El independentismo advierte que "no hay normalidad sino un conflicto político no resuelto"

Bajo el lema "Aquí no ha terminado nada", miles de personas, 6.500 según la Guardia Urbana y más de 30.000 según las entidades convocantes, se manifiestan desde las 9:00 horas contra la cumbre hispano-francesa que se celebra a lo largo de esta mañana en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) y que cuenta con la presencia del presidente español, Pedro Sánchez , y su homólogo francés, Emmanuel Macron. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también está presente como anfitrión.

En un manifiesto conjunto, entidades y partidos independentistas han denunciado que España y Francia no tienen "intención alguna" de afrontar democráticamente el conflicto político catalán. El texto advierte que los presidentes español y francés "pretenden vender una imagen de normalidad, pero la realidad es tozuda". "En los Països Catalans no hay normalidad sino un conflicto político no resuelto", dicen.

"Una foto provocativa no convertirá a España o Francia en estados más democráticos sino más hipócritas", añade el manifiesto, que han leído Pere Manzanares, teniente alcalde del ayuntamiento de Elna, y Gemma Pera, represaliada por las movilizaciones de apoyo al rapero Pablo Hasél.

La convocatoria, que ha sido impulsada por la ANC, Òmnium y el Consell de la República y cuenta con el apoyo de ERC, Junts y la CUP y de una cuarentena de entidades, pone a prueba la reactivación del independentismo catalán y la unidad del movimiento. A continuación recogemos las primeras reacciones de los principales líderes independentistas y entidades convocantes.

Defender el derecho a la autodeterminación en la cumbre

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha destacado que es "compatible" que su partido defienda el derecho a la autodeterminación dentro de la cumbre hispano-francesa y fuera en la calle participando en la manifestación. En declaraciones a los periodistas antes de la concentración independentista, Junqueras ha reivindicado que el independentismo "sigue vivo".

"El conflicto político entre la sociedad catalana y el estado español no ha terminado. Aquí no ha terminado nada. Este conflicto no se acabará hasta que el conjunto de la sociedad catalana pueda votar y decidir su futuro", ha defendido. Pese a admitir que los pasos que se han dado hasta ahora "no son todos los que quisieran", Junqueras ha asegurado que hoy se está "más cerca de la amnistía".

Finalmente, Junqueras ha abandonado la concentración tras ser abucheado por un grupo de manifestantes. "Traidor" y "botifler" son algunas de las consignas que han gritado contra el líder republicano. Fuentes de Esquerra consultadas por Públic aseguran que Junqueras ya tenía previsto marcharse por temas de agenda.

"No queremos humillaciones, queremos la independencia"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha celebrado que la movilización independentista de este jueves ante el MNAC sea unitaria: "No queremos desjudicialización ni humillaciones, queremos la independencia", ha afirmado en una atención a los medios antes del inicio de la concentración.

La presidenta de Junts ha añadido que, cuando la abogacía del Estado se "suma" a la Fiscalía, y los jueces les "avanzan por la derecha" y muestran que la "represión continúa", el independentismo persevera y se moviliza. Borràs también ha avisado al presidente español, Pedro Sánchez, de que el proceso terminará cuando Catalunya sea un estado independiente, y no cuando él lo decida.

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacado en un tuit que "hoy el independentismo ha dado un golpe de autoridad y firmeza" y que "menospreciarlo y confundir la parte por el todo es un error muy grave". Por otro lado, ha advertido que "los adversarios manipularán cifras -en referencia al número de manifestantes-, mentirán sobre la fuerza del movimiento independentista y magnificarán anécdotas".

"Pista de aterrizaje"

El diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha acusado al presidente de la Generalitat de poner una "pista de aterrizaje" con la mesa de diálogo para que hoy se celebre la cumbre hispano-francesa en Barcelona. Una mesa de diálogo que, según Riera, "no ha servido para la autodeterminación y la amnistía sino para facilitar la desactivación del conflicto".

En declaraciones a los periodistas desde la concentración independentista, el diputado ha asegurado que "no ha terminado absolutamente nada" y ha defendido que la lucha del independentismo continuará hasta que la sociedad catalana pueda ejercer el derecho a la autodeterminación.

"El proceso está bien vivo"

Por su parte, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha certificado que el proceso "está vivo" y ha dicho que Catalunya es una nación que quiere decidir su futuro. La presidenta de la ANC también ha dicho que no comparte los gritos contra ERC, pero ha recordado que están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y que "las contradicciones pasan factura".

El presidente de Òmnium Cultural Xavier Antich ha denunciado que la represión persiste y ve una operación de marketing gubernamental en la celebración de la cumbre. "No hay soluciones personales para resolver el conflicto, sólo la amnistía", ha dicho. "Estamos aquí para decirle a Pedro Sánchez que no sólo volveremos a hacerlo, sino que nos estamos preparando para volverlo a hacer", detalló.

Antoni Castellà, del Consell per la República, ha asegurado que este jueves Sánchez "ha hecho el ridículo". "Ha intentado decirle al mundo y a Europa que el proceso independentista ha terminado y hoy el pueblo de Catalunya le dice al mundo y a Europa que el proceso no ha terminado", dice. Según Castellà, la concentración demuestra que hay "un proceso unitario absoluto".

Manifestantes cortan la AP-7 en Llinars del Vallès

Un grupo de manifestantes ha cortado la AP-7 a la altura de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) en sentido norte y han quemado neumáticos en el marco de las protestas contra la cumbre hispano-francesa. Se trata del segundo corte en esta vía, ya que sobre las 9.00 horas medio centenar de personas lo habían cortado a la altura de la Roca del Vallès.