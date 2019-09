La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha cerrado del todo la puerta a que responsables de Unidas Podemos vayan a entrar en el Consejo de Ministros "y ellos ya lo saben". Además, ha asegurado que desde que se reunieron el jueves los equipos negociadores no han vuelto a tener contacto.

En una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta, Calvo ha justificado que ahora el PSOE ya no se plantee un Gobierno de coalición en varias cuestiones. La primera, según Calvo, es que ha pasado el tiempo. "A Unidas Podemos se le hizo una oferta inédita para entrar en el gobierno de España y la rechazaron. El tiempo ha pasado, hay desgaste, desesperanza e incomprensión de mucha gente. ¿Por qué en un momento idóneo rechazaron una oferta razonable y la calificaron de vacía, decorativa y estúpida?", ha argumentado.

La segunda es que Unidas Podemos está "alejado de posiciones que nos preocupan mucho, han hablado de la situación de Catalunya de una forma inaceptable para los socialistas". Y la tarcera es que los responsables del partido de Pablo Iglesias no compartan, en su opinión, "ni siquiera la estructura de cómo hay que conformar un gobierno".

Ahora Calvo asegura que el PSOE se mantiene a la espera de una "salida intermedia" a la disyuntiva entre la entrada de Podemos en el Gobierno o la convocatoria de las elecciones. "Hemos dejado un documento, garantías y una propuesta intermedia razonable, nos hemos movido buscando un gobierno que trabaje durante la legislatura. Esperamos que Unidas Podemos no sea el grupo parlamentario que bloquea la investidura", ha dicho.

Después de que este fin de semana los negociadores de Podemos hayan podido analizar la nueva propuesta programática y el sistema de garantías formuladas por el PSOE esta semana, ha proseguido Calvo, en el PSOE estarán "abiertos a cualquier llamada y si no lo haremos nosotros". "Siempre he llamado yo, y no tengo problema en volverlo a hacer", ha apostillado en alusión al responsable de Podemos en la negociación, Pablo Echenique.