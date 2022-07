Incertidumbre sobre la tasa turística en el País Valencià pese al récord de visitantes por las dudas de última hora del PSOE

La temporada turística está sorprendiendo todo el mundo. Y en positivo. Si las previsiones hablaban de una recuperación progresiva después de la parada pandémica, a la hora de la verdad la ocupación hotelera roza el 96% respecto 2019, cuando se batieron todos los récords con 9,5 millones de visitantes. Y si se tienen en cuenta otros factores, como las pernoctaciones o el gasto por persona, incluso podrían superar aquel año.

Aún así, para la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), principal patronal del sector turístico y que tiene su origen en la superpotencia turística que es Benidorm, "la situación económica no da tregua y el panorama se complica a medida que pasan las semanas y todas las autoridades económicas y académicas anuncian unos meses, sino años, muy difíciles" y, por lo tanto, piden a los políticos valencianos que "por responsabilidad" paren sine die la tramitación de la nueva tasa turística que las Corts tienen que aprobar el jueves 14 de julio, ya que "no es el momento".

"Me cuesta mucho de entender su posición –explica el diputado de Unidas Podemos Ferran Martínez, quien ha estado presente en la negociación de la norma–, puesto que les ofrecimos participar en la redacción de la ley. Una medida que ya está vigente en prácticamente toda Europa, que ya está implantada en Catalunya y Balears, que se está estudiando en Andalucía y Canarias y que, tarde o temprano se acabará aplicando aquí. Pero el debate fue imposible, no quisieron salir del 'no' a cualquier propuesta".

Otra de las negociadoras de la ley, la portavoz de Compromís, Papi Robles, asegura que la norma incluye algunas reivindicaciones históricas de la Hosbec, como la tasación a los cruceros, pero coincide con Martínez con la imposibilidad de diálogo. "En cierta forma, han decidido apostarlo todo a una victoria de la derecha el año que viene, puesto que el PP ya ha prometido que derogará la tasa así que entre al gobierno", explica Robles.



Cambio de postura socialista

Pero Hosbec y el resto de patronales turísticas no se encuentran solas con el PP en esta oposición a la tasa turística. Importantes sectores del PSPV, encabezados por el Secretario Autonómico de Turismo, Francesc Colomer, una de las voces del Govern que más crítico ha sido con la propuesta. En sede parlamentaria aseguró que "solo el 44% de los establecimientos pagarán el impuesto" –puesto que la gran mayoría, según este dato, serían alojamientos irregulares, un porcentaje altísimo, teniendo en cuenta la batalla que el departamento de Colomer está librando contra estas prácticas–. También defendió que "si el que es busca es la descarbonización del turismo" habría que apuntar fiscalmente a los viajes en avión, que son "quien más contaminan".

La alarma, pero, se disparó la semana pasada, cuando la portavoz del PSPV, Ana Barceló, dejó caer que no estaba clara la dirección del voto socialista en la aprobación tramitación de la norma prevista para jueves 13 de julio y propuso un aplazamiento de la votación. A pesar de que Barceló todavía no ha rectificado públicamente, voces próximas a los socialistas aseguran el voto afirmativo del partido, al menos en este primer trámite.

En buena medida porque el gesto contrario implicaría rechazar una normativa redactada y presentada por su mismo grupo, después de una dura negociación con sus aliados del Botànic. El cambio de portavoz –la tasa fue negociada por Manolo Mata, quien dimitió a finales de abril– y la voluntad de escenificar cierta distancia con sus aliados para "ganar centralidad política", serían las explicaciones a este volantazo.

Robles también está segura del apoyo socialista. "Sería muy extraño y un paso en falso de consecuencias imprevisibles. La ley se acordó durante las negociaciones presupuestarias del año pasado y fue a cambio otras cosas que los socialistas ya consiguieron. Supondría un riesgo demasiado grande de no poder cerrar futuros acuerdos".

Además, tanto valencianistas como Unidas Podemos, destacan que el actual redactado de la ley incluye numerosas aportaciones socialistas, como el hecho que este sea un impuesto municipal y, además voluntario, o sea el que los consistorios pueden decidir si aplicar o no. También es muy limitado económicamente, puesto que solo se cobrarán las primeras siete pernoctaciones, con una cantidad variables que irá desde los dos euros para los hoteles de más categoría hasta los cincuenta céntimos en los campings. Así pues, el máximo que se podrá llegar a pagar de tasa turística, serán catorce euros.

Con todo, la incertidumbre hecha pública por los socialistas implica un nuevo frente de discordia dentro del Botánico, cuando las heridas por la dimisión de Mónica Oltra todavía no se han cerrado y la confianza entre socialistas y valencianistas se encuentra más baja que nunca.