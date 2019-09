Este martes es el último día para desbloquear la investidura. Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez se reunirán a lo largo del día con el rey y por la tarde se espera un anuncio definitivo por parte del presidente del Gobierno.

ACTUALIZA AQUÍ EL DIRECTO

Borràs (JxCat): "Sánchez no sabe dialogar"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha comparecido en la Cámara después de reunirse esta mañana con el rey en el marco de la ronda de consultas: "Parece que la investidura está de rebajas y van saliendo oportunidades de última hora. He hablado con el rey de la capacidad de Sánchez para estar en disposición de formar Gobierno. En un momento en el que es necesario un estadista tenemos a alguien que no sabe dialogar, ya no solo con nosotros, sino con otros grupos".

"Se siente más cómodo en el desprecio que en el diálogo. Dijimos en junio que no íbamos a dar nuestros nuestros votos gratis y, vista la deriva, nuestra opción era la más responsable para Catalunya. Lamentamos que el PSOE no haya querido hablar con nosotros", ha añadido.

El PP no comunicará su voto hasta que se reúna con el rey Felipe VI

En el PP no trasladarán el contenido de la llamada entre Sánchez y Casado hasta que el líder de los populares se reúna con el rey esta tarde. Hasta entonces, no sabremos el sentido del voto de los 66 diputados del Grupo Popular, aunque ayer recalcaron que mantendrán su posición -negativa a la investidura- "marcada por la coherencia, la firmeza y el sentido de Estado", informa Marta Monforte Jaén.

Mientras se produce la intentona in extremis de Ciudadanos, críticos del partido naranja han aplaudido la decisión de Rivera, pero critican que "llega tarde". En un artículo publicado este martes en el diario El País, el exportavoz económico de Cs Toni Roldán celebra la decisión de Rivera: "Lo importante es que ayer estábamos en las trincheras y hoy existe un espacio para que se construya un principio de diálogo. No está de más recordar que hasta ahora Rivera y Sánchez no se han sentado ni para tomar café".

Villegas pide a Sánchez que se mueva

"Nos da igual lo que haga Podemos. Si Sánchez se mueve, se abre la posibilidad de que desde la oposición haya una abstención que sería suficiente para desbloquear la situación", ha asegurado José Manuel Villegaso, al ser preguntado si era incompatible su oferta al PSOE con un eventual apoyo de la formación de Pablo Iglesias.

En una entrevista en TVE, Villegas ha explicado que el movimiento de Ciudadanos llega una vez ha quedado constatado el "fracaso" de Sánchez a la hora de buscar el apoyo de sus aliados. "Está abocando al país a una repetición electoral", ha indicado.



Pablo Iglesias, hace unos días en el Congreso. EFE/Emilio Naranjo

Iglesias advierte a Sánchez de que se abstendrá en otra investidura si no hay coalición con Podemos

Iglesias ha trasladado a Sánchez durante su conversación telefónica que Unidas Podemos se abstendrá en la investidura si no se negocia una coalición con el partido morado, según explican fuentes de Unidas Podemos a Público, informa Beatriz Asuar Gallego.

Iglesias también le dijo que en caso de un eventual acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal "valoraría el contenido de dicho acuerdo para decidir su voto final". La llamada ha durado en torno a veinte minutos y, según las mismas fuentes de Podemos, el presidente en funciones comunicó a Iglesias que le "informará regularmente de los asuntos de Estado"

Previamente, a primera hora de esta mañana, había una novedad en el relato del PSOE: accedía a negociar con Rivera la abstención de la formación naranja, al tiempo que aceptaba los votos de Podemos en la investidura aunque no hubiera acuerdo de ningún tipo entre los dos partidos, como había venido solicitando hasta ahora.

De hecho, el presidente de Ciudadanos se ha movido también esta mañana, a la desesperada, para tratar de cerrar un acuerdo con Sánchez, al pedirle por carta una reunión urgente este martes.

Los acontecimientos se han precipitado esta mañana tras el ofrecimiento de abstención condicionada de Rivera este lunes al presidente en funciones.

Las horas de las llamadas de Sánchez

Sánchez conversará con Iglesias a las 11.00; con Casado, a las 12.00, y con Rivera a las 12.30.

Sánchez llamará esta mañana a Iglesias, Casado y Rivera para conocer sus posiciones finales



EL presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a llamar a lo largo de la mañana de este martes a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias; Ciudadanos, Albert Rivera, y del PP, Pablo Casado, para conocer sus posiciones finales ante una posible investidura.

Según fuentes socialistas, el compromiso de Pedro Sánchez es “abrir una legislatura sin necesidad de ir a elecciones y disponer de un Gobierno estable, que es lo que necesita España”, y quiere saber si eso es posible si vuelve a presentarse a una segunda investidura, informa Manuel Sánchez.