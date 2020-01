Unidas Podemos acaba la primera jornada de votación con la confianza de que habrá investidura el próximo martes 7 de enero. No hay miedo a ningún 'tamayazo' ni a que haya un cambio de posición a última hora de alguna formación. De hecho, hay diputados que consideran que el comportamiento "reaccionario" y "radical" de las derechas tiene el efecto contrario del buscado y asegura la investidura de Pedro Sánchez.

Pablo Iglesias y Alberto Garzón apuntaron a esta idea durante sus intervenciones del sábado. El Coordinador Federal de IU aseguró que era la última oportunidad para que "las cosas no se estropeen más" frente a la "ultraderecha que solo vive del conflicto" y el líder de Podemos apeló a la mayoría parlamentaria que va a permitir que Sánchez sea elegido presidente en varias ocasiones.

Por esto confían en que no habrá sorpresas a última hora. Pese a que los números son muy ajustados — 167 'síes' frente a 165 'noes' — creen que no hay margen de error ni de fallo para que caigan dos votos decisivos para que Sánchez sea elegido presidente. Aunque no todos quieren darlo por hecho, la sensación que más recorre en el grupo es de "ilusión".

Sin embargo, los diputados de Unidas Podemos han mantenido su silencio durante las sesiones de investidura. Casi no se les ha visto por los pasillos del Congreso porque quieren mantener la discreción sobre el Gobierno hasta el último momento. Aunque lo que sí confirman es que en estas últimas semanas han comenzado a preparar lo que será la estructura del Gobierno.

Este domingo ya se conoció el equipo completo de Unidas Podemos que pasará al Consejo de Ministros: Pablo Iglesias con una vicepresidencia de Derechos Sociales, Irene Montero como ministra de Igualdad, Yolanda Díaz de Trabajo, Manuel Castells de Universidades y Alberto Garzón de Consumo.

Unidas Podemos ya ha empezado a organizar toda la estructura del Gobierno de coalición

Pero, más allá de estos nombramientos, el grupo confederal ya ha empezado a preparar toda la estructura. Cada ministro tiene que nombrar un equipo de confianza. De hecho, Iglesias tiene que nombrar hasta un nuevo jefe de Gabinete después de que Pablo Gentili dejara el cargo para incorporarse al nuevo Gobierno argentino de Alberto Fernández como secretario de Estado en el ministerio de Educación.

Además de los equipos de confianza, tienen que empezar la elección de secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y órganos de nivel inferior que dependen de cada ministerio. En total serán centenares de nombramientos que, además, tienen la complejidad de que varios de los ministerios al ser nuevos no tienen una estructura pasada que se pueda seguir. Por esto mismo se da por hecho que las elecciones se extenderán durante un tiempo.

También se está decidiendo dónde estarán los despachos de cada miembro del Consejo de Ministros. La previsión es que el Gobierno crezca y se pueda llegar hasta los 20 o 21 ministerios. Previsiblemente, Iglesias no tendrá su despacho en la Moncloa. Aunque este edificio tiene una sede para vicepresidentes — pueden llegar a vivir allí— la idea es que no se ubicará allí.

El número de ministerios crece, además de por la creación de nuevos ministerios, por la división de competencias. De hecho, esto fue lo que acabó dando un cuarto ministerio — el de Consumo — a Unidas Podemos. El ministerio de Trabajo hasta ahora dirigía la Seguridad Social, pero el PSOE decidió desgajar esta cartera para dársela al grupo confederal. Mientras que Castells solo se encargará de Universidades, una cartera que ahora forma parte del ministerio que dirige Pedro Duque junto con Ciencia.

Pero, pese a que los ministerios tienen competencias limitadas, tendrán en sus manos medidas importantes y prioritarias para el grupo confederal: Díaz podrá comenzar con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, Montero abordará la aprobación de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles o medidas para acabar con la brecha salarial y Garzón trabajará en la regulación de las casas de apuestas.