El independentismo catalán saca pecho de la amnistía con la vista puesta en el referéndum

Una de las imágenes que ha dejado la aprobación definitiva de la ley de amnistía este jueves en el Congreso de los Diputados es la de miembros y dirigentes de ERC y Junts intercambiándose besos y abrazos ante las cámaras. Una escena poco habitual en los últimos años, marcados por el distanciamiento entre los dos principales partidos independentistas. Durante el debate, se han escuchado agradecimientos cruzados entre ambas formaciones.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha querido cerrar su intervención con un reconocimiento a la labor de Oriol Junqueras, Carme Forcadell y Dolors Bassa, junto con Jordi Turull, todos presentes en el hemiciclo. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también ha dado las gracias a Junqueras, Forcadell y Romeva, y ha agregado otros nombres, como los de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull y, finalmente, a "Carles Puigdemont por liderar".

Los dos principales partidos independentistas han sacado pecho de la amnistía y han dejado claro que con su aprobación "no acaba nada" y han situado el referéndum como el próximo objetivo a marcar del independentismo. "Próxima parada: referéndum", ha remarcado Rufián durante su intervención en el Congreso. También lo ha dicho el presidente de ERC, Oriol Junqueras , quien ha asegurado que el independentismo continuará luchando por "volver a votar" en un referéndum sobre el futuro de Catalunya.

La vicepresidenta en funciones del Govern, Laura Vilagrà, ha reivindicado la ley de amnistía como "un legado del Govern republicano" y asegura que ahora hay que enfilar el camino hacia la "próxima estación, que es el referéndum". En una atención a los medios, la dirigente republicana se ha mostrado "muy satisfecha" con el paso dado hoy y ha afirmado que, pese al contexto de la política catalana, "no abandonarán ni un día, ni un momento, la negociación política" con el Estado "para lograr el objetivo de tener un referéndum con garantías y aplicable".

"No hemos renunciado a nada"

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha destacado que la amnistía "es una gran victoria", remarcando que "se ha hecho sin renunciar a nada". "No hemos renunciado a la legitimidad del 1-O, ni a la declaración unilateral ni a nuestro gran objetivo político, que es la independencia de Catalunya", ha afirmado.

En la misma línea se ha expresado Toni Comín, candidato de Junts a las elecciones europeas, quien ha destacado que la ley "no ha comportado ningún precio político" para Junts, ya que en el acuerdo con el PSOE "no se renuncia a nada". También ha recordado que la amnistía beneficia a los exiliados y también a "cientos de personas que han sufrido la represión". "Por coherencia con el movimiento independentista, no renunciamos a reivindicar la legitimidad y la legalidad del referéndum del 1-O, la declaración de independencia, y tampoco a la vía unilateral", ha dicho.

La entidad Òmnium Cultural también ha celebrado la aprobación de la ley de amnistía y la reivindica como "una conquista de la sociedad civil" donde "el Estado reconoce a regañadientes que votar no es delito". Ahora bien, también reclama poder "ejercer el derecho a la autodeterminación" y acabar con la represión contra el independentismo. Su presidente, Xavier Antich, exige que sea efectiva y su aplicación inmediata, con el archivo de todas las causas.

Pendientes de las maniobras judiciales

Tanto Junts como ERC tienen claro que los jueces españoles harán todo lo posible por intentar no aplicar la norma. "Existe una gran colación entre el PP y Vox y una parte del poder judicial (...) que intenta cambiar las leyes en contra del poder legislativo", ha dicho Junqueras. Rufián se ha referido a la justicia española como el "partido judicial español" para denunciar que los jueces harán todo lo posible por no aplicar la ley: "Todo el mundo sabe lo que votará", ha resaltado el republicano, dirigiéndose a los "demócratas españoles".

A su vez, el líder de Junts, Jordi Turull, ha avisado a la "cúpula judicial española" de que, a partir de este jueves "tienen la oportunidad de moverse dentro de los estándares europeos". "Tienen que dejar de hacer de justicieros para impartir justicia, tienen que dejar de hacer política, de legisladores y de tertulianos, para pasar a hacer de jueces", ha dicho.

Satisfacción en el Gobierno estatal

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha celebrado la aprobación de la ley de amnistía, que "cierra una etapa de conflicto, tensión y enfrentamiento y abre una nueva de futuro, prosperidad, acuerdos y de hacer política dentro de las instituciones y la ley". "Ha ganado la convivencia y es un gran día para la democracia en nuestro país", ha asegurado en una comparecencia tras la votación. "La ley de amnistía ha funcionado" porque "ha normalizado la situación en Catalunya", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante el pleno del Congreso ha mantenido un perfil bajo, ha afirmado en un tuit que "hoy España es más próspera y está más unida que en 2017" y ha destacado que "en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. La convivencia se abre camino", ha apuntado.