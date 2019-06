La diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs ha acudido este jueves al Palacio de la Zarzuela para reunirse con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas de los representantes políticos con el monarca de cara a la investidura. La parlamentaria, que acudía en lugar de Jordi Sànchez, al que el Tribunal Supremo no concedió el permiso para salir de prisión, ha asegurado que ha mantenido una reunión "más larga de lo previsto" con el rey donde han hablado de forma extensa del conflicto territorial en Catalunya, de los políticos catalanes en prisión y del papel de la monarquía en el 1-O.

"Los catalanes no tenemos rey", ha sido una de las frases que Borràs le ha expresado a Felipe VI, aunque la diputada catalana ha insistido en que la conversación se ha desarrollado en tono respetuoso y cordial. "No ha sido una visita de cortesía, yo he ido a hablarle al rey del 'a por ellos', y lo he hecho por ellos, por los presos políticos", ha señalado la diputada al comienzo de su intervención.

"Le he expuesto que le visitaba también como votante del 1-O, de los más de 2 millones de personas que votamos y que hemos sido reprimidos. Le he dicho que los catalanes no tenemos rey pero que acudía a ver al rey de España porque se manifestó como un actor relevante después del 3 de octubre. Con el discurso del 3 de octubre él fue actor de parte e hizo que muchas personas sintieran que el rey estaba tomando parte en esta situación", ha asegurado Borràs.

La parlamentaria se ha referido en todo momento delante del monarca a Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull como presos políticos, pero Felipe VI, ha explicado, no ha querido entrar en la "consideración exacta del término" y se ha referido "en todo momento al marco constitucional": "Le he hablado del dolor de los presos políticos, de sus familias, de las personas que se sienten solidarias con un gobierno escogido en las urnas y que ahora está en la cárcel".

Borràs le ha hecho llegar dos documentos al monarca: una carta de Jordi Sànchez, que ella misma recogió en prisión el miércoles, y el informe del grupo de trabajo de la ONU sobre actuaciones arbitrarias que pedía la "inmediata liberación" de los presos catalanes. Sobre este informe, el rey le aseguró conocerlo, y sobre la carta, la diputada de JxCat ha insistido en que su contenido es "privado" y ha desvelado que Felipe VI no le dijo si iba a responder o no a la misiva de Sànchez.

Puigdemont: "Me gustaba más como príncipe de Girona"

También le ha hecho llegar un mensaje de Carles Puigdemont: "Dile que me gustaba más como príncipe de Girona que como rey de España", un mensaje que el rey se ha tomado con humor. Sobre la previsible candidatura de Pedro Sánchez a la sesión de investidura, Borràs se ha quejado, como ha hecho casi todos los partidos, de que el PSOE todavía no se ha puesto en contacto con JxCat para comenzar las negociaciones y ha denunciado que se ha levantado de la "mesa de diálogo".

"Solo puede ser investido alguien que esté dispuesto a solucionar un conflicto de naturaleza política. Nos sentaremos en todas las mesas y esperábamos que quien está en disposición de gobernar el Estado también lo hiciera. Me parece que es un gesto de mínima consideración demostrar cuál va a ser su talante respecto de un problema político", ha manifestado.

De cara a la sesión de investidura, fuentes de la formación independentista aseguran que Sànchez, Rull y Turull no van a dejar que corra su escaño en el Congreso, por lo que, al estar suspendidos, la capacidad de influencia de JxCat en la Cámara pasa de siete a cuatro diputados. Computarán como miembros del Congreso, pero no podrán ejercer ninguno de sus derechos como parlamentarios, incluido el voto. Borràs ha asegurado que ha terminado su reunión con el monarca hablando de "clásicos de la literatura".