Inquietud en el PSOE tras oír a Sánchez decir que no es descartable repetir las elecciones

Tan contundente o más que el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal fue el líder socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su exposición ante la dirección socialista, ante la que llegó a decir que no es descartable una repetición de las elecciones generales.

Sánchez, que hizo una intervención muy breve de apenas tres minutos, expuso las líneas generales explicadas por Ábalos ante la prensa. Su estrategia para ser investido presidente pasa porque otros tres grandes partidos en el Congreso de los Diputados (PP, Ciudadanos y Podemos) asuman su responsabilidad y faciliten la gobernabilidad del país.

Para Sánchez, los ciudadanos han hablado muy claro en dos elecciones consecutivas sobre qué partido quieren que esté en el Gobierno, y cree que el resto de fuerzas políticas deben asumir el papel de oposición y no llevar a este país a una nueva parálisis de varios meses.

Sin pedir directamente su abstención, sí dijo que esa responsabilidad la tienen que asumir también PP y Ciudadanos, y en una referencia más generales pero dirigida a Podemos, indicó también que hay que saber leer bien los resultados y las fuerzas que tiene cada uno.

La intervención de Sánchez causó cierta inquietud a algunos miembros de la Ejecutiva que recordaron que el líder socialista suele ser muy tozudo en sus planteamientos y llevarlos hasta el final. "Si alguien piensa que es puro tacticismo, puede que se equivoque", comentó un dirigente de la dirección federal.

Ni que decir tiene que la intervención de Sánchez no tuvo opiniones en contra ni nadie la matizó su posicionamiento. Más bien al contrario. Según fuentes consultadas, Manu Escudero y Abel Caballero tomaron la palabra para respaldar la posición que ha tomado el candidato socialista.

¿A quién beneficia otras elecciones?

Sánchez no habló si al PSOE le benefician o no otras elecciones. Más claro fue Ábalos cuando dijo en público que si PP, Ciudadanos o Podemos no facilitan la gobernabilidad "las urnas tienen memoria". Eso sí, en todo momento, lazó el mensaje preventivo de que si los ciudadanos tiene que volver a votar será porque las otras tres grandes formaciones anteponen sus intereses partidistas.

Pero en el PSOE, algunos hablan de que manejan encuestas que apuntan a que una repetición electoral mejoraría sus resultados y podrían conseguir una mayoría más amplia que sí les permitiera formar Gobierno con más facilidad. En estas cuentas de la lechera se apunta a un importante incremento en el número de diputados, que superaría los 140 escaños.

Sin embargo, algunos dirigentes no lo ven tan claro y alertan de que un reagrupamiento del voto de la derecha puede darle la mayoría a la suma de PP, Ciudadanos y Vox, con la total seguridad que no tendrían reparo alguno en pactar un Gobierno.