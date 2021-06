El Gobierno sigue sin poner una fecha concreta y definitiva a la aprobación de los indultos a los líderes políticos del procés, pero en el Ejecutivo ya van acotando los plazos. En esta línea, la intención de los de Pedro Sánchez pasa porque esta medida de gracia esté aprobada antes de la reunión que mantendrán este mismo mes de junio el presidente del Gobierno y el presidente del Govern de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.

Este martes se ha referido a esta cuestión la ministra Portavoz, María Jesús Montero, que, si bien no ha querido comprometerse con ningún calendario, sí que ha admitido que el Ejecutivo de coalición quiere abordar los indultos antes del encuentro entre los dos dirigentes.

Teniendo en cuenta que el compromiso es verse este mismo mes, y que este martes el Gobierno no ha aprobado los indultos, solo quedan dos reuniones más del Consejo de Ministros dentro de esos plazos, la de la próxima semana (22 de junio) y la de la siguiente (29 de junio).

Aunque no ha querido avanzar ninguna fecha concreta, Montero ha apuntado a que la medida podría ser valorada por el Ejecutivo la próxima semana: "Lo importante son los contenidos, aunque no hay ningún tiempo que perder. Espero que sea la próxima semana, pero no podemos fijar esa fecha", ha asegurado.

En esta línea, ha insistido en que "No hay fecha para traer los indultos al Consejo de Ministros, lo que hay es un trabajo intenso de Justicia, que los está sustanciando. Se traerán a la mayor brevedad posible, pero no hay ninguna fecha comprometida; lo normal es que se pueda abordar esto antes de la reunión entre Sánchez y Aragonès", ha dicho.

"Al PP le da igual debilitar nuestra democracia"

La ministra portavoz también ha lamentado este martes la salida del PP del denominado pacto antitransfuguismo, por el que las formaciones políticas españolas se comprometían a no tolerar el transfuguismo entre partidos. "El pacto antitransfuguismo es una herramienta fundamental para evitar la corrupción y la compraventa de escaños y cargos públicos", ha recordado la ministra.

En este sentido, se ha mostrado especialmente dura con Pablo Casado: "Es una decisión impropia del primer partido de la oposición que constata la deriva irresponsable del PP de Pablo Casado. Quiere seguir en el futuro recurriendo a las malas artes en política. Este transfuguismo es una forma más de hacer política, y le da igual si eso debilita o deteriora nuestra democracia", ha concluido.