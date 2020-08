Es mucho más que un “otoño caliente”, es un otoño impredecible, temible en lo sanitario y en lo económico. Y el Gobierno y, en especial su presidente, Pedro Sánchez, es plenamente consciente de lo que se avecina, por lo que no para de advertir de que vendrán momentos muy difíciles.

El plan de ruta de Sánchez pasa por ir acompañado y, por ello, abre el curso político con amplia agenda de contacto sociales, empresariales y políticos en busca de aliados. Pero no se respira ambiente de entendimiento. El PP aspira a acortar la legislatura y, en el peor de los casos, desgastar más al Gobierno, al que la pandemia no lo ha "quemado" tanto como se podría haber supuesto.

De la aprobación de los Presupuestos dependerá la duración de la legislatura. Pero hay otros frentes. Sánchez quiere mantener el diálogo social y se avecinan temas en los que será más difícil el acuerdo entre sindicatos y empresarios, como en la regulación del teletrabajo. También hay preocupación sobre cómo evolucionará la pandemia o el desarrollo del curso escolar. No falta inquietud por los escándalos sobre el rey emérito, que no dejan de ser un aspecto de desestabilización institucional y de discrepancia total con Unidas Podemos, su socio de Gobierno. Y todo ello intentado mantener la estabilidad en el Gobierno, camuflando las discrepancias internas.

Habrá más obstáculos, pero estos son siete frentes que Sánchez debe afrontar este otoño y que de su resolución dependerá la legislatura y, en gran medida, la situación del país.

1) Presupuestos

Es el asunto esencial. De su aprobación dependerá la legislatura. Si vuelven a ser devueltas las Cuentas del Estado al Gobierno no quedará otro camino que la convocatoria electoral. Es inviable seguir con unos Presupuestos de 2018 en la actual situación y que el Ejecutivo quiera seguir manteniéndose como si no pasara nada.

Su aprobación no se antoja fácil. Unidas Podemos ya ha puesto como veto que no apoyaría unas Cuentas Públicas que vayan de la mano de Ciudadanos. Pero desde el entorno de Sánchez se ve como más factible sacarlos adelante con el partido de Inés Arrimadas y el PNV, siempre que el partido morado no se descuelgue. De hecho, en esta línea se está ya negociando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, conversan en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, antes del comienzo de una sesión de control. E.P.

No obstante, Sánchez no rechaza en modo alguno seguir apoyándose en los socios que le dieron el respaldo en la investidura, pero quiere tener plenas garantías de que ese camino no se torcerá en el último momento como ocurrió en el 2019, lo que provocó la convocatoria electoral tras votar ERC en contra de los Presupuestos. El problema, confiesan desde el entorno de Sánchez, es que no consideran a los republicanos catalanes como socios fiables y no se pueden arriesgar a ir a una votación sin tener el apoyo bien amarrado.

Por ello, desde el Gobierno se jugarán las dos partidas, pero a día de hoy en ninguna hay garantías de que alguna le salga bien.

2) Los escándalos del rey emérito

No deja de preocupar en La Moncloa la situación judicial que se avecina en septiembre sobre los escándalos del rey emérito Juan Carlos. En pocas semanas la Fiscalía decidirá si abre una investigación sobre los fondos depositados en Suiza y, además, el próximo 28 de septiembre se ha fijado la declaración de la amante del monarca, Corina Larsen.

El Gobierno es consciente de la desestabilización institucional que provoca este tema y está empeñado en proteger, a toda costa, al rey Felipe VI y a la actual Jefatura del Estado. Pero sabe que un deriva judicial del caso tendrá coste político y, sobre todo, mostrará las grandes diferencias que hay con Unidas Podemos en este asunto.

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent, en Palma, antes del habitual despacho veraniego. E.P.

Además, en el PSOE sigue habiendo, en sus bases y en su electorado, una mayoría claramente republicana, que no entendería una defensa a ultranza del rey emérito o que siguiera bloqueando cualquier actuación de investigación o de transparencia en el Congreso.

3) Diálogo Social (ERTE, teletrabajo y reforma laboral)

Tan prioritario como los Presupuestos es para Sánchez mantener la paz social. En medio de la más grave crisis sanitaria y económica que se recuerda lo ha conseguido estos meses, llegando a importantes acuerdos con empresarios y sindicatos. El objetivo es mantener ese espíritu en el diálogo social que se avecina y que mantiene muchos frentes abiertos por negociar.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en la sede de su Departamento. EFE/ Víctor Lerena

Además de que sigue pendiente abordar la derogación de algunos aspecto de la reforma laboral del PP, aunque se tendrá que tratar en una mesa de negociación en pocas semanas habrá que pactar de nuevo una ampliación de los ERTE y, sobre todo, la regulación del teletrabajo que, cada día, urge más en función de las actuales circunstancias.

