JxCat, ERC y la CUP han forzado que la designación del líder del PSC, Miquel Iceta, como senador autonómico no siga el procedimiento de urgencia que culminaría mañana, por lo que se tendrá que votar en un pleno específico, que la Junta de Portavoces del Parlament ha fijado para el miércoles 15 de mayo.

Fuentes parlamentarias han explicado que el resto de grupos -PSC, Cs, PP y comunes- estaban de acuerdo en agilizar los trámites para que el nombramiento de Iceta se pudiera votar este mismo jueves, para impedir así la convocatoria de un pleno durante la campaña de las elecciones municipales y europeas del 26M.

El líder de los socialistas catalanes, por quien Pedro Sánchez apuesta como nuevo presidente del Senado, tendrá que aprovechar este margen de una semana para asegurarse los apoyos necesarios para su nombramiento, que por ahora no están garantizados.

Sin embargo, la portavoz adjunta de JxCat Gemma Geis ha destacado en declaraciones a los periodistas que su formación entiende que "no concurre ningún tipo de urgencia" para convocar un pleno en 24 horas que sirva para elegir a Iceta para el Senado, que ha recordado que fue la cámara que autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

En este sentido, ha afirmado que JxCat defiende "la soberanía del Parlament" y, por lo tanto, quiere que la cámara catalana siga los procedimientos habituales para la elección de un senador por designación autonómica con "normalidad".

En cualquier caso, el líder de los socialistas catalanes tendrá que aprovechar este margen de una semana para asegurarse los apoyos necesarios para su nombramiento, que por ahora no están garantizados, salvo en el caso de los comunes que han afirmado que votarán "sí".

El primero en avanzar algún detalle sobre el sentido de su voto ha sido ERC, que a media tarde ha anunciado que, en el actual contexto, su formación no votará a favor de la designación de Iceta. Más tarde se han sumado fuentes de JxCat, que han sugerido que "no ven motivos" para apoyar el nombramiento de Iceta, mientras que Cs y la CUP han manifestado que aún no tienen decidida su postura al respecto.

Con todo, la votación sobre la designación de Iceta coincidirá en el calendario con la declaración del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.