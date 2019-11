Hace una semana Pedro Sánchez y Pablo Iglesias escenificaban con un abrazo su reconciliación personal—tras una campaña cargada de reproches— y política, después de firmar un preacuerdo de coalición para esta legislatura, que ahora debe ratificar la militancia de ambos partidos y que necesita la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o el 'sí' de Ciudadanos para salir adelante. Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, sigue esperando una llamada de La Moncloa que no llega. Los conservadores aseguran que el presidente del Ejecutivo en funciones está haciendo "un cordón sanitario" al "constitucionalismo". Esas fueron las palabras de la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, este lunes.

La noticia del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos llegó a la sede de Génova 13 durante la celebración de la Junta Directiva Nacional con algunos dirigentes territoriales, como el presidente gallego Alberto Nuñez Feijóo, demandando una "abstención patriótica" y otros, como la portavoz del Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pidiendo un "Gobierno de concentración". En una declaración ante la prensa sin preguntas, Casado pidió la dimisión del socialista: "Es importante que Sánchez se vaya pero también es urgente que el PSOE sensato vuelva", y cerró la puerta a cualquier fórmula de entendimiento con el presidente del Ejecutivo: "Nuestro proyecto es incompatible al de Sánchez", señaló.

Casado se mostró visiblemente molesto porque el presidente en funciones no le hubiese llamado, como así habían anunciado desde su equipo. El conservador sí lo hizo la noche del domingo, según detallaron fuentes de su entorno, pero Sánchez no le cogió el teléfono. El socialista le respondió al día siguiente con un breve WhatsApp, en el que le decía que no había podido atenderle en ese momento, pero no le emplazaba a hablar más adelante.

Desde entonces, el 'popular' no ha aparecido en público. Deja la responsabilidad de transmitir la postura oficial a los vicesecretarios y a su número dos, Teodoro García Egea. Este martes, tras conocerse la sentencia condenatoria de los ERE al PSOE andaluz, el secretario general del PP ha dicho que "si Sánchez no asume responsabilidades políticas hoy mismo está inhabilitado para ser presidente aunque sea en funciones del Gobierno de España", pero no ha pedido directamente su dimisión."Sánchez no nos ha cogido el teléfono, no hay nadie al otro lado. Sánchez ya ha elegido a sus compañeros de viaje, está manteniendo contacto con otros partidos, al PP le corresponde ser la alternativa, el contrapeso", ha destacado, dejando caer que Casado todavía espera esta llamada y, al mismo tiempo, destacando la negativa a facilitar la investidura si de ellos depende.

Ana Pastor: "Es una vergüenza que no nos llame"

Este martes, la expresidenta del Congreso y número dos de Casado en la lista por Madrid al Congreso, Ana Pastor, también le ha pedido a Sánchez que contacte con el líder de su partido antes de que acabe el día. "¡Qué mínimo que llamar y a ver qué plantea el presidente del Gobierno en funciones!", ha exigido en una entrevista en TVE y ha tachado de "vergüenza" que una semana después de las elecciones, todavía no lo haya hecho. "Esperábamos que las cosas se llevaran como se han llevado en democracia siempre", ha zanjado.

Son varios los dirigentes que han criticado este desplante de Sánchez a Casado. Sin embargo, ninguna voz del núcleo más cercano al líder del PP ha abierto la puerta a un entendimiento entre ambas formaciones. "Hemos tendido la mano —ha asegurado García Egea desde la sala de prensa de Génova 13—en referencia a los pactos de Estado que Casado le ofreció a Sánchez tras hacerse con la presidencia del partido. "Desde la transición nadie ha ofrecido tanto como Pablo Casado, el PP sigue anteponiendo los intereses de España a los propios", ha asegurado.



Sin embargo, el número dos del PP no ha dejado ni si quiera la puerta abierta a la abstención si Pedro Sánchez dimite —una opción que no está sobre la mesa—, como así lo han manifestado el expresidente José María Aznar o el líder de los 'populares' vascos, Alfonso Alonso. Es decir, que Casado solo quiere que el presidente en funciones les llame para decirle que votará 'no' a su investidura.