En los ERTE sigue habiendo discrepancias en el propio Gobierno, pero todo apunta a que habrá una ampliación hasta final de año, bien general o sectorial. Más difícil es el acuerdo para regular el teletrabajo, donde la distancia entre las propuestas de los sindicatos y los empresarios es abismal. O mucho cambian las posiciones, o en este aspecto parece casi imposible el acuerdo, y el Gobierno tendrá que decidir si legisla sin contar con la patronal y rompe la línea de acuerdo que se ha llevado hasta ahora, lo que posiblemente también repercuta en futuros consensos.

4) El inicio del curso escolar

Aunque ha sido un respiro para el Gobierno el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas en torno a 29 puntos y cinco recomendaciones, en el Gobierno sigue habiendo máxima preocupación en torno a este asunto y están todas las alertas puestas.

Se confía, por la experiencia que se conoce en otros países, que la normalidad sea el denominador común, aunque se es consciente de que habrá casos y que es un asunto que crea mucho desasosiego en la sociedad.

El temor no está sólo en los casos que surjan, sino en cómo se gestionen y cómo afecten también al desarrollo del curso escolar. No se quiere ni pensar en una nueva suspensión parcial o global de las clases, ni creen que se vaya a producir, pero hay mucha incertidumbre todavía. El Gobierno confía en que normalidad de instale en las aulas en pocas semanas porque, de momento, no sabría cómo afrontar otro escenario.

5) La pandemia

La Covid seguirá siendo la principal ocupación del Gobierno. El desarrollo de la pandemia lo condicionará todo. No hay un pronóstico claro sobre cómo va a evolucionar la situación en el otoño, aunque no hay buenas perspectivas. El objetivo es que no se vuelva a colapsar el sistema sanitario y, aunque se cree que hay más medios que en marzo, nada está garantizado.

Salvo que se agrave en exceso la situación, serán las comunidades autónomas las que gestionen las medidas y, si es necesario, utilicen la figura de la declaración del estado de alarma. En principio, se descarta un nuevo confinamiento generalizado, pero casi todas las medidas de prevención que se tomen chocan frontalmente con la revitalización de la actividad económica. La esperanza está puesta en diciembre y que se puede empezar a utilizar la vacuna.

6) La estabilidad del Gobierno

Aunque Sánchez dice en público que está satisfecho de cómo ha funcionado el primer Gobierno de coalición de la etapa democrática, las tensiones internas persisten. Hay diferencias en temas claves como el educativo -ya Unida Podemos lo dejó de manifiesto esta semana-, el laboral o el fiscal. En el PSOE sigue habiendo malestar porque, desde el partido morado, de cuando en cuando se filtran estas diferencias; pero desde Unidas Podemos se destaca que hay un ejercicio de contención responsable ante las muchas cosas que no les gustan de las políticas que quieren imponer los socialistas. La prueba de fuego estará en los Presupuestos.

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en su escaño durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma. E.P./Pool

A esto se une la problemática judicial que tiene Unidas Podemos. Sánchez ha cerrado de forma clara su apoyo al vicepresidente, pero el problema surgirá si prospera el frente judicial con imputaciones a dirigentes de este partido. El PP ya lo está utilizando para acusar a Sánchez de amparar la corrupción y, algunos miembros socialistas del Gobierno consultados por Público, indican que si el asunto se complica habría que tomar decisiones, aunque se esperaría a que sea el propio partido de Pablo Iglesias quien tomase la iniciativa. En cualquier caso, es un tema de desestabilización del Gobierno, que preocupa... y mucho.

7) Elecciones en Catalunya

Y, finalmente, la vista estará puesta en si habrá adelanto electoral en Catalunya. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció que pondría fecha tras la aprobación de los Presupuestos por el Parlament, pero la irrupción de la pandemia ha cambiado el escenario.

Es más, a día de hoy, la sensación más extendida en la clase política catalana es que no habrá elecciones antes de final de año, pero tampoco lo dan por hecho.

El Gobierno sabe que una convocatoria electoral condiciona el posicionamiento de los partidos catalanes en el Congreso, y sin la presión de unas elecciones suele ser más fácil el entendimiento, en especial, con ERC.