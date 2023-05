Inflar el censo antes de las elecciones: 15 municipios sospechosos ya hicieron saltar las alarmas del INE en 2019

En las últimas elecciones municipales, el 26 de mayo de 2019, en Huérmeces, un pueblo de Burgos, tuvieron derecho a voto 167 vecinos. El censo que se utilizó en aquellos comicios fue el de febrero de 2019. Un año antes el municipio solo tenía empadronados a 130 ciudadanos mayores de edad. Pero el censo creció justo antes de las elecciones. Tampoco tardó mucho en bajar. En agosto, tres meses después de las municipales, Huérmeces volvía a contar con solo 130 vecinos con derecho a voto.

En pueblos pequeños como este un puñado de votos puede decantar la balanza y hacer que salga escogido un alcalde u otro. Por este motivo hay quien se empadrona en municipios pequeños antes de la llegada de las elecciones locales. Normalmente personas vinculadas al pueblo, ya sea con casa o familiares en él. Pero para evitar que la gente se empadrone en municipios en los que no vive la Oficina del Censo Electoral (OCE), que depende del INE, revisa los censos de todos los municipios y entidades locales menores que tengan como mucho 2.000 electores.

Lo hacen midiendo las personas que se dan de alta cada tres y seis meses. Si el aumento es mucho mayor que en periodos anteriores, hecho que revisan a través de unos cálculos matemáticos, saltan las alarmas. Después la OCE pregunta a los ayuntamientos para que justifiquen esos aumentos. Si la respuesta no convence a la Oficina o ni siquiera la hay, el municipio entra al listado. Para las elecciones locales de 2019 el listado de la OCE alertaba de aumentos significativos e injustificados en 96 municipios y 73 entidades locales menores —como pedanías, parroquias o aldeas—, según los datos obtenidos por Público vía ley de transparencia.

Para las elecciones de 2023 la OCE ha vuelto a publicar su listado. En esta ocasión constan en él 138 municipios y 99 entidades locales menores, como ya explicó Público. Entre ellos hay pueblos que sufrieron aumentos en el censo injustificados antes de las elecciones de 2019 y este 28M. Es el caso de 15 municipios y 11 entidades locales menores. Los 26 se encuentran en Burgos y León.

En Huérmeces este 28M tendrán derecho a votar 144 vecinos. Durante 2022 el municipio promedió solo 135 empadronados mayores de edad. Este aumento no ha sido tan grande como en 2019, pero sí lo suficiente como para hacer saltar las alarmas del INE. El Ayuntamiento, además, dio respuesta a la petición de explicaciones de la Oficina del Censo Electoral, pero esta entendió que lo argumentado por el consistorio no justificaba el aumento.

En 2019 votaron 123 de los 167 vecinos censados en Huérmeces. En municipios pequeños como este las listas son abiertas y los vecinos tienen que marcar con una X a los concejales que quieren elegir. En el caso de Huérmeces pueden votar a cuatro y los cinco más escogidos entran al consistorio. Los cuatro candidatos del PSOE fueron los más votados. Obtuvieron entre 72 y 77 votos. También entró al consistorio el más votado del PP, marcado con una X en las papeletas de 47 vecinos. Los otros tres candidatos del PP obtuvieron entre 39 y 45. Unos 30 votos de diferencia entre los candidatos de un partido y otro. Por ello, en este tipo de pueblos, un puñado de nuevos vecinos puede hacer decantar la balanza.

En los 15 municipios, además, hubo contienda en las elecciones de 2019. Se presentaron varias candidaturas a las elecciones, cosa que en las elecciones locales no pasa en todos los pueblos pequeños. En algunos, incluso, los resultados estuvieron muy ajustados. En Valderrueda (León) el PP ganó las elecciones con tres concejales, al conseguir 240 votos. El PSOE quedó en segunda posición. También obtuvo tres concejales, pero solo 208 votos. El séptimo concejal fue de Unión del Pueblo Leonés. El PP pudo gobernar al ser la lista más votada, aunque la diferencia con el PSOE fue de solo 32 votos.

Pero no pasa solo en municipios. La OCE también revisa las entidades locales menores, donde normalmente se elige al alcalde pedáneo. En 11 ha detectado aumentos injustificados tanto en las locales de 2019 como para este 28M. Una de ellas es Montejo de Cebas, una localidad que pertenece a Valle de Tobalina, un municipio burgalés. En Montejo para las elecciones de 2019 tuvieron derecho a voto 48 personas. Cuatro meses antes solo había censadas 36 personas mayores de edad en esta entidad. El candidato del PSOE consiguió, con 23 votos, hacerse con la alcaldía pedánea. La diferencia fue de solo cinco votos respecto a la otra candidata, de un partido municipal. Tras las elecciones Montejo de Cebas volvió a perder población y antes del 28M el INE ha vuelto a detectar un aumento injustificado.

Aumentos que se repiten desde 2015

Pero esa repetición elección tras elección de aumentos en el censo no se da solo desde 2019. Público ha obtenido tras una solicitud de acceso a la información el listado que publicó la OCE en 2015. Tres municipios y dos entidades locales menores han hecho saltar las alarmas del INE para las elecciones locales de 2015, 2019 y 2023. Elección tras elección la OCE ha detectado aumentos injustificados en el censo de estos lugares.

Son los municipios leoneses de Benuza y Valderrueda, el municipio burgalés de Barrios de Colina y dos entidades locales menores de la provincia de Burgos, San Pantaleón del Páramo —perteneciente a Huérmeces— y el propio Montejo de Cebas —perteneciente a Valle de Tobalina—.

No todos los aumentos en el censo de los que alerta la OCE son tan claros. Pero es que la Oficina no revisa el dato total del censo. Las comparativas las hace fijándose únicamente en las altas de personas que se cambian de municipio. El dato total del censo electoral, en cambio, incluye también a las personas que ya están empadronadas y cumplen la mayoría de edad y las bajas. Entre las bajas se encuentran tanto las personas que se marchan del municipio y se empadronan en otro como las personas que fallecen.

Pero esos datos que utiliza el INE, únicamente con las nuevas altas en cada pueblo, no son públicos. Aún así, el dato total del censo en la mayoría de casos refleja esos aumentos significativos de los que alerta la OCE. De hecho, también se dan esos aumentos en otros municipios, aunque la Oficina no los incluya en su listado. Según explica la OCE, es porque en esos lugares los ayuntamientos han justificado de forma correcta las altas de nuevos vecinos.

La Oficina no aclara qué ha hecho con los aumentos

La Oficina del Censo Electoral no aclara qué ha pasado con los municipios en los que ha detectado aumentos injustificados de cara al 28M. Una vez ha publicado el listado con esos lugares, los partidos políticos pueden impugnar el censo y entonces la OCE tiene que decidir si anula los nuevos empadronamientos o no. Pero el INE no hace públicas esas decisiones, a pesar de que la ley electoral indica que la Oficina del Censo Electoral "ordenará las rectificaciones pertinentes, que habrán de ser expuestas al público".

Público ha preguntado a la Junta Electoral Central y a las Juntas Electorales Provinciales de Burgos y León —donde se encuentran los municipios repetidores en el listado del INE— por los aumentos en estos municipios, pero todas ellas remiten a la Oficina del Censo Electoral. La OCE, por su parte, ha contestado a este periódico que no hace pública más información sobre este asunto que el listado de los municipios donde ha detectado los aumentos injustificados y que hacerlo "tampoco compete a la OCE". A pesar de que es este organismo el que tras las impugnaciones de los partidos políticos tiene que resolver y decidir si anula altas en el censo o no.