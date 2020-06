El Congreso instará este miércoles al Gobierno a que retire las medallas del torturador Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, así como al resto de funcionarios y autoridades franquistas que hubiesen observado conductas incompatibles con los valores democráticos y los principios de protección de los Derechos Humanos.

Según ha podido saber Público, la mayoría de los partidos de la Cámara respaldarán la propuesta registrada en mayo por el PSOE y Unidas Podemos, unas semanas después de la muerte de Pacheco a causa de la covid-19. Sin embargo, el apoyo de estas formaciones, lejos de representar un respaldo a la iniciativa del Ejecutivo, es bastante crítico, y en el debate se prevé que los grupos tengan reproches para los de Sánchez e Iglesias.

En el acuerdo entre ambos partidos para conformar el Gobierno de coalición, firmado en diciembre de 2019, se establece un compromiso para estudiar "todas las medidas legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo". La iniciativa que registraron los socialistas y el grupo confederal tras la muerte de Pacheco es una proposición no de ley (PNL), una propuesta que no tiene ningún efecto legal y que sirve como una suerte de "mandato simbólico" de la Cámara Baja al Ejecutivo sobre una determinada cuestión.

La emergencia sanitaria del coronavirus paralizó casi toda la actividad parlamentaria que no tuviera que ver con la pandemia y sus consecuencias. Tras la etapa de mayor urgencia, el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos han querido que una de sus primeras medidas en ser debatidas en el Congreso sea la que contiene la retirada de medallas de Billy el Niño.

El hecho de que sea una PNL es lo que motiva que los partidos que han avanzado su apoyo a la iniciativa sientan que la propuesta de Sánchez e Iglesias es "insuficiente" y que, además, "llega tarde". En principio, respaldarán la proposición no de ley ERC, JxCat, Bildu, Más País, CUP, Compromís y el BNG. El PNV todavía no ha avanzado el sentido de su voto, pero siempre se ha mostrado a favor de retirar las medallas del torturador franquista, y recientemente apoyó que se hiciese pública su hoja de servicios.

Con esta aritmética, el PSOE y Unidas Podemos contarían con una holgada mayoría para sacar adelante su PNL. Sin embargo, aunque desde estas formaciones aseguran estar de acuerdo con el "contenido" de la iniciativa, ni su forma jurídica ni el momento del debate gustan a ninguno de estos partidos; una crítica que ya expresó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuando se registró la propuesta.

Desde estos partidos acusan al Ejecutivo de "no tener prisa" por llevar a cabo la retirada efectiva de las medallas y afirman que este debate es un paso innecesario hacia el compromiso adquirido en el programa de Gobierno. "Presentar una proposición no de ley en el Congreso teniendo el Boletín Oficial del Estado parece hasta una falta de respeto", aseguran desde ERC.

"Hay muchas palabras y poca valentía"

Para JxCat la PNL es "un acto de propaganda de un Gobierno que se dice progresista. EL PSOE y Unidas Podemos son las dos formaciones que están en el Gobierno, y si hay voluntad política de hacer alguna cosa, la haces. Con la que está cayendo, la gran medida de la semana por parte del Gobierno no puede ser una PNL sobre esta cuestión. Hay muchas palabras y poca valentía. Es absolutamente insuficiente", insisten desde la formación catalana.

Esta posición también es compartida por Bildu, que critican que Sánchez e Iglesias "traigan una PNL a estas alturas, en lugar de hacerlo ya (retirar las medallas al torturador) y no alargar debates y consensos que ya existen". La formación vasca ha presentado dos enmiendas que buscan "completar" el texto, aunque son conscientes de que no tiene ningún recorrido legal.

En concreto, Bildu pide extender la retirada de medallas y condecoraciones más allá de la dictadura franquista, a la "etapa conocida como Transición y al periodo constitucional". En la PNL, el PSOE y Unidas Podemos se refieren expresamente a la retirada de las medallas de Pacheco; Bildu quiere ampliar esta referencia expresa a los funcionarios y autoridades franquistas imputados en su día en la denominada querella argentina por delitos contra la humanidad (homicidio agravado, torturas y robo de bebés): Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Antonio Carro Martínez y Alfonso Osorio entre otros.

"Mientras mueren torturadores con las medallas puestas, el Gobierno presenta PNLs para instarse a sí mismos a quitarselas. El Gobierno está para gobernar"

Desde Más País también se muestran muy críticos con la propuesta de las dos formaciones que componen el Ejecutivo: "Mientras mueren torturadores con las medallas puestas el Gobierno presenta PNLs para instarse a sí mismos a quitárselas. Quien tiene que instar al Gobierno a actuar es la oposición, como hicimos desde Más País con nuestra PNL hace un mes. El Gobierno está para gobernar. Nos sorprende que pierdan tanto tiempo en algo que podrían zanjar en un día si quisieran".

Para la CUP, la propuesta llega "tarde y mal": "Algunos han muerto con las medallas puestas. Celebramos, evidentemente, que se apruebe, pero creemos que es una muestra más de que no hubo ruptura con el régimen. Hay que señalar también que ha seguido habiendo torturas después de 1975 y que también hay que perseguirlas e investigarlas".

Desde el BNG insisten en que "ya hay muchos debates sobre este tema. No entendemos cómo los partidos que conforman el Gobierno, los que tienen las herramientas para actuar, presentan una PNL para ser debatida cuando ya sabemos cuáles son los posicionamientos de cada partido". La formación gallega insiste en que no es suficiente con retirarle las medallas a Billy el Niño, "también hay que reparar y condenar todos los actos que se cometieron desde que estalló la Guerra Civil".