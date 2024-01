Interior ofrece ayuda a Vidal-Quadras como víctima del terrorismo mientras tarda seis años en atender a las del 17-A

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, del Ministerio del Interior, ha contactado con Alejo Vidal-Quadras, cofundador de Vox y exlíder del PP en Catalunya, para ofrecerle asistencia como víctima del terrorismo, tras el disparo que recibió en la cara el pasado 9 de noviembre en Madrid.

La Audiencia Nacional investiga la agresión como un "delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista". Según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio del Interior, el contacto con Vidal-Quadras se enmarca dentro de "un procedimiento habitual y automático que Interior activa cuando la Audiencia Nacional abre una causa judicial por terrorismo".

Sin embargo, esto no siempre es lo habitual. Lo sabe bien Roberto Manrique, exasesor de la UAVAT (Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo), que se creó en Catalunya en febrero de 2018 para acompañar a las víctimas de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, conocido como los atentados del 17-A.

Estos atentados provocaron 16 fallecidos y 345 heridos directos, pero aún quedan en torno a 200 personas afectadas que aún no han sido localizadas por la Administración y que no tienen condición de víctimas del terrorismo, según denunció la UAVAT, que cerró en mayo de 2023. El Supremo confirmó la sentencia contra los responsables de los atentados el 27 de noviembre de 2023, y el 13 de diciembre adquirió firmeza. "Es en ese momento cuando las víctimas empiezan a recibir llamadas del Ministerio del Interior", explica Manrique.

Roberto Manrique, que fue víctima del atentado de Hipercor, de ETA, en 1987, expresa su "sorpresa" por el contacto del Ministerio del Interior con Vidal-Quadras: "Gran parte de los 345 heridos que aparecen en la sentencia por los atentados de agosto de 2017 en Catalunya están recibiendo ahora la información por parte del Ministerio de Interior sobre los derechos a los que como víctimas se pueden acoger, porque, según ha mantenido el ministerio hasta ahora, tiene que haber sentencia firme para que la Administración contacte con las víctimas".

Sentencia firme

La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo les reconoce no solo una indemnización si no también asistencia psicológica e incluye asesoramiento para afrontar los trámites con la Administración para ser consideradas como víctimas del terrorismo.

Manrique clama: "Han tenido que pasar casi seis años y medio para que muchas de esas desconocidas personas del 17-A puedan iniciar el contacto con la mencionada oficina de Interior. El argumento es muy sencillo: deben contactar con los afectados cuando la sentencia es firme y ello ha ocurrido el pasado 13 de diciembre. No quisiera pensar que, en realidad, todo depende de quién sea la persona afectada".

Roberto Manrique, activista por los derechos de las víctimas del terrorismo, es quizá la persona que mejor conoce en todo el Estado español la problemática de los afectados por el terrorismo y el funcionamiento de la Administración en ese sentido. "Me pregunto si, siguiendo el procedimiento del ministerio en el pasado, ya que aún no ha habido juicio ni sentencia que diga que los sicarios que atacaron a Vidal-Quadras forman una organización terrorista, no es prematuro ese ofrecimiento de asistencia".

Las víctimas del 17-A pagaron a abogados

En el caso de los atentados del 17-A, Manrique recuerda que algunas víctimas tuvieron que pagar de su bolsillo los servicios de un abogado para la tramitación de la documentación ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo. "Recuerdo a una víctima del 17-A que, además de ser herida muy grave, perdió a su madre en los atentados. Es decir, es huérfana y herida. Pues ella tuvo que pagar a un abogado. Fue antes de que se creara la UAVAT", relata el exasesor de esta entidad sin ánimo de lucro, ya disuelta pero cuyos antiguos miembros siguen ayudando a las víctimas del 17-A.

"Si quieren algo que vengan a vernos"

Roberto Manrique recuerda que en marzo de 2014 se reunió en Madrid con los responsables de la Dirección de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo para instarles a localizar a afectados de atentados cometidos en Catalunya de los que no había constancia de que hubieran sido indemnizados.

"Yo les llevé un listado de 280 víctimas en Catalunya, con el nombre y apellidos, fecha y lugar del atentado y la sentencia de la Audiencia Nacional en cada caso. Pero no tenía medios para localizar a esas víctimas y explicarles que tenían por ley unos derechos. El Ministerio sí podía hacerlo. Pero la respuesta que obtuve fue literalmente: "Quien quiera algo que venga a vernos" -- explica Manrique--. Ahora, por lo visto, no ha hecho falta que Alejo Vidal-Quadras haya ido a verles, ya que ha sido la propia oficina quien se ha puesto en contacto con él Parece que hay clases y clases".