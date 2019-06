Ernest Maragall, el líder de ERC en Barcelona, ha criticado los insultos machistas que recibieron el pasado sábado 15 las concejalas de BComú y del PSC en la plaza Sant Jaume por parte de algunos independentistas y los ha calificado de "inadmisibles". Sin embargo, ha expresado que, si BComú hubiese pactado con ERC, la situación hubiese sido diferente.

"No podemos aceptar los insultos personales, no es el escenario que queremos", ha dictaminado. No obstante, después ha añadido que, una de las consecuencias de los improperios a Colau y sus concejalas se encuentra en los pactos con Manuel Valls.

"Si hubiéramos llegado a un pacto entre ERC y los comunes, el ambiente en la plaza habría sido otro" ha declarado Maragall en una entrevista en Els Matinal, de TV3.

La alcaldesa Ada Colau, junto a Jaume Collboni y Ernest Maragall, cruzando la Plaza de Sant Jaume hacia el Palau de la Generalitat entre los gritos y abucheos del público asistente, el pasado sábado en Barcelona. EFE/Susanna Sáez

La alcaldesa responde

Ada Colau, ha lamentado hoy durante una entrevista en Rac1 que, a raíz de los insultos del pasado sábado, le hayan llegado también críticas de Ernest Maragall (ERC), que, según ella, "lleva más de 40 años ocupando cargos públicos y que dice que es imposible pactar con el PSC cuando él ha sido aparato del Partido Socialista durante 40 años".

Además, la alcaldesa de Barcelona ha confirmado que en su partido saben que los manifestantes que las insultaron el pasado sábado "no representan a la mayoría del independentismo", pero ha confirmado que "en la plaza se vivió una situación de degradación que no se debería tolerar" y "que todos deberían condenar con firmeza".



Finalmente, ha admitido que durante las últimas semanas de negociaciones, se ha planteado dejar la política, y se ha emocionado al reconocerlo.