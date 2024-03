La Internacional Socialista de Sánchez olvida al Polisario en un acto mientras acude un partido ligado a Marruecos

La sede del PSOE en Ferraz acogió el pasado fin de semana un encuentro del Consejo de la Internacional Socialista (IS). La organización está presidida por Pedro Sánchez desde noviembre de 2022. El encuentro contó con la participación y asistencia de diferentes partidos socialdemócratas, socialistas o progresistas de todo el mundo. El Movimiento Saharaui por la Paz (MSP), una organización con fuertes vínculos con Marruecos, aprovechó para publicitarse entre ellos.

No asistió, en cambio, el Frente Polisario. Esta organización es la legítima representante ante la ONU del pueblo saharaui. Algo que implica que actúen como interlocutores con el enviado especial de la ONU para el conflicto del Sáhara Occidental, Staffan de Mistura. Además, forma parte de la IS desde hace varios años y desde 2017 es "organización consultiva".

Los representantes del Polisario sí acudieron en noviembre de 2022 al encuentro en Madrid que proclamó a Sánchez presidente de la IS. Pero en esta ocasión, según fuentes de la organización saharaui consultadas por Público, no fueron invitados a la sede de Ferraz.

Fuentes socialistas consultadas por este medio aseguran que el PSOE no ha tenido nada que ver en este olvido. Argumentan que las invitaciones formales las realizaba la Secretaría General de la IS. Precisamente con ese cargo, que ostentaba la política guineana Benedicta Lasi, ha habido polémica y problemas.

Según estas mismas fuentes, uno de ellos está relacionado con la gestión de este tipo de eventos. Lasi fue destituida el pasado fin de semana y su sucesora como "número dos" de la IS es Chantal Kambiwa, representante del Partido Socialista de Camerún.

Estas mismas fuentes del PSOE apuntan a que no hay problemas con el Frente Polisario y que si desde la organización saharaui se hubieran puesto en contacto con el área de internacional de los socialistas, podrían haber asistido porque además tienen derecho a ello. Las relaciones entre el PSOE y el Frente Polisario están congeladas desde la decisión de Sánchez de avalar la autonomía para el Sáhara Occidental que propone Marruecos.

La asistencia del MSP y la ausencia del Polisario ha levantado suspicacias en estos últimos. Señalan que se trata de "maniobras de Marruecos" en su intento de deslegitimarlos por su posición. El Frente Polisario mantiene una guerra abierta con Marruecos y defiende sin matices una libre determinación del Sáhara Occidental que desemboque en la independencia del territorio.

Estas "maniobras de Marruecos" tienen además algún precedente ya dentro de la IS. Como publicó este medio en su momento, en la declaración final del último Congreso de la IS, se evitó cualquier mención al Sáhara Occidental. Algo que suponía una novedad respecto a citas anteriores.

Zapatero, el MSP y el CNI

¿Qué es el MSP? Las conexiones de este movimiento saharaui, liderado por Hach Ahmed, exintegrante del Polisario, con Marruecos fueron destapadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe. Según publicó El País, los servicios secretos españoles tildan de "pantalla" de los servicios secretos marroquíes a esta organización.

Uno de los señalados directamente es Fadel Breica, sobre el que destacan que siguió instrucciones de Marruecos para forzar su detención en los campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia) en 2019. Además, el CNI afirma que los ingresos económicos de Breica proceden únicamente de un servicio de inteligencia exterior dependiente de las fuerzas armadas marroquíes.

El MSP defiende abiertamente el plan de autonomía que propone Mohamed VI y ha avalado Sánchez. En su intento de influir en algunas esferas socialistas, ha contado con la participación de personas como el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Ambos, por ejemplo, participaron en una conferencia organizada por el MSP en Las Palmas de Gran Canaria en septiembre de 2022.

Esta plataforma saharaui ha sido criticado por diferentes partidos de izquierda e incluso Coalición Canaria cuando tuvo lugar el evento en el que participó Zapatero. "Quieren hacer ver a la sociedad que se trata de un movimiento paralelo, pero es falso, solo buscan generar confusión y tergiversar la lucha del pueblo saharaui", señalaron entonces desde el Polisario.

Desde el MSP solicitaron el pasado mes de marzo integrarse oficialmente en la IS, aunque los trámites no han avanzado. El propio MSP ha publicitado la asistencia a este encuentro del pasado fin de semana en Ferraz. Señalan que tuvieron varios encuentros, también con el PSOE o con la senadora chilena Isabel Allende. "La delegación del MSP expuso el programa político y su plan para la solución del problema del Sáhara Occidental", afirman desde este organización.

Los alineamientos del MSP con las tesis de Marruecos se evidencian también en la relación con la ONU. De Mistura viajó recientemente a Sudáfrica, el mayor aliado en África del Frente Polisario y el Sáhara Occidental. Un encuentro que fue cuestionado por Marruecos y también por el MSP, como indica una nota en su página web.

Fuentes de la IS aclaran a Público que el MSP no participó en los encuentros de la IS. Sí que se pusieron en contacto con la organización para ello, pero se les negó la asistencia al no ser miembros. Pese a ello, las fuentes señalan que miembros del MSP sí acudieron a la jornada de clausura, cuando ya había terminado, y aprovecharon para hacerse fotos y conversar con algunos integrantes de la IS. "Llegaron y se hicieron fotos, y ya", señalan estas mismas fuentes.