Parecería imposible soterrar dentro de un sumario judicial una declaración clave, del testigo más importante en Bélgica y del que se había pedido comisión rogatoria internacional a ese país, sobre una causa tan grave como los atentados de Barcelona del 17-A de 2017. Pero tras analizar el contenido íntegro de la Pieza 1, la principal, que ocupa 30 tomos y alrededor de 13.000 folios, todo apunta a que exactamente eso es lo que ocurrió. Aunque hay otras once piezas en el sumario, con unos 100.000 folios en total.

Y ha sido posible precisamente a causa de ese ingente tamaño del sumario de la instrucción, así como por el hecho de que fuera mantenido bajo secreto judicial absoluto durante casi un año, hasta que fue parcialmente levantado en julio de 2018. Para entonces, los letrados que al fin tuvieron acceso a la documentación ya tenían que revisar unos 30.000 folios y no encontraron ese testimonio crucial, en el que el presidente de la mezquita Youssef de Diegem (Bélgica), Soliman Akaychouh, revelaba que el cerebro de la matanza, Abdelbaky es Satty, hablaba por teléfono desde ese país con "los servicios secretos españoles" el año anterior a la matanza de Las Ramblas, según el propio Es Satty le dijo a Akaychouh en un momento en el que aquel mantenía una conversación telefónica y fue interrumpido por este.

Los abogados no lo hallaron porque estaba oculto en un CD Rom que la Guardia Civil había entregado al juez con un resumen impreso del contenido del disco en el que ni siquiera se citaba a Soliman –como se le suele identificar, ya que hay otros testigos de la causa con el mismo o parecidos apellidos–. Además, el oficio que la Fiscalía remitió al magistrado Fernando Andreu, del Central 4 de la Audiencia Nacional, adjuntando el original completo en neerlandés del informe de la Fiscalía Federal belga, no incluyó copia impresa de la traducción ni tampoco mencionó a Soliman, al remitir únicamente al informe de la Guardia Civil entregado días antes.

Al cumplirse un año de la matanza, era casi imposible hallar en el sumario el testimonio que prestó Soliman tres días después del 17-A

Así que, al cumplirse un año de los asesinatos yihadistas de 13 personas, incluidos dos niños, en Las Ramblas de Barcelona, era casi imposible descubrir en el sumario que allí figuraba esa declaración del que fuera jefe del imán de Ripoll en Bélgica. Un testimonio que fue prestado en una comisaría del Distrito Policial Vima, sito en la calle Woluwestraat 1 de la ciudad belga de Machelen, el 20 de agosto de 2017, sólo tres días después del atentado.

Para explicar cómo se pudo mantener oculta esa declaración –cuya traducción no sería impresa hasta febrero de 2019, y sólo como anexo a un informe de otro tema totalmente distinto–, es necesario empezar por el mismísimo principio de la instrucción de la causa:

Reproducción del folio 8 del sumario de la causa del atentado yihadista del 17-A.

El 24 de agosto de 2017, una semana después de la matanza de Las Ramblas, la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior solicitó una Comisión Rogatoria Internacional para que el Tribunal de Primera Instancia de Lieja (Bélgica) facilitase "toda la información posible sobre la declaración que las autoridades belgas van a tomar a Soliman AKAYCHOUH, persona que financió el viaje a Bruselas (Bélgica) de Abdelbaki ES SATTY,

para que faciliten toda la información posible sobre el desplazamiento de ES SATTY a Bélgica", tal como se lee en el oficio que el jefe de la TEPOL (Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo) dirigió al juez el 29 de agosto y que se reproduce aquí. Ese organismo pertenece al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), que en aquellas fechas dirigía José Luis Olivera Serrano.

El oficio, que aquí reproducimos (folio 8 del sumario), finaliza explicando:

"Por lo expuesto, y en atención a las instrucciones dadas por V.I sobre qué Cuerpo es el encargado de las diferentes líneas de investigación internacionales, este Centro considera que la información de la comisión rogatoria internacional solicitada por Policía Nacional, debe ser facilitada a la Jefatura de Información de la Guardia Civil ".

Folio 26 del sumario de la causa sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

Ese oficio de la TEPOL se refiere al que esa misma unidad había remitido al juez el día 22 de agosto "solicitando la adopción de nuevas medidas urgentes", en cuya página 10 (folio 26 del sumario, que reproducimos aquí) subraya la importancia de llevar adelante esa comisión rogatoria internacional:

​"El viaje de ES SATTY fue financiado por el imán de Vilvoorde, Soliman AKAYCHOUH, nacido el 19/02/1979; se ha sabido que el día de la fecha, las autoridades belgas van a tomar declaración a AKAYCHOUH en el marco del procedimiento FD.35.98.00022311, por lo que se solicita a V.I. EXPIDA COMISION ROGATORIA INTERNACIONAL DIRIGIDA A LA AUTORIDAD JUDICIAL BELGA, para que faciliten toda la información posible que se recabe en el curso de esa diligencia, sobre el desplazamiento de ES SATY a Bélgica, así como de otros que pudieran haberse producido".

