La incertidumbre sobre la investidura ralentiza el arranque de la actividad en el Congreso

No hay más horizonte que el de la investidura en el Congreso de los Diputados. Las Cortes se constituyeron el 21 de mayo, pero desde ese tiempo la Cámara apenas ha avanzado en ninguna cuestión sobre su propia organización ni sobre la actividad estrictamente parlamentaria, más allá de la elección de un presidente del Gobierno. Y mientras no se despejen las dudas, al menos las "logísticas" (fecha de las sesiones), no parece que el escenario cambie en el Parlamento.

A pesar de que grupos como el PP o el PNV ya han registrado iniciativas legislativas, la Cámara ni siquiera ha constituido los órganos de trabajo parlamentarios: las comisiones. Por no tener, los diputados no tienen ni asiento en el hemiciclo, dado que los partidos todavía no han alcanzado un acuerdo para asignar los escaños a los diferentes grupos.

Aunque fue una de las primeras cuestiones de las que se habló tras la constitución de las Cortes, y estaba previsto que en estas semanas se alcanzara un acuerdo, fuentes parlamentarias apuntan a que el reparto de escaños tendrá que esperar, por lo menos, hasta que se despejen algunas dudas sobre la investidura. La Mesa del Congreso se reúne este martes, pero sus miembros no abordarán el asunto de los asientos.

De esta manera, la incertidumbre sobre la sesión de investidura está frenando el arranque de la actividad parlamentaria. Además, el hecho de que esté pendiente la conformación de los Gobiernos autonómicos y de las Corporaciones municipales también contribuye a esta ralentización, ya que los partidos están centrados en las negociaciones para constituir los Ejecutivos y dejan en segundo plano la actividad de la Cámara.

La Mesa del Congreso se ha reunido ya en varias ocasiones desde que se constituyeron las Cortes, sin embargo, sus miembros han estado dedicados casi por completo a resolver un asunto que ha monopolizado el arranque de la XIII Legislatura en el Parlamento: la presencia en la Cámara de los diputados catalanes en situación de prisión preventiva y que están siendo juzgados por rebelión.

Casi todas las reuniones del órgano han estado centradas en cuestiones relacionadas con los presos: su suspensión, el alcance de su suspensión, cómo puede afectar al cómputo de las mayorías parlamentarias... Más allá de los diputados presos, apenas se han resuelto cuestiones relacionadas con la actividad ordinaria de la Cámara. La Mesa ha acordado el reparto de los despachos de los parlamentarios y ha calificado preguntas con respuesta escrita de los grupos al Gobierno, enmarcadas en la función de control al Ejecutivo que debe desempeñar el Congreso.

La Junta de Portavoces echará andar este martes con su primera reunión, que también estará centrada en el asunto de los diputados catalanes. ERC y Junts per Catalunya registraron dos escritos de reconsideración de la decisión de la Mesa de suspender a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Los portavoces de los grupos debatirán sobre la cuestión, aunque la decisión final le corresponde a la Mesa.

El PP todavía no tiene portavoz

Uno de los ejemplos de que los grupos no están centrados en el arranque de la actividad legislativa se da en el PP. Los de Pablo Casado todavía no han decidido quién será el portavoz del Grupo Popular en la Cámara. A esta primera reunión de la Junta acudirá el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, que fue portavoz adjunto del grupo durante buena parte de la pasada legislatura. Por el PSOE acudirá Adriana Lastra, Inés Arrimadas por Ciudadanos, Irene Montero por Unidas Podemos, Gabriel Rufián por ERC, Aitor Esteban por el PNV y Oskar Matute (diputado de EH Bildu) por el Grupo Mixto.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne este martes en la Cámara Baja con los líderes de los tres principales partidos más allá del PSOE: Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) en el marco de contactos de cara a la investidura. Estas reuniones pueden aproximar la fecha en la que el denominado "reloj de la democracia" pondrá en marcha sus plazos para designar a un presidente; solo entonces, así lo creen fuentes parlamentarias, los partidos abordarán asuntos como el del reparto de escaños y el de la constitución de las comisiones parlamentarias.