Consejo de Ministros. En una entrevista en La Sexta explicó que no le ha puesto ningún veto y que, si fuera así, los socialistas deberían argumentar estas líneas rojas públicamente. Aunque Iglesias indicó que él sí entiende un motivo: las presiones del Ibex 35, los medios de comunicación y la banca para que el PSOE no forme un gobierno con Unidas Podemos. Presiones que, como recuerda, Sánchez reconoció que existieron ya en 2016 cuando el presidente se enfrentó a su primera investidura fallida.

El secretario general de Podemos no quiere dar por rotas las negociaciones y espera que, como ayer afirmó Sánchez, el presidente vuelva a llamarle. Eso sí, precisó que espera que "llame bien" porque en las anteriores ocasiones "llamó antes al PP y a Ciudadanos" que a Unidas Podemos.

"Me gustaría que pudiésemos llegar a un acuerdo. Sé que no hay una cultura de gobiernos de coalición a nivel estatal, pero España ya no es diferente a Europa. Seguimos con la mano tendida para negociar en serio, no a través de los medios de comunicación, un gobierno de coalición. Estamos ante la oportunidad histórica", insistió Iglesias durante la entrevista tras apuntar que Sánchez se equivocó al dar por rotas las negociaciones este lunes.

Iglesias considera que la desconfianza hacia Podemos no es más que una excusa para no negociar

Para el secretario general de Podemos su grupo ya ha cedido en muchos puntos para llegar a una coalición: desde renunciar a entrar en el Gobierno si hay una primera investidura fallida al no pedir liderar ministerios de Estado y prometer lealtad institucional en temas como Catalunya. También consideró que las declaraciones de los socialistas en las que aseguran que no confían en el partido no son más que otra excusa para no negociar — como la propia consulta de Podemos a las bases — porque ya demostraron lealtad y compromiso durante el año de gobierno del PSOE en solitario.

Iglesias insistió en negociar sin vetos aunque destacó que, hasta el momento, Sánchez no ha puesto ninguno durante sus reuniones ni durante sus conversaciones telefónicas. De hecho, dejó caer que la idea de que su entrada en el Consejo de Ministros es la que impide el acuerdo podría ser una invención: "Se da por hecho eso, pero quiero señalar que Sánchez dijo el otro día la vedar con la vicepresidencia: que yo no la había pedido. Muchos periodistas y dirigentes socialistas lo afirmaron y Sánchez desmintió a todos. Ojo, no vaya a ser que se estén creando cosas que no existen".

Iglesias reta a Sánchez a explicar los vetos a Podemos

Siguiendo el supuesto de los vetos, Iglesias animó a los socialistas a explicar claramente los argumentos. Esto es una línea roja que para el grupo confederal supone una "falta de respeto" y que se compara con la idea de decirle a Sánchez que votan a favor del gobierno socialista si él se echa a un lado y no lo preside: "A nosotros no nos han planteado ningún veto y nosotros no plantearemos ningún veto. Entenderíamos que nos dijeran que corruptos no pero, ¿por qué se diría no a alguien elegido por los ciudadanos? Que lo expliquen".

"El problema de fondo es que los poderosos saben que si estamos en el Gobierno no nos van a poder comprar"

Iglesias en todo esto sólo encuentra una razón: las presiones del Ibex 35, los medios de comunicación y de la banca: "El problema de fondo es que saben que si estamos en el gobierno vamos a intervenir en el mercado del alquiler, mejorar las condiciones de los trabajadores y que las eléctricas no nos van a poder comprar. Por eso hay tantas presiones sobre Sánchez para que no gobierne con nosotros. Sanchez ya contó como funciona el poder en este país con Jordi Évole en 2016 y el poder no quiere que gobernemos".



Iglesias consideró que los socialistas han hecho tanto políticas de derechas como de izquierdas a lo largo de su trayectoria pero que, si pactan con ellos, se verían obligado a hacer políticas de izquierdas. "Sánchez en mayo estaba de acuerdo en hacer una coalición con nosotros. A partir de ahí han llegado las presiones, como pasó en 2016. Cuando aparece Ana Botin las cosas cambian".

El secretario general insistió mucho en retar a Sánchez a que explique si las presiones es el motivo de verdad para rechazar un gobierno de coalición sin vetos y con representación proporcional - e incluso menor - a los resultados del 28-A. Pero, a pesar de todas las tiranteces, aseguró que no quiere tirar la toalla y que sigue esperando la llamada que el presidente anunció el lunes a primera hora de la mañana-