La formación de ultraderecha Vox ha hecho llegar a PP y Cs un documento con 24 puntos imprescindibles para que cuenten con su apoyo en la investidura en Murcia. Una Ley de Protección integral de la familia, un "análisis jurídico completo" de la ley de igualdad LGTBI de Murcia o una revisión de la política de creación de centros de acogida de migrantes, el consentimiento paterno para que los menores reciban educación "moral" y "sexual" y la prevención de la "violencia intrafamiliar" son algunas de las condiciones que tendrán que firmar PP y Ciudadanos para llegar al poder en Murcia.



Bajo el título Libertad, el documento al que ha tenido acceso incluye 9 nueve condiciones para facilitar la investidura, entre ellas, el relacionado con la ley LGTBI regional, que en un primer momento Vox exigía que fuera derogada. Ahora han rebajado esa petición para pedir a los servicios legales de la comunidad "un análisis jurídico completo" para "asegurar la no vulneración de derechos constitucionales".

Para garantizar a las familias el derecho a "que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones", el partido de extrema derecha pide reforzar los servicios de inspección. También que los padres puedan elegir "el tipo de educación moral que reciban sus hijos" y que sea obligatorio que den su "consentimiento expreso" para que los menores puedan asistir "a actividades relacionadas con contenidos éticos, sociales, cívicos morales o sexuales".

Reclaman la puesta en marcha progresiva del "cheque escolar", la "libertad de elección de centros educativos", la difusión en estos de los valores constitucionales y, bajo un sesgo nacionalista, piden que se eduque en la aportación de España a la civilización como clave de la historia. En virtud de ello, exigen "adaptar los contenidos formativos a la identidad del centro siempre que sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución".

El resto de compromisos se agrupan en "Economía, familia e impuestos", con una ley de protección integral de la familia con presupuesto para apoyo a la maternidad y fomento de la natalidad y otra de protección de las embarazadas que les "ofrezca información y alternativas para que ninguna se vea abocada al aborto".

En migración, piden "el cumplimiento de Ley de Extranjería en el control de fronteras" y revisar la política de creación de centros para migrantes menores no acompañados, lo que incluye no construir uno en la pedanía murciana de Santa Cruz. Piden también reducciones fiscales para familias numerosas, "eliminar o reducir al máximo posible los impuestos de la región respetando los objetivos de estabilidad presupuestaria, el no incremento de la deuda y la eficiencia del gasto público" y una auditoría de las subvenciones concedidas la pasada legislatura para "garantizar que no vayan destinadas a entidades de carácter ideológico".