Pieza "Dina" Iglesias ve el 'caso Dina' como un intento de "sacar" a Unidas Podemos del Gobierno y descarta verse imputado

En una entrevista en Radio Nacional, el vicepresidente segundo del Gobierno afirma que cuenta con el total apoyo del presidente, Pedro Sánchez. Espera que este caso, como tantos otros vinculados con Podemos, genere muchos titulares, pero no tenga recorrido judicial. Sostiene que inicialmente no entregó la tarjeta del móvil robado a su exasistente para "no someterla a más presión".