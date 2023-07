Ione Belarra: "El único voto seguro para frenar a la derecha es Sumar"

Yolanda Díaz, Ione Belarra e Idoia Villanueva han compartido este lunes acto de la campaña electoral de Sumar de cara al 23J. Se trata del único espacio que la secretaria general de Podemos y la vicepresidenta van a compartir hasta la celebración de los comicios, un acto que se ha producido justo en la provincia por la que siempre ha concurrido Belarra en los distintos procesos electorales.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido el voto para Sumar porque, ha defendido, "es el único seguro para frenar a la derecha y para avanzar en derechos".

Belarra ha apelado a los votantes que están indecisos tanto entre el PSOE y Sumar como entre Sumar y las formaciones independentistas de la izquierda (en el caso de Navarra, EH Bildu).

La secretaria general de Podemos ha reconocido el papel de estas fuerzas soberanistas durante la legislatura, como apoyo al Gobierno a través del denominado bloque de la investidura, pero ha advertido de que "si Sumar no está fuerte y no tiene un respaldo mayoritario, no habrá Gobierno de coalición al que apoyar".

Belarra ha defendido las leyes impulsadas por Unidas Podemos en el seno del Ejecutivo, como las sucesivas subidas del salario mínimo, la ley trans, la ley LGTBI, la ley del solo sí es sí, la del aborto o la ley de Vivienda.

También ha recordado que el PSOE "se abstuvo para que gobernara el PP de Rajoy, y permitió que gobernara aquí la derecha, cuando la gente votó progresista", en referencia a que los socialistas no pactaron con EH Bildu para conformar un gobierno progresista en el Ayuntamiento, donde gobierna UPN.

Yolanda Díaz, que ha intervenido en último lugar, también a volcado parte de su intervención en apelar a los votantes indecisos: "Sé bien que hay gente que está indecisa entre el PSOE y nosotras; nosotras somos confiables".

"Yo os digo que votéis, pero no lo hagáis por miedo, no os creáis el relato de Feijóo, ya que hacer creer a la gente que ya ganó forma parte de su estrategia. Yo os digo que si os movilizáis y nos dais la fuerza va a haber gobierno de coalición progresista", ha zanjado.