No cabe duda de que Interior consideraba de la máxima urgencia obtener la declaración de Soliman. Pero la Fiscalía Federal de Bélgica había sido aún más diligente, y ya había interrogado a Soliman (el día 20 de agosto), como se descubrirá... un año y medio después.

Folio 7.942 del sumario de la causa sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

El 9 de octubre de 2017, el fiscal federal belga Antoon Schotsaert envía al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo Cuervo, todo el expediente que ha reunido (302 páginas de testimonios, fichas, documentos, fotos, actuaciones y diligencias, todo en el idioma original neerlandés), precedido por una breve misiva en castellano, que aquí reproducimos:

​Estimado Colega,

Puede encontrar en anexo, para su información, una copia certificada conforme al expediente integral belga FD35.98.223/17 relativo al atentado cometido en Barcelona el 17 de agosto de 2017.

Quisiera pedirle acusar recibo de estos documentos por correo electrónico.

Muy atentamente,

Ese largo expediente en neerlandés concluye precisamente con el testimonio de Soliman –que ocupa cinco páginas–, y es remitido a la Jefatura de Información de la Guardia Civil para su traducción y estudio.

Pasan siete meses desde que se recibe el informe de Bélgica hasta que se remite al juez en neerlandés

Pero, una vez traducido y leído, desaparece la urgencia de la comisión rogatoria inicial y pasan siete meses antes de que la Unidad Central Especial Nº2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil emita, el 18 de mayo de 2018, el oficio dirigido al juez informando de que:

Folio 7.762 del sumario de la causa sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

"En referencia a las investigaciones que se siguen en las diligencias previas 60/2017 del JCI N° 4 AN, sobre los atentados terroristas ocurridos el 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrills (Tarragona) y el traslado de la Fiscalía en noviembre de 2017 a esta Unidad de las actuaciones realizadas por la fiscalía federal belga en relación a este asunto.

Recientemente se ha finalizado la traducción del holandés al castellano de las mismas, procediéndose a su estudio", tal como se puede leer en la primera página de dicho oficio, de un total de 26 folios, que aquí reproducimos.

El oficio hace un resumen de las diligencias efectuadas por la Fiscalía Belga, detallando:

La Guardia Civil cita a todos los testigos interrogados por la Fiscalía belga, menos al que era objeto de una comisión rogatoria internacional

"Para estos viajes, así como durante la estancia de ES SATTY en Bélgica, contó con la colaboración de varios individuos a los que las autoridades belgas han oído en declaración en calidad de testigos. Estas personas son Abdelkarim AAISSI, Mohamed KAICHOUH e Hicham KAICHOUH y habrían reservado y abonado los billetes de avión utilizados por Abdelbaki ES SATTY así como gestionado el alojamiento en el viaje de marzo de 2017.

De entre estas personas la de mayor confianza de Abdelbaki ES SATTY es

Abdelkarim AAISSI".

[...] "Actualmente las autoridades belgas continúan las investigaciones y la práctica de gestiones tendentes al total esclarecimiento de los motivos que llevaron a los investigados en los atentados de referencia a viajar a Bélgica, así como las personas con las que pudieron contactar y que pudieran tener relación con los hechos investigados".

Folio 7.763 del sumario de la causa sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils.

"En lo que respecta a España, esta Unidad mantiene contacto fluido con las autoridades policiales belgas en el marco de la colaboración internacional en materia de terrorismo yihadista, a fin de contrastar las informaciones que ambos países obtienen sobre los intereses mutuos de averiguar los extremos que han desembocado en los atentados de Cataluña en el año 2017 y las personas que pudieran tener implicación directa o por conocimiento y/o colaboración en la preparación y/o planificación de los mismos". [continúa el oficio en la página siguiente, que aquí también reproducimos]

El oficio también habla de las declaraciones que ha tomado la propia Guardia Civil "a diferentes familiares de Abdelkarim AAISSI que residen en España, concretamente en la localidad de Ripoll (Gerona) y Vic (Barcelona)". Y concluye:

Un sumario del CD Rom que omite al testigo principal

"Se hace entrega junto al presente oficio de la siguiente documentación que

acompaña al mismo:

• CD Rom conteniendo:

- Actuaciones realizadas por la fiscalía federal belga en relación a los atentados de Cataluña con su correspondiente traducción al castellano.

