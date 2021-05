La abstención del PSOE impedirá la tramitación de la proposición de ley trans impulsada por ERC, Junts, Más País, CUP, Compromís y Nueva Canarias. La posición anunciada del grupo socialista, además del voto en contra del PP y Vox, hará que la medida no pase previsiblemente del Pleno de este martes en una votación que se producirá en unas horas. Unidas Podemos, en cambio, votará a favor de una norma que es muy similar a la elaborada por el Ministerio de Igualdad y que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mantiene bloqueada en el seno del Gobierno.

Este lunes, tres horas después de que fuentes de la dirección del grupo socialista confirmaran a Público que el partido "facilitaría" la admisión a trámite de la iniciativa, pese a "no estar de acuerdo con el contenido", estas fuentes recularon y señalaron que el PSOE se abstendría finalmente. Por ello, durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa, las diferentes fuerzas del arco parlamentario (excepto PP y Vox) han pedido al PSOE que reconsidere su postura, al mismo tiempo que le han reprochado ponerse de lado de la derecha y la ultraderecha.

"Si son la izquierda, ¿hasta cuándo van a dejar de mirar para otro lado? ¿Hasta cuándo van a permitir la violencia desatada contra sus cuerpos y sus mentes?", ha interpelado la diputada de ERC Pilar Vallugera, encargada de defender la proposición. Durante su discurso, la parlamentaria ha recordado que hasta hace solo dos años, el grupo socialista reconocía el derecho a la autodeterminación de género, el principal punto de discrepancia entre las fuerzas que sostienen el Gobierno.

De hecho, en 2019, había un gran consenso en la Cámara Baja en torno a esta cuestión, que incluía al PP. En este sentido, PP y PSOE ya han votado a favor de leyes que se basan en estos principios en varias comunidades autónomas. La última, la aprobada este lunes en Canarias gracias al apoyo, entre otras fuerzas, del PSOE y la abstención del PP. "Hablamos de derechos humanos inherentes e inviolables. Las personas trans no se sienten, no desean, son. Métanselo en la cabeza", ha espetado Vallugera. La diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón ha insistido en este aspecto más tarde: "Lo que se pide es reclamar los derechos humanos, como la autodeterminación de género que ya se contempla en 12 de las 17 comunidades autónomas. La ley trans será ley".

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha animado al PSOE a discutir sobre las diferencias durante la tramitación parlamentaria de la norma. "No se pueden poner de perfil", ha apostillado. Sobre la postura tránsfoba de Vox, que ha intervenido para fijar su voto en contra, Errejón ha respondido en el turno de réplica: "A ustedes no les molesta la ley, les molesta que existan personas trans. Los únicos enfermos son los que odian y van a perder esta batalla".

Su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, también se ha pronunciado en estos términos: "Después de las palabras del odio, vienen los actos del odio. Nosotros no creemos en la ampliación de derechos civiles, creemos porque amamos al otro. Si son incapaces de amar, simplemente son inhumanos. Por último, a PP y Vox: una mujer trans es una, una mujer trans es gran y una mujer trans es libre, a ver si así lo entienden", ha señalado en alusión al lema franquista "¡Una, Grande y Libre!".

Mireia Vehí, diputada de la CUP, también ha denunciado el "bloqueo del PSOE" a la ley de igualdad real y efectiva de las personas trans. "Hoy, la abstención es ir con los que consideran que las personas trans están enfermas. No sé cómo harán ustedes el próximo 28 de junio, Día del Orgullo, y si les va a valer con un tuit del presidente". Asimismo, ha sostenido que el hecho de que esta norma no tenga más recorrido parlamentario supone "varios problemas", como por ejemplo, "dar alas a las tonterías que dice la extrema derecha". "Habrá ley trans, le pese a quien le pese", ha zanjado la portavoz de la CUP.

Montero advierte de que sacará la ley trans en esta legislatura

El PSOE, en la línea de lo que ha defendido esta mañana el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha insistido en que la iniciativa presenta "deficiencias en diferentes ámbitos, que incluso la vía de enmiendas no sería suficiente para subsanarlas", tal como ha dicho la diputada de la formación Susana Ros. Asimismo, ha añadido que la legislación tiene que ser "manifiestamente mejor que el texto" que se ha debatido este martes y que está bloqueado en el Gobierno, aunque ha asegurado que el proyecto de ley "está muy cerca de aprobarse en el Consejo de Ministros". Y, cuando esto pase, "el PSOE se pondrá a la tarea de manera prioritaria".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, presente durante todo el debate, ha intervenido al final del mismo, algo inusual cuando se trata de una proposición de ley de los grupos. Y lo ha hecho, según ha explicado, para "pedir perdón" al colectivo trans por "no haber podido traer la norma" desde el Ejecutivo. Si bien, ha agradecido a la mayoría parlamentaria que sostiene en la Cámara Baja al Gobierno por haber presentado la medida, que no sólo es muy similar al proyecto del departamento de Montero, sino que además tiene "dos mejoras", esto es, la garantía de los derechos de las personas no binarias y otra referente a las personas trans cuya situación administrativa es irregular.

Montero ha afeado que el PSOE apostara hace dos años por la libre autodeterminación de género y ahora cambie de posicionamiento. "Es difícil de creer que una ley que tenía seguridad jurídica en 2019 no la tenga en el 2021", ha apostillado. Con todo, ha manifestado su "más firme compromiso con que la libre determinación de la identidad de género sea una realidad en nuestras leyes y para las personas trans en esta legislatura".