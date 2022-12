Illa, tajante ante la autodeterminación del Gobierno catalán: "Catalunya tiene derecho a decidir libremente su futuro"

El líder de los socialistas catalanes (PSC), Salvador Illa, ha insistido nuevamente este miércoles en la realización de una consulta de autogobierno catalán, que deberá centrarse en el diálogo y en el acuerdo entre los partidos catalanes. Una consulta en la que, según el político, no se podrá votar sobre la independencia. "Si, fruto del diálogo entre catalanes y sus partidos, se llega a un consenso y a un mínimo acuerdo sobre cómo organizar el autogobierno de Catalunya que competa a la comunidad catalana, estoy de acuerdo y me parecería bien", ha expresado en una entrevista en El Confidencial.

Aunque Illa es consciente de que esta consulta tomará un tiempo, ha remarcado que puede ser "objeto de discusión". Asimismo, ha asegurado que los socialistas catalanes no se posicionarán a favor de una consulta para la independencia de Catalunya, lo que para ellos es "una línea roja". El conflicto político, ha sostenido el líder, se encuentra en la comunidad catalana y por ello ha intentado convencer, desde que comenzó sus andaduras como presidente del PSC, al president Pere Aragonès para reunir a los partidos catalanes con el objetivo de dialogar.

Tras haber tumbado el Tribunal Constitucional en 2006 algunos artículos del Estatuto de Autonomía ratificados en un referéndum, Illa ha mostrado su disposición para llegar a un acuerdo de autogobierno, recalcando que el Estatuto de 2006 "no es el que votó la sociedad catalana".

Con respecto a si llevaría a cabo un bipartito con ERC en el caso de que el PSC, en las siguientes elecciones autonómicas, consiguiera 40 ó 42 escaños, el líder socialista no ha dudado en expresar que intentaría un gobierno en solitario. "Si algunos me lo discuten, les recordaré que están gobernando con 33. Y si no puedo en solitario, buscaría los apoyos necesarios", ha añadido. Además, no cree que el Govern "esté en condiciones de acabar la legislatura en 2025", pues se trata del Govern "más débil de la historia de Catalunya".