Interior incluirá por primera vez en un registro estatal una casilla para personas no binarias

El Ministerio del Interior, obligado por una sentencia judicial, va a incluir en el documento para inscribirse en el Registro Central de Ciudadanos Extranjeros de la UE una casilla para género indeterminado, además de las de sexo masculino y femenino, según han asegurado a Público fuentes de ese departamento.

Será el primer registro de ámbito estatal que incluya la tercera casilla en sus formularios, algo que ahora sólo se contempla en documentos oficiales de tres comunidades con leyes que reconocen a las personas no binarias -Canarias, La Rioja y Navarra- y sólo en algunos casos en los de Andalucía, Madrid y Catalunya.

Esta medida es consecuencia del fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sentencia firme contra la que no cabe recurso.

Esta sentencia da la razón a una persona no binaria nacida en Alemania y residente en Sevilla, Andrea Speck. En el Registro Central de ciudadanos de la UE, donde deben inscribirse los ciudadanos de otro país comunitario cuando viven más de tres meses en España, le registraron como hombre, en contra de su voluntad, y no con género indeterminado, que es como figura en su pasaporte alemán.

Interior ha asegurado a este periódico que el Cuerpo Nacional de Policía "ha iniciado ya las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia". De forma que en el Registro Central de Extranjeros (Adexxtra) "pueda incluirse a los ciudadanos de la UE con las opciones de sexo masculino, femenino y una tercera adicional -indefinido-, que se ajustaría a la de género indeterminado" que se señala en el fallo.

Según un portavoz del ministerio, las gestiones para ampliar las casillas de género en el Registro Central de Extranjeros de la UE ya se han iniciado y estarán disponibles próximamente.

De momento, sin embargo, el formulario de inscripción que está colgado en la página web de Interior, el EX18, continúa con solo dos casillas a la hora de identificar el sexo de la persona solicitante: hombre y mujer.

Y a la pregunta de si se va a ampliar a otros formularios oficiales la inclusión de la tercera casilla para género indeterminado, Interior no responde. Únicamente dice que "cualquier detalle será dado a conocer cuando corresponda".

La sentencia del Tribunal Superior andaluz revocó otra de un juzgado de primera instancia que había desestimado el recurso de Andrea Speck. Un recurso contra la resolución del director general de la Policía que en 2018 le negaba en el Registro de Extranjeros de la UE la identificación con género indeterminado que figuraba en su pasaporte.

"Lo que resultaría entonces distorsionador es, como sucede en el supuesto que tratamos, que en el pasaporte del apelante, documento también acreditativo de su sexo en cuanto es coincidente con el Registro Civil alemán, figure como tal el de indeterminado y que, sin embargo, en un registro español, como es el Registro Central de Extranjeros, figure como sexo el de hombre", argumenta en su fallo el tribunal del TSJA.

Andrea Speck, en una protesta en Sevilla. — Cedida por Disidencias del Sur

La batalla legal por el Registro Civil

La sentencia ha sido acogida con satisfacción por el movimiento de las personas no binarias en España tras la frustración que supuso para sus integrantes el rechazo en el Congreso de los Diputados de todas las enmiendas presentadas por casi una decena de grupos a la conocida como ley trans y LGTBI.

Esas enmiendas pretendían reconocer los derechos de este colectivo, entre ellos a disponer de una tercera casilla con género no determinado para su identificación en los documentos oficiales.

Darko Decimavilla: "Es una pena que tengamos que recurrir al ámbito jurídico para que se reconozcan nuestros derechos"

"Es una pena que tengamos que recurrir al ámbito jurídico para que se reconozcan nuestros derechos", dice Darko Decimavilla, presidente de la organización No Binaries España.

El propio Darko Decimavilla ha iniciado una batalla legal para que en el Registro Civil le inscriban como persona no binaria a fin de que conste como tal en sus documentos de identificación, DNI y pasaporte. Y, como consecuencia, en todas las bases de datos oficiales de la Administración.

Su intención, si no le aceptan la reclamación, es llegar hasta el Tribunal Constitucional, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta donde haga falta para defender lo que él considera que es un derecho fundamental, el de vivir con su propia identidad.