- Copia de las diligencias de manifestación en calidad de testigos de los familiares de Abdelkarim AISSI residentes en España:

• Khadija EL KOURACHI (X4061490N) y su pareja Hamid BARMOU •

(X2090624Q)

• Hasna AINAAISSA (X5074873S).

• Mahmoud AINAAISSA (X2225886S)".

Imagen del CD Rom grabado por la Guardia Civil, con su carátula vacía, sin reseñar los contenidos, tal como aparece en la versión digital del sumario del 17-A.

Pero no hace mención alguna a Soliman Akaychouh, ni tampoco a su declaración testifical, que se había pedido expresamente a Bélgica desde la Secretaría de Estado de Seguridad mediante una comisión rogatoria internacional urgente. Tampoco se anota ningún listado de contenido en la propia carátula del CD Rom, cuya imagen aparece en el sumario (folio 7.761) y que aquí reproducimos. Así que no había forma de que ni el juez ni los letrados que estudiarían el sumario cuando se levantara el secreto unos meses después supieran que ese disco digital contenía el testimonio de Soliman.

La Dirección General de la Guardia Civil alega que aportaron "todo el material, tanto en papel como en digital"

Ante esta aparente ocultación de una declaración testifical tan importante, Público se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Guardia Civil, y su respuesta (a través de una portavoz) ha sido ésta: "En su día los investigadores aportaron todo el material, tanto en papel como en digital".

Formalmente, es cierto, puesto que ya hemos dicho que al final (en febrero de 2019) aparece la traducción impresa en un informe sobre otro asunto, pero es evidente que en aquel momento la propia existencia de la declaración de Soliman era totalmente opaca para el magistrado. Sobre ello, la portavoz de la Guardia Civil ha explicado que "está todo aportado y sobre ello no tienen nada más que decir. Muchas veces, en unas diligencias, se aporta en CD Rom y luego si el juzgado te dice que quiere que lo que hay ahí se aporte en papel, pues se hace la entrega en papel".

Público ha consultado ese tema al profesor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona Fruitós Richarte i Travesset, exmagistrado de la Audiencia de Barcelona, y ha confirmado que a menudo se les entrega a los jueces únicamente el CD Rom, de forma que "tienes que mirar bien los informes, porque a veces el problema de la instrucción policial es que te engañan. Tienes la sensación de que no te dicen lo importante... sobre todo en temas de narcotráfico, cuando te extrañas de que no han seguido una línea de investigación y tienes casi la certeza de que se trata de individuos que los tienen infiltrados. No te hablo de terrorismo, sino de temas de drogas, que son los que más he llevado, cuando ves que descartan investigar a ciertas personas"...

"Y siempre juegan en la línea", continúa Richarte, "porque no cometen una falsedad documental. Ellos no ocultan, porque lo aportan. Pero, claro, te lo aportan con toda una serie de documentación que tú no hay forma humana de que lo puedas escrutar y saber qué está pasando allí".

La ausencia de toda mención a Soliman en el sumario del CD Rom podría ser una "omisión dolosa", en opinión del jurista Fruitós Richarte

Ahora bien, la omisión en el oficio/resumen de la Guardia Civil (y en la carátula del disco) de que en el CD Rom está la declaración de Soliman, "es una omisión dolosa", en opinión de este jurista. "Porque está hecho adrede. No se trata de que se omita parte de lo que alguien declaró porque no se considera relevante, o lo que dijo alguien poco cualificado, como cuando se podan detalles sobrantes de la investigación. Aquí se está cortando una rama principal de la investigación. Y gorda. Porque si Soliman dice que Es Satty hablaba con los servicios secretos habrá que investigar por qué y dilucidar si es cierto o no".

"Más todavía, cuando esa declaración ha sido solicitada mediante comisión rogatoria internacional, que hay que concluir y resumir sus resultados, según dicta nuestra normativa jurídica", concluye el jurista.

Folio 7.941 del sumario sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils cometidos el 17-A de 2017.

Además, una semana después, el 25 de mayo de 2018, es el propio teniente fiscal de la Audiencia, Caballero, quien remite al juez un oficio, que aquí reproducimos, acompañando el informe íntegro belga... pero sólo en idioma neerlandés:



"Remito a V.I. el presente oficio acompañando la documentación original remitida por la Fiscalía Federal Belga recogiendo las investigaciones llevadas acabo en relación con Bélgica sobre los atentados objeto del presente procedimiento.

