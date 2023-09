Illa pide a Junts y ERC "estar a la altura" tras la resolución del Parlament para fijar las condiciones de un referéndum

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha llamado a Junts y a ERC a "estar a la altura en un momento trascendente", lo que conlleva "un poco de oficio político y altas dosis de discreción", además de evitar transitar por "un callejón sin salida que no lleva a ninguna parte".

En la intervención con la que ha abierto el Consell Nacional del PSC de este sábado, Illa ha reclamado a "todos los partidos, especialmente a los catalanes", que "piensen más en el país y atiendan a lo que dice la ciudadanía".

En clara alusión a las formaciones independentistas de Junts y ERC, claves para la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, ha indicado: "Demuestren un poco de oficio político, un saber estar, una discreción debida para conseguir que lo que los ciudadanos dijeron lo ratifique el Congreso".

Según Illa, los electores optaron el pasado 23 de julio por "un gobierno progresista" y por "avanzar". "Escuchen lo que dijo la ciudadanía", ha señalado.

Las declaraciones del primer secretario del PSC llegan después de que el viernes Junts y ERC redoblaran su presión a Sánchez al aprobar en el Parlament de Catalunya una resolución para condicionar su investidura a fijar las condiciones para celebrar un referéndum, una postura que el PSC ha descartado ya con rotundidad.

Con todo, Illa considera que es momento de que el Congreso "ratifique lo que los ciudadanos dijeron el 23 de julio", tras la fallida investidura del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha tenido lugar esta semana.

Si, por contra, las negociaciones para que Sánchez siga en Moncloa fracasan, "los ciudadanos tomarán nota", porque "no escuchar a la ciudadanía no es nunca una buena receta política", ha dicho antes de recordar los malos resultados del independentismo catalán en los últimos comicios generales.

Además, Illa ha mostrado la predisposición del PSC para ver "qué pasos más se pueden dar" para encauzar el conflicto político catalán. "Estamos dispuestos a hacerlo, a explorarlo. Pero a hacerlo de forma coherente, no a trompicones, y a hacerlo en el marco de la Constitución. Con mucha generosidad, pero no con ingenuidad", ha añadido.

Según el socialista, "nadie puede negar que las cosas hoy están mejor" en Catalunya, ha dicho el día antes de que se cumplan seis años del referéndum unilateral de independencia.

Con relación al ejecutivo catalán, ahora conformado en solitario por ERC, ha lamentado que opte por el "mal camino", que es "pensar más en el partido que en el país" y "externalizar responsabilidades", entre otros reproches.

Ello, ha recordado, pese a que se ha tenido que "tragar" el "cordón sanitario" contra los socialistas y ha aprobado los presupuestos catalanes gracias al voto favorable del PSC.

Así, Illa ha vuelto a ofrecerse para "cambiar las cosas cuando sea el momento", ya que ha dicho que no tiene "prisa" para alcanzar la presidencia de la Generalitat

La resolución de Junts y ERC "aleja" la investidura de Sánchez

Asens insta a Junts y ERC "a no darle una segunda oportunidad a PP y a Vox"

Por su parte, el exdirigente de los comunes Jaume Asens ha advertido de que la resolución aprobada el viernes en el Parlament por ERC y Junts es "un error" que "aleja" y puede "hacer descarrilar" la investidura de Pedro Sánchez, y ha exigido a estos partidos "responsabilidad" para no ir a unas nuevas elecciones.

En una entrevista en la emisora RAC1, Asens, miembro del equipo negociador de Sumar, ha asegurado este sábado que "ahora es el tiempo de la negociación y de la responsabilidad y no de la gesticulación de cara a la galería que solo alimenta a la derecha y a la extrema derecha, y a los enemigos de la amnistía, que son muchos y poderosos: la iglesia, los empresarios, la Fiscalía, que incluso ha ido a Bruselas".

En esta línea, ha instado a ERC y a Junts a "no perder los nervios" y "a no darle una segunda oportunidad a PP y a Vox", tras insistir en que la investidura de Sánchez "está más lejos" si se pone el referéndum ahora como condición para aprobarla.

Además, ha pedido "no subestimar" a las fuerzas que se resisten a la amnistía. "Estamos ante el inicio de una gran ofensiva que lo puede hacer tambalear todo. Y los jueces tampoco se quedarán con los brazos cruzados", ha dicho.

Puigdemont no podría volver de inmediato a Catalunya

En este punto, ha apuntado que probablemente Puigdemont no podría volver de inmediato a Catalunya tras aprobarse la ley de amnistía porque ésta seguramente acabará en el Tribunal Constitucional y habrá que esperar a su resolución.

A su juicio, la resolución que introduce el referéndum como condición para la investidura fue fruto "del nerviosismo" y de "la competición de purismos" en la que están enfrascados los partidos independentistas.

"Forma parte de la sobreactuación de esos partidos para tener cohesionados a los suyos, pero es una temática que nos devuelve al pasado, a crear falsas expectativas y a las 155 monedas que se lanzan unos a otros", ha dicho.

El ex dirigente de los Comunes ha subrayado además que lo que se votó el viernes no está en línea con la hoja de ruta que ha defendido hasta ahora el ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y que pasaría por condicionar la investidura a la amnistía, pero no al referéndum