Elías Bendodo (PP), consejero de la presidencia, resolvió este martes la crisis que había abierto 24 horas antes la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), cuando ignoró todos los informes, incluidos los de su propio Gobierno, y negó la existencia de la brecha salarial en la Junta de Andalucía, además de pedir a las universidades informes “serios y rigurosos” al respecto del asunto, en lugar de defender la verdad, revelada por todos los organismos internacionales y por los informes del Ejecutivo al que pertenece. Bendodo zanjó el asunto, muy en su estilo, con claridad, y reconoció la evidencia: "Por desgracia, sí existe una brecha salarial en el Gobierno de la Junta”, dijo.

El consejero de la presidencia, la mano derecha del presidente, Juanma Moreno (PP), era muy consciente de que sus palabras implicaban una desautorización y una rectificación en toda regla de la consejera, y de que, según como enfocase el asunto, este le podría causar un serio problema con el socio que necesita el Gobierno para aprobar cualquier cosa de cierto calado en Andalucía: el partido de ultraderecha Vox, quienes practican el negacionismo y tienen una manifiesta obsesión antifeminista, que, en ocasiones, en algún portavoz, se desliza incluso hacia la misoginia.

Así que Bendodo, un hábil comunicador, adobó sus palabras todo lo que pudo para que el trago fuera fácil de pasar para la consejera, al tiempo que buscaba evitar males mayores con el socio, a solo dos días de la votación de los presupuestos, lo que le dará al experimento andaluz, después de seis meses, en su opinión, la solidez y estabilidad que consideran imprescindible para lograr el objetivo que se han marcado en esta legislatura: mejorar la situación económica de Andalucía.

Bendodo se declaró, por un lado, en general, "de acuerdo con las manifestaciones que hacen" sus "compañeros del Consejo de Gobierno” y agregó que cree que "la consejera es igual de consciente que todos nosotros" sobre la realidad de la brecha salarial. "Tenemos que luchar y trabajar para corregir esta situación, porque el actual Gobierno andaluz defiende la igualdad, y la primera que lo hace es la propia consejera Ruiz”, dijo Bendodo.

“Todas las administraciones públicas tienen que luchar para que no se produzca esa brecha salarial, que sí existe en la Junta de Andalucía", insistió Bendodo. “No sólo se da en la administración pública. En nuestra sociedad existe la brecha salarial" entre hombres y mujeres, y su erradicación es "un gran reto de la sociedad moderna”. Bendodo abogó por que la gente se conciencie de que asuntos como la propia brecha salarial o la igualdad "son temas de todos”.

Contra Calvo

Y, por otro lado, Bendodo se las arregló para no censurar de manera directa a Vox, sino que arremetió contra el PSOE, su rival. "El partido político que intente patrimonializar, hacer bandera de determinada cuestión, como la brecha salarial o la igualdad de género, le está haciendo un flaco favor a la mujer". Bendodo se refería a las recientes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, a las que tachó de "absolutamente disparatadas" y de “disparate”. “Han hecho un flaco favor a la mujer española”, apostilló.

Bendodo añadió que Calvo fue "la misma persona que dijo que el dinero público no era de nadie”: "No nos extraña esa segunda salida de tono”. "Ningún partido puede hacerse dueño ni patrimonializar ninguna cuestión, ni ideológica ni de otro tipo, porque todos los partidos tienen su opinión y, en cuestiones tan importantes como ésta, coincidimos".

El consejero abrochó su intervención con guiños a Vox, su socio imprescindible, y a dos días de la aprobación de los presupuestos, mantuvo que los españoles "han superado hace muchísimos años" el intento de "crear una historia ficticia para decir que unos son los malos y otros los buenos”.

"No vamos a demonizar a un determinado grupo político porque no sería ni justo ni democrático, no veo peor ni mejor a Vox que a Adelante Andalucía", afirmó. Luego, agregó que los compromisos firmados con Vox "se van a cumplir y ya hay un grado alto de cumplimiento".

Para el consejero, son respetables todos los grupos parlamentarios "porque son plenamente constitucionales y porque los han votado los andaluces”."No nos cuesta tanto sentarnos en una mesa o ponernos en una foto porque el objetivo común debe ser tener un gobierno estable y, por tanto, el bienestar de los ciudadanos”. “Nosotros no ponemos líneas rojas a nadie. Los partidos de izquierdas son los partidos de los vetos”.

Bendodo remachó su planteamiento legitimador de la ultraderecha de este modo, con estas frases, con las que equiparó a Vox y a Adelante Andalucía, la fuerza en la que están Podemos e IU: "Hay cosas buenas y malas de Vox, de Podemos y del PSOE. No veo peor a Vox que a Adelante Andalucía. Ni mejor”. “No creo que sea mejor ni peor la ultraderecha ni la ultraizquierda”.