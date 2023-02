Ione Belarra: "Nos dicen que no habrá soldados españoles en Ucrania, pero no tenemos ninguna garantía"

"Nos dicen que nunca habrá soldados españoles en Ucrania, pero no tenemos ninguna garantía de que vuelvan a incumplir su palabra". Esta es una de las advertencias que ha lanzado este viernes la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante su intervención en la III Conferencia Europea por la Paz celebrada en Madrid.

Belarra ha recordado que desde que comenzó el conflicto tras la invasión de Rusia a Ucrania (que ha vuelto a condenar y a calificar de "agresión imperialista"), hace casi un año, los diferentes países han hecho "cosas distintas a las que han dicho", contribuyendo a una escalada bélica a la que se ha referido como a "un animal insaciable".

"Los gobiernos europeos no han parado de hacer cosas que siempre dijeron que no harían. Primero dijeron que solo enviarían a Ucrania material defensivo y nunca ofensivo, por el riesgo que esto conllevaba (en la escalada bélica); en estos momentos se está enviando armamento, material ofensivo, misiles antiaéreos y tanques a Ucrania", ha recordado la secretaria general de Podemos.

Por este motivo, ha alertado, "hoy nos dicen que nunca habrá soldados españoles en Ucrania ni soldados americanos pilotando aviones de combate porque supondría la III Guerra Mundial; pero no tenemos ninguna garantía de que vayan a incumplir su palabra. La escalada bélica es un animal insaciable".

A juicio de Belarra, "quizá estemos peligrosamente cerca de un conflicto a nivel mundial de potencias nucleares de consecuencias impredecibles. Dicen que no pasará, pero también han dicho muchas cosas que luego no han hecho. No quiero ver a España entrando en guerra. Decir esto es decir lo difícil, pero estoy segura de que es lo que piensa la mayoría de la gente de nuestros países".

La ministra de Derechos Sociales también se ha dirigido al socio mayoritario del Gobierno de coalición, el PSOE, con el que Unidas Podemos ha mantenido varias discrepancias y conflictos a causa de la estrategia y del papel de España en la guerra de Ucrania.

Al igual que ha defendido en otras ocasiones, Belarra le ha pedido a los de Pedro Sánchez que aproveche su "posición de liderazgo en Europa" para encabezar una apuesta decidida por la paz: "Quiero pedirle al PSOE que reconsidere su posición y que reconozcamos que haber contribuido a la escalada bélica fue un error. Aprovechemos nuestra posición de liderazgo para trabajar por la paz. España puede ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema", ha dicho.

Esta conferencia es una iniciativa de La Izquierda en el Parlamento Europeo que organizan Podemos, Die Linke y el Parti du Travail de Belgique (PTB), y en el que también han participado Enrique Santiago (secretario general del Partido Comunista de España), Gerardo Pisarello (vicepresidente de la Mesa del Congreso y diputado de los comuns), así como representantes de Izquierda Unida, Alianza Verde, ERC, EH Bildu y BNG.

A nivel europeo, han participado representantes de fuerzas políticas como Die Linke (Alemania), Parti du Travail de Belgique (Bélgica), Syriza (Grecia), Bloco de Esquerda (Portugal), La Francia Insumisa (Francia), Sinistra Italiana (Italia), Potere al Popolo (Italia), HDP (Partido Democrático de los Pueblos, Pueblo kurdo), Alianza de la Izquierda (Finlandia), Partido de la Izquierda (Suecia), Partido de la Izquierda Europea o Grupo de la Izquierda (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) junto miembros de la sociedad civil.