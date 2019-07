Podemos continúa con la mano tendida para negociar un pacto de gobierno en el que acuerden desde las medidas programáticas a los equipos del Ejecutivo. Critican la parálisis institucional, que Pedro Sánchez haya decidido ir a una investidura fallida y que hasta el momento no hayan presentado ninguna propuesta concreta. "No hay una propuesta formal por parte del candidato a presidente, que debe liderar estas negociaciones. Estamos a la espera de una propuesta formal y detallada: de programa, de equipos; de gobierno completo", explica la portavoz del partido, Noelia Vera, en rueda de prensa tras la Ejecutiva de Podemos

Los cruces y choques entre Podemos y el PSOE continúan. "No nos han presentado ninguna propuesta", asegura Vera como respuesta a Carmen Calvo. La vicepresidenta en funciones pidió el pasado viernes que Pablo Iglesias diera una respuesta a la propuesta del presidente sobre formar un Ejecutivo en el que miembros de Podemos ocupen cargos intermedios. Para los de Podemos esto no es ninguna respuesta porque consideran que lo primero tiene que ser cerrar un acuerdo programático y, posteriormente, las competencias y equipos de gobierno.

Vera también explica que han leído en la prensa que Sánchez va a realizar una nueva ronda de reuniones con los principales partidos, pero apunta que ellos no tienen ninguna fecha para volver a ir a la Moncloa. Eso sí, apremian a los socialistas a presentar una "propuesta formal" en esta reunión: "Iríamos con la expectativa de escuchar". Además, aseguran que irán a cualquier futuro encuentro con "la voluntad de llegar a un acuerdo" y que quieren priorizar los puntos en común que tienen en sus programas electorales — medidas en materia social o medidas fiscales — sobre los "desacuerdos".

En Podemos creen que Sánchez va a una investidura fallida como estrategia de presión: "El PSOE está intentando utilizar mecanismos parlamentarios como la investidura para presionar y conseguir abstenciones de ciertos grupos políticos", explica Vera ante la posibilidad de que Ciudadanos facilite una investidura del candidato socialista. Un paso que hasta el momento parece imposible ya que Albert Rivera mantiene el veto al presidente en funciones, a pesar de las dimisiones de Toni Roldán y Javier Nart por este motivo.

"El PSOE antes lideraba las críticas por la parálisis"

"Nos sorprende que en otras épocas, cuando gobernaba el PP, el PSOE lideraba también las críticas por la parálisis institucional y que ahora esta situación se repite. Hay 350 diputados elegidos en las elecciones del 28-A que no pueden trabajar porque no hay actividad y no están en marcha ni las comisiones. Hay diputados que podrían estar haciendo estos trabajos mientras otros se dedican a las negociaciones", critica Vera sobre la falta de actividad política y legislativa en la Cámara Baja durante estos dos meses.

El Congreso aún no ha comenzado la actividad, a la espera de que se celebre la sesión de investidura del candidato socialista y se forme Gobierno. Este martes se empezará a despejar el camino cuando Sánchez se reúna con la presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, y pongan fecha para la votación. Sin embargo, Podemos ya da por hecho que la investidura sea fallida por lo que se espera que se continúe sin el nuevo Ejecutivo al menos hasta septiembre. "Pensamos que hay muchas urgencias y se tiene que llegar lo más pronto posible a un acuerdo sin ruido mediático. Una negociación seria y oficial", insiste Vera.

"Compartir gobierno implica tener lealtad al proyecto"

Otro de los motivos por los que el PSOE asegura que no quiere formar un gobierno de coalición es por las diferencias con los socialistas sobre temas como Catalunya. Vera responde al Ejecutivo: "Es tiempo de acordar y poner en común los acuerdos. Cada uno tiene sus posiciones respecto a determinados temas y no siempre vamos a pensar igual, pero compartir gobierno implica tener una lealtad respecto al proyecto político que firmemos", asegura la portavoz.

Iglesias ya renunció a liderar los considerados ministerios de Estado - Justicia, Exteriores, Interior y Defensa - como paso para facilitar las negociaciones. Un punto complicado para un Ejecutivo conjunto sería, por ejemplo, la sentencia sobre el juicio del procès. Sin embargo, Vera insiste en que en estos momentos y, tras una firma de negociación, aunque cada partido tenga sus propias posiciones primaría la "lealtado al proyecto político"