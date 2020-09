Interior suspende otros cinco meses a Jandro Lion, el "policía de Vox", por ocultar sus negocios en internet

El Ministerio del Interior ha impuesto al policía nacional y youtuber Jandro Lion otros cinco meses de suspensión de empleo y sueldo por una falta muy grave. Esta nueva suspensión sumadas a las otras sanciones vigentes sitúa al autodenominado "policía de VOX" fuera del cuerpo hasta mayo de 2021.

Esta nueva suspensión de empleo y sueldo, notificada al interesado a finales de la pasada semana, ya era esperada por este conocido policía nacional ultraderechista, quien desde el 13 de agosto cumple otras sanciones acumuladas que le apartaban del servicio activo durante cinco meses por faltas graves también al régimen disciplinario, con retirada de placa y arma reglamentaria.

Esta nueva sanción a Alejandro León Atienza, destinado en la comisaría de Móstoles, es el colofón de una intensa investigación de la Unidad de Asuntos Internos en torno a las actividades remuneradas extrapoliciales de Jandro Lion que, según la legislación en materia de incompatibilidades, afecta a todos los funcionarios públicos por igual.

En este caso, la sanción impuesta apunta a que el agente, considerado extraoficialmente portavoz de Jusapol en las redes sociales desde 2018, se ha estado lucrando durante años con una actividad privada remunerada obtenida a través de sus canales de YouTube, sin haber solicitado al Ministerio del Interior la correspondiente habilitación.

Resolución del Ministerio del Interior sobre la nueva sanción al policía y youtuber Jandro Lion.

Estos hechos comportan al policía una nueva suspensión de funciones durante cinco meses, según recoge el articulo 10.1 b) de la Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, como autor de una falta de carácter muy grave por "incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad".

Esta sanción es un término medio, ya que se jugaba la separación del servicio o el traslado forzoso. De hecho, la penalización se movía en una horquilla de entre 3 meses y 6 años de suspensión de empleo y sueldo. En todo caso, se trata de un fuerte correctivo con graves consecuencias personales y profesionales para este policía de la escala básica.



Extracto del expediente disciplinario contra el policía y youtuber Jandro Lion.

La actividad privada del policía youtuber

En este sentido, el instructor de la causa disciplinaria contra el policía youtuber pone el foco en dos aspectos. Uno de ellos la actividad profesional remunerada que realiza Jandro Lion en las redes sociales y para la que no pidió autorización; y, por otro, se analizan los contenidos de los videos emitidos desde 2016, para poner de manifiesto las faltas disciplinarias atribuidas a este policía desde el punto de vista de las específicas incompatibilidades establecidas en el Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Asuntos Internos señala que "la actividad privada que realiza el sr. León Atienza y por las que está percibiendo ingresos a través de las plataformas YouTube, Patreon y PayPal, consiste principalmente en grabar, editar y publicar videos en la primera de estas páginas mencionadas [canal de YouTube Jandro Lion: Momentos de Gloria]".

El instructor indica en su escrito que para ejercer la actividad de youtuber, como la que realiza el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía Jandro Lion, es preceptivo solicitar la correspondiente autorización al Ministerio del Interior , de modo que sea éste el que resuelva si procede o no la compatibilidad del empleo público del funcionario con los ingresos de la actividad privada.

En este sentido, el escrito cita el artículo 14 de la Ley 53/1984 que señala que "el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad". Por ello el instructor de la Unidad de Régimen Disciplinario sentencia que esta exigencia legal no fue cumplida por "el expedientado como se demuestra en el informe de la Oficina de Conflictos de Intereses". De hecho, consta que el policía ultra lleva percibiendo ingresos por su actividad desde hace años.



Jandro Lion artista

Alejandro León alegó en su descargo que ejercer de youtuber "está asimilado a una actividad artística" y que la de "youtuber" no figura como actividad prohibida para la que, según el agente de policía, no era preceptivo solicitar compatibilidad. Obviamente, la ley la Ley 53/1984 no recoge stricto sensu el concepto "youtuber", pues en aquel año no era ni una actividad conocida ni previsible. Pero la norma señala que toda actividad económica que reporte ingresos extraordinarios a un funcionario público de manera regular debe ser comunicada.

Además, la Dirección General de la Policía también señala que la actividad en las redes sociales de Jandro Lion, y en particular en sus canales de YouTube, no son simples expresiones artísticas de un particular, por ejemplo, dando cursos on line, sino que ejerce activamente manifestando posicionamientos políticos e ideológicos y haciéndolo siempre desde su condición de policía nacional en activo y hablando como tal.



Montaje de los escudos del CNP y la Guardia Civil sobre el logotipo de VOX, fabricado por Jandro Lion para el último vídeo su canal de YouTube.

La imparcialidad del policía

A este respecto, cabe citar Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional que, en su artículo 15.2, dice expresamente: "En ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación".

Por ello, en el pliego sancionador se recoge que "el expedientado manifiesta abiertamente en su canal de YouTube su condición de Policía Nacional como queda evidenciado en frases como 'cuando yo me hice Policía tuve que estudiarme las normas constitucionales' (minuto 00:33 del video Mi aportación al 8M. La acusadora eres tú. Unión de Youtubers por la Igualdad. Jandro Lion, publicado el 7 de marzo de 2020 en su canal Jandro Lion: Minutos de Gloria). De esta manera -sigue el expediente- siendo pública su condición de policía nacional realiza declaraciones contrarias al ordenamiento jurídico e institucional, tales como la Ley Orgánica de 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género".

El policía nacional sancionado se explaya en su canal con estas expresiones: "Pues sí tronco la ley de violencia de género es una puta mierda, ¿vale?, vale. Pues solamente por el hecho de ser hombre o mujer ya tienes una desigualdad. Por lo tanto, esa puta ley es inconstitucional (minuto 9:00 del video Filtraron mi expediente a la prensa, publicado el 14 de marzo de 2020 en su canal)".

En marzo de 2019, Jandro Lion colgó otro video titulado Intentan reventar el mitin de VOX en el Hotel La Princesa, pero disfrutamos de él. En ese video, el policía y youtuber jalea a la dirigente Rocío Monasterio y habla de "nuestra líder" cuando se refiriere a la cabeza de lista de las últimas elecciones locales por Móstoles de VOX. Minutos antes, colectivos antifascistas madrileños protestaban legítimamente contra el acto ultra en su localidad, situados a distancia del hotel y encapsulados por un cordón policial. En esa situación Alejandro se acercó a ellos para provocarles generando "momentos de gloria" para su canal.



Alejandro Leon y el seguidor de Vox Bertrand Ndongo juntos en un mitin del partido ultraderechista en 2019.

En este acto de Móstoles, Alejandro Leon mantuvo un encuentro con Bertrand Ndongo, actualmente asesor de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, donde comentaron jocosos sus respectivos apelativos.

"Ya me llaman el negro de VOX", le dice Ndongo al policía y youtuber, y éste le contesta: "No te preocupes, yo soy el policía de VOX, ya somos dos de VOX" (emitido en el video Jandro Lion: Momentos de Gloria, de 10 de marzo de 2019).