Según el abogado que ha presentado el recurso, Saúl Castro, fundador de la Asociación contra las terapias de conversión, la demanda administrativa se basa en lo dispuesto en la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada el pasado mes de febrero. Aunque contempla, de forma subsidiaria, una reclamación por error en la identificación del género de Darko Decimavilla que figura en el Registro Civil.

"Los estados deben tener unas leyes claras para garantizar el registro de género de las personas. Y el derecho a la dignidad que incorpora la identidad de género es uno de los derechos principales de la persona: el derecho a ser registrado correctamente. El no reconocimiento de lo no binario contraviene ese derecho fundamental", explica Saúl Castro a Público.

El presidente de la organización No Binaries España considera esencial que los poderes públicos reconozcan oficialmente su identidad para acabar con la "inseguridad" legal en la que viven permanentemente.

Decimavilla: "Estamos en un vacío de no existir en el que se nos excluye a nivel administrativo"

"Como no se nos reconoce, no hay tampoco estudios sobre nuestra situación ni estimaciones de cuántas personas somos. Estamos en un vacío de no existir en el que se nos excluye a nivel administrativo desde el colegio, en todo el proceso educativo, a nivel sanitario... Y todo eso afecta mucho a nuestra salud mental. Yo no conozco a ninguna persona no binaria que no sufra un problema de salud mental derivado de esa falta de reconocimiento", asegura Decimavilla.

El 97% prefiere pasar desapercibido en gestiones administrativas

Un estudio sobre las demandas y necesidades de las personas no binarias en España, publicado en 2022 por el Ministerio de Igualdad, refleja que el 97% de estas personas utiliza la estrategia de passing o enmascaramiento para pasar desapercibida en las gestiones administrativas y en el ámbito sanitario.

Según el estudio, recurren a esa estrategia como la manera más efectiva para protegerse de las respuestas de desconocimiento, odio y violencia que generan condiciones de vulnerabilidad.

La publicación de Igualdad sostiene que la identificación del sexo "es indispensable en el acceso a los recursos públicos". Y aboga por tratar este tema en marcos que prioricen la visibilización de las realidades no binarias en el espacio sociocultural. También por la elaboración de planes formativos específicos que contribuyan a sensibilizar a los diferentes agentes sociales sobre las condiciones de desigualdad y vulneración de derechos.

Sin embargo, ni la publicación de este estudio ni la aprobación de la ley trans y LGTBI han traído consigo, de momento, un avance normativo para las personas no binarias en España.

Las enmiendas al proyecto de ley que presentaron Unidas Podemos, ERC y otros siete grupos del Congreso para incluir en esa ley derechos para las personas no binarias, entre ellos la de su identificación en documentos oficiales, no contaron con el determinante apoyo socialista para sacarlas adelante.

En una de las enmiendas se proponía concretamente que la documentación administrativa y sus formularios incluyesen a las personas no binarias. También articular medidas para que se pudiese omitir, a petición del solicitante, la mención relativa al sexo en esos documentos.

"Después de haber trabajado tantos años en la ley trans, con manifestaciones, huelga de hambre, concentraciones, se nos excluyó de ella en los últimos meses -critica Darko Decimavilla-. Y no sabemos por qué ha ocurrido esto. Hemos intentado mantener reuniones con el PSOE, pero no ha sido posible. Aquí ha ganado el sector más derechista, de transfobia, el que rodea a Carmen Calvo". Esta última, diputada del PSOE y ex vicepresidenta del Gobierno, rompió la disciplina de voto de su grupo y se abstuvo en la votación de la ley trans.

Reconocimiento en más de una quincena de países

España se ha desmarcado así de la senda que han iniciado otros países donde ya se han reconocido a las personas no binarias.

La organización Euforia Familias Trans-aliadas llevó a cabo un estudio de derecho comparado sobre el reconocimiento legal de las personas no binarias realizado. Llegaron a la conclusión de que al menos ya hay 16 países en el mundo donde se ha aprobado algún tipo de reconocimiento de carácter general, a través de la legislación o de la jurisprudencia, para este colectivo.

