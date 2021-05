El director del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo, ha afirmado sobre los posibles indultos a los líderes independentistas y sobre el conflicto catalán que, para "arreglar" lo que ha pasado en los últimos años en Catalunya, "en la vida y en la política a veces no hay solución fácil, pero siempre hay un camino".

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso para dar cuenta del Informe anual de Seguridad Nacional 2020, Redondo ha señalado que España necesita un "liderazgo valiente" para "arreglar lo que ha pasado en la última década" y ha suscrito las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en favor de la concordia.

"Creo que para arreglar lo que ha pasado en la última década se necesitará un liderazgo valiente. Y no tengo más que decir, que suscribir todas y cada una de las palabras del presidente", ha puntualizado. Redondo ha añadido que "no se ha tomado decisión y se tomará cuando toque, pero se necesita un liderazgo valiente, y en la vida y en la política a veces no hay solución fácil, pero siempre hay un camino. Se lo digo yo como generación de la democracia".

Ha incidido en que el Gobierno siempre estará con los "valores constitucionales"

No obstante, sobre la causa independentista ha incidido en que el Gobierno siempre estará con los "valores constitucionales". Por su parte, el diputado del PP Juan Antonio Callejas ha recordado a Redondo el informe del Tribunal Supremo que se opone a cualquier tipo de indulto y le ha aconsejado que le diga al presidente del Gobierno que "no pasa nada si dimitiera y cediera la palabra al pueblo español".

"Tengo la absoluta certeza que usted lleva las últimas 24 horas pensando en decirle a Sánchez que si se empecina en firmar los indultos no ayudará a la estabilidad y seguridad nacional", le ha dicho irónicamente. Redondo le ha respondido que como cargo de asesor "lo primero que hace es "tirarse por el barranco por su presidente" y "lo hago aquí, ahora y mañana, y ahí voy a estar con él hasta el final, con el presidente Pedro Sánchez".

"Es un orgullo trabajar para el presidente, un orgullo por su determinación... España necesita un poquito de estabilidad y el presidente se lo va a dar, porque será bueno para España y también para ustedes", le ha puntualizado. Durante su comparecencia, Redondo también ha confrontado con el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que ha acusado al Gobierno de promover la desinformación.