Investigación sobre la cual la Guardia Civil ya hizo entrega en ese Juzgado de informe de fecha 8 de mayo de los corrientes con número referencia 1016".

Eso es todo.

El juez sólo recibió 300 folios en neerlandés, sin traducción

No sólo se limita el fiscal a entregar al magistrado copia impresa de los 300 folios en neerlandés del informe de la Fiscalía Federal belga, sin incluir la traducción al castellano, sino que remite al juez a consultar el informe previo de la Guardia Civil... que por cierto no es el 1016, como pone este oficio, sino el 1098 (como se puede apreciar en la reproducción de su encabezado que hemos mostrado previamente). Así que incluso si el magistrado fuera a buscar ese oficio, quedaría confundido; y si lo hallase, seguiría sin saber que el CD Rom incluye la declaración de Soliman... salvo que lea neerlandés, claro.

Folio 8.183 del sumario del 17-A.

Para que se aprecie la dificultad casi insuperable que eso comporta, hemos reproducido al inicio de este artículo la imagen comparativa de los párrafos en los que Soliman Akaychouh asegura que encontró a Es Satty hablando por teléfono con los servicios secretos españoles.

En esas líneas se comprueba que, sin tener conocimientos de neerlandés, es imposible inferir qué está diciendo, ni siquiera de qué tema habla. Aquí reproducimos también el folio íntegro de la versión en neerlandés que se entregó al magistrado, para que se pueda comprobar que corresponde con el fragmento presentado al principio del artículo.

Público ha preguntado a la Fiscalía General del Estado sobre este tema y, tras consultar con la de la Audiencia, un portavoz ha transmitido la siguiente respuesta: "La Fiscalía de la Audiencia Nacional informa que recibieron un documento y como tal se remitió, se puede acompañar traducción o no. En todo caso, la comisión rogatoria es un instrumento de cooperación judicial que tramitan los jueces de instrucción, y que por tanto disponen de la misma documentación que el Fiscal".

"Tendrían que haber advertido al juez de la presencia del testigo reclamado por la comisión rogatoria", afirma el profesor Richarte

Una vez más, parece que no se puede alegar ocultación, pero tampoco aquí el jurista Richarte está de acuerdo con esa versión: "A menudo nos envían a los jueces varios informes a la vez, con muchos cientos, o incluso más de mil folios, y cuando protestamos de que no seremos capaces de leerlos nos responden: 'esto es lo que hay'. Pero así nos cuelan muchos goles, porque en este caso incluso tendrían que haber advertido al magistrado de que en ese informe belga está la declaración que se ha pedido en una comisión rogatoria internacional. Y más cuando se trata del testigo más importante que hay en Bélgica sobre los motivos por los que Es Satty acabó organizando la célula terrorista... Yo diría que eso sí es una omisión dolosa".

Folio 8.195 del sumario sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils cometidos el 17-A de 2017.

En este caso, el juez Fernando Andreu del Central 4 de la Audiencia recibió el material y se limitó a dictar una providencia (que también reproducimos aquí), indicando únicamente que la traducción fue entregada por la Guardia Civil en fecha anterior y que ese original en neerlandés debe adjuntarse a los autos:

​"Dada cuenta; Por recibido el anterior oficio, remitido por el Ministerio Fiscal,

acompañando la documentación original remitida por la Fiscalía Federal Belga recogiendo las investigaciones llevadas en Bélgica en relación con los atentados objeto del presente procedimiento, investigación sobre la que la Guardia Civil hizo entrega de copia de la misma con oficio de fecha 8 de mayo de los corrientes junto a la traducción de la misma; únase a los autos de su razón a los efectos oportunos .-"

Así que esa traducción quedó allí enterrada, la comisión rogatoria no se dio legalmente por finalizada, ya que el juez no fue consciente de que hubiera concluido, a pesar de ser una de las dos únicas que se emitieron en esta causa –junto a la de Marruecos para comparar ADN–, y la instrucción de la Pieza 2, dedicada a las comisiones rogatorias, se cerró en falso, estima Richarte.

Ahora bien, la traducción del testimonio de Soliman sí que acabó por incorporarse impresa a la causa, como hemos dicho antes, pero no fue hasta el 19 de febrero de 2019, como anexo de un informe de la Guardia Civil dedicado íntegramente a Said ben Iazza (un cómplice que prestó a los terroristas documentos y una furgoneta en la que transportaron precursores de explosivos), y sin que tampoco se mencione en la exposición y resumen final de la instrucción policial que el presidente de la mezquita Youssef de Diegem citó en dos ocasiones los contactos del imán de Ripoll con "los servicios secretos españoles".

Pero la explicación de todo ello requiere otro artículo para no convertir éste en interminable.