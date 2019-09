El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha descartado en una entrevista en El País la opción de un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, al mismo tiempo que solicita a PP y Ciudadanos su abstención en el caso de volver a intentar una investidura.

Para el líder socialista, el pacto con la formación morada queda descartada: "“Ni coalición, ni elecciones, hay una tercera vía: un programa común progresista”, asegura Sánchez en el rotativo de PRISA.

Aludiendo los motivos que impiden una alianza y un reparto de ministerios con el partido liderado por Pablo Iglesias, el actual presidente del Gobierno hace responsable a Podemos: "Su concepto de la coalición, que era más una coalición de gobiernos que un Gobierno de coalición. Desde el 28 de abril, el Partido Socialista ha hecho cinco ofertas a Unidas Podemos. Ellos solo una, un Gobierno de coalición. Va siendo hora de que también cada cual asuma su responsabilidad, en el sentido de que es bastante extraño que un partido que se califica de izquierdas impida la formación de un Gobierno de izquierdas", declara.

Sánchez espera llegar a algún tipo de acuerdo programático con Podemos para poder contar con su apoyo y así volver a intentar una investidura, como alternativa final a unos nuevos comicios electorales. Igualmente, no descarta que los morados propongan ministros independientes: "Siempre he estado abierto a la incorporación de independientes. De hecho, una de las propuestas que le hice a Unidas Podemos fue, precisamente, la incorporación de independientes de reconocido prestigio del ámbito de Unidas Podemos", asegura durante la entrevista.



En cambio, el líder del PSOE aprovecha el espacio para atacar a PP y Cs a la vez que solicita su abstención para que España tenga un gobierno. "Del Partido Popular y Ciudadanos no me espero nada", concluye el presidente, que tacha de hipócritas a ambas formaciones: "Han dejado claro durante estos últimos meses es que entre un Gobierno socialista y un Gobierno del Partido Socialista con los independentistas, ellos siempre preferirán lo segundo a lo primero. Y creo que eso también demuestra la hipocresía y el grado de irresponsabilidad, no con el Gobierno, sino con el Estado, tanto del PP como de Ciudadanos", critica.

A pesar de los calificativos, hace hincapié en la abstención de los partidos conservadores: "Les estoy pidiendo que faciliten la formación del Gobierno que han votado los españoles. Con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos hay Gobierno", concluye respecto al tema.

Ante unas posibles elecciones, las que asegura que son totalmente evitables, ve a su partido con opciones de revalidar el puesto como formación más votada: "Si al final el 10 de noviembre tenemos que ir a las elecciones porque no hemos sido capaces entre todas las formaciones políticas de resolver un laberinto que es bastante fácil de resolver, si aplicamos un poco de raciocinio y pensamos en el interés general, yo estoy convencido de que los progresistas de este país van a apostar con mayor contundencia por el PSOE", asegura.