Entre ellos, destaca los casos de Canadá, Islandia, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Países Bajos, India, Nepal y Pakistán.

La Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la discriminación de las personas transgénero en Europa, aprobada en abril de 2015, incluye un apartado sobre el reconocimiento legal de género. En él recomienda "desarrollar procedimientos rápidos transparentes y accesibles, basados en la libre determinación, para cambiar el nombre y el sexo registrado de las personas transgénero en certificados de nacimiento, tarjetas de identidad, pasaportes, certificados educativos y otros documentos similares".

Y, además, propone a los países "considerar la posibilidad de incluir una tercera opción de género en los documentos de identidad para aquellos que lo buscan". Pero esa resolución, a juicio del presidente de No Binaries España, no se está cumpliendo en nuestro país.

De uno de esos países en los que se ha reconocido legalmente a las personas no binarias, Alemania, procede Andrea Speck, de 58 años. Ha tenido que acudir a la Justicia para que se le identifique en un registro español de la misma forma en que figura en su pasaporte desde 2017: con género no determinado.

El suyo ha sido, hasta ahora, el mayor triunfo legal de las personas no binarias en España, gracias a la demanda que presentó con la abogada Olga Burgos.

Una vida administrativa esquizofrénica

Sin embargo, la vida administrativa de Andrea sigue siendo un tanto esquizofrénica. En la Agencia Tributaria de Hacienda figura como hombre, porque era el sexo que aparecía en su pasaporte cuando llegó a España, antes de que en Alemania se le reconociera con género indeterminado.

En la Seguridad Social, en cambio, figura como mujer, porque le dijeron que el sistema informático impedía poner una x al identificar el sexo. Tenían que elegir entre hombre o mujer, y eligieron mujer.

Por tanto, en todos los organismos que se nutren de la información que proporciona la Seguridad Social, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), también figura como mujer. Pero en el padrón municipal de la ciudad de Sevilla, donde reside desde hace años, su sexo es masculino, porque se registró con su antiguo pasaporte y aún no se lo han cambiado.

Para el Servicio Andaluz de Salud (SAS), Andrea Speck, en cambio, ya es persona no binaria, porque después de un largo litigio, y con la ayuda del Defensor del Pueblo de esta comunidad, consiguió que le identificaran con género no especificado. Se amparó en la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de personas transexuales en Andalucía, aprobada en 2014. Y ahora, tras la sentencia del TSJA, también figurará así en el Registro Central de Extranjeros de la UE del Ministerio del Interior.

Andrea Speck: "Es una invisibilidad permanente, como si no existiera para el sistema"

"Siempre ha sido una tensión en la relación con las autoridades y las administraciones esta situación, porque en cualquier formulario me obligaban a dar una información que es incorrecta sobre mi persona. Es una invisibilidad permanente, como si no existiera para el sistema, para el Estado", dice Andrea a este periódico.

Una vez que el Ministerio del Interior haya incorporado la tercera casilla de género indeterminado a su Registro de ciudadanos de la UE, Andrea Speck se dirigirá al resto de las administraciones públicas, a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social, al ayuntamiento, para que hagan lo mismo y le identifiquen también como persona no binaria.

"Sé que será otra lucha, pero lo intentaré -asume-. Es una lucha que no es solo para mí, porque para mí es muy importante que esta sentencia abra la puerta a que a otras personas de nacionalidad española se les reconozca su identidad".

Su abogada también confía en que la sentencia del TSJA abra un camino legal al resto de la ciudadanía no binaria de toda España. De momento, Olga Burgos ya tiene en su despacho preparado otro recurso de una persona no binaria que va a reclamar por la vía administrativa, al igual que Darko Decimavilla, su identificación con género no determinado en el Registro Civil.

Andrea Speck subraya que lo importante es "romper el binarismo de género", porque, a su entender, hay muchas maneras de vivirlo, porque no es algo universal. "Nuestra cultura lo ha construido así y otras culturas lo han construido de otra manera", concluye.