Irene de Miguel: "Es importante parar las ideas reaccionarias, pero también que Extremadura deje de ser una colonia"

Irene de Miguel (Madrid, 1981) hizo lo que podría considerarse como el camino inverso en la coyuntura de los territorios de España que ven impotentes cómo sus jóvenes migran a los centros industriales por falta de oportunidades en su lugar de origen. Nació, creció y estudió Ingeniería agrónoma en Madrid y se marchó a vivir y a trabajar a Extremadura.

La candidata de Unidas por Extremadura tiene claro que el principal reto de su tierra, el más urgente, pasa por atajar los problemas de la sequía, por garantizar los recursos hídricos para las familias, los municipios y los trabajadores extremeños antes que continuar con un modelo que prioriza que Iberdrola utilice el agua del Tajo para producir energía más barata.

También que, más allá de lo urgente, lo importante pasa por que Extremadura se dote de una soberanía energética que le permita aprovechar los beneficios de ser una comunidad productora de energía: "Producimos 500 veces más de lo que consumimos, pero tenemos la misma factura de la luz de regiones que no son productoras y que no tienen los impactos sociales, ambientales y económicos que eso provoca".

Está convencida de que el cambio en su región pasa porque el PSOE entienda y asuma la cultura de la coalición de gobierno que ya es una realidad en otros territorios y también a nivel estatal: "Al PSOE le ha sentado rematadamente mal la mayoría absoluta", asegura en un contexto electoral en el que las encuestas pronostican que Guillermo Fernández Vara necesitará a Unidas por Extremadura si quiere volver a ser presidente.

Irene de Miguel presume de la unidad de la izquierda en su territorio (Unidas por Extremadura está conformada por Podemos, IU y Alianza Verde): "Hemos trabajado en confluencia, no en coalición; cuando me voy a asambleas históricas de Izquierda Unida me siento en casa". De la unidad de la izquierda, de un eventual gobierno de coalición con el PSOE de Vara y, sobre todo, de Extremadura, habla la secretaria general de Podemos en esta región en esta entrevista con Público.

Las encuestas pronostican un resultado muy ajustado entre la derecha y la izquierda. El gobierno podría depender de los escaños de Unidas por Extremadura o de Vox para decantarse a uno u otro lado. ¿Es esta la batalla política más importante de los últimos años?

Es una batalla electoral muy importante y creo que sí, que tiene una trascendencia histórica. Básicamente porque en Extremadura aún no se ha explorado lo que viene a ser un gobierno de coalición que ya tienen muchas comunidades asentado. Aquí siempre ha habido un monopartidismo. Por un lado, es importante parar las ideas reaccionarias y de retrocesos en derechos que están entrando en las instituciones, que por suerte aquí conseguimos parar en la anterior legislatura porque Vox no entró en la Asamblea; pero también es importante plantear otra política y otro modelo de gobernanza que beneficie a los extremeños y a las extremeñas y que deje de ser Extremadura una colonia.

Ahora hay un modelo productivo basado en beneficiar solo a grandes empresas y a grandes fondos de inversión. Necesitamos un giro y por eso es tan importante que Unidas por Extremadura sea determinante en los gobiernos, tanto para avanzar en derechos como para plantear un modelo productivo distinto y que genere oportunidades en el territorio y para el territorio.

Ustedes han manifestado su voluntad de entrar en un gobierno de coalición con el PSOE si dan los números. ¿Se ven capaces de impulsar políticas de izquierdas, de redistribución de la tierra, reformas fiscales, refuerzo de servicios públicos... en un Ejecutivo con Guillermo Fernández Vara?

Obviamente, Fernández Vara está muy a gusto con la mayoría absoluta. Yo me veo capaz, soy una persona que he negociado muchas cuestiones con el PSOE; algunas las he conseguido, otras no, pero si tengo más fuerza creo que voy a poder conseguir muchas más cosas. Yo sí me veo capaz, ahora había que preguntarle a Fernández Vara si él se ve capaz de adoptar la cultura democrática de la coalición que ya tienen otras regiones, como su compañero Lambán, o si no es capaz. Porque yo creo que el futuro está en el consenso, la negociación, el diálogo, y no en el rodillo de la mayoría absoluta que nos ha hecho retroceder en muchas cuestiones en vez de avanzar.

Habla de un cambio de la cultura política que ha imperado durante décadas en Extremadura.

Totalmente. La mayoría absoluta le ha sentado aquí al PSOE rematadamente mal, nos lo ha demostrado a base de decretos que toda la oposición, con unas sensibilidades ideológicas muy diversas, hemos votado en contra, y se han quedado solos; lo han sacado adelante por tener mayoría absoluta, pero son cuestiones graves que seguramente va a tumbar el Tribunal Constitucional. Les vendría muy bien entender lo que es la cultura de la coalición.

¿Cuál es la gran transformación pendiente en Extremadura? ¿Y la medida más urgente, la primera que aplicarían si llegan al gobierno?

Ahora mismo, la medida más urgente es hacer frente al problema de la sequía porque es la peor sequía que se recuerda históricamente. Esta es una región con un peso muy importante en la producción agraria y necesitamos priorizar el agua hacia la agricultura profesional, familiar y social, y no hacia una agricultura en manos de fondos de inversión. También el agua que nos está saqueando Iberdrola en el Tajo para producir energía barata; nuestras primeras medidas serían hacer frente a los estragos de la sequía, garantizar el abastecimiento humano en los municipios y plantear a medio y largo plazo propuestas para prevenir y protegernos de estos fenómenos que van a ser recurrentes porque no olvidamos que estamos viviendo una emergencia climática.

Más allá de lo urgente, lo más importante para Extremadura en este momento es, por un lado, el mercado eléctrico, reformular el modelo para que sea más justo y genere más beneficio y bienestar. La palabra bienestar se les olvida muy a menudo, no podemos tener un mercado de renovables en manos exclusivamente de las grandes empresas eléctricas que nos consideran una colonia. Necesitamos que toda la energía que se produce en Extremadura redunde en beneficio de Extremadura, que las empresas tributen aquí, que a las familias, pymes y autónomos les salga más barato la factura de la luz porque somos productores de energía. El problema es que producimos 500 veces más de lo que consumimos, pero tenemos la misma factura de la luz de regiones que no son productoras y que no tienen los impactos sociales, ambientales y económicos que eso produce y que, además, ser productores de energía tiene que ser también un incentivo para atraer industria e inversión.



En febrero anunciaron la reedición de su pacto con IU (que ahora incorpora a Alianza Verde) para conformar Unidas por Extremadura. ¿El acuerdo fue sencillo? ¿Se vieron las conversaciones distorsionadas en algún momento por las tensiones que existen en la izquierda a nivel estatal?

En absoluto. Llevamos cuatro años trabajando muy bien. Creo, además, que somos un ejemplo para todo el Estado de cómo se ha conformado el espacio político de Unidas por Extremadura. Hemos trabajado en confluencia, no en coalición, que es muy importante señalarlo porque yo he defendido en la Asamblea cuestiones que han sido propuestas por IU, mi compañero Joaquín Macías [coordinador general de IU Extremadura y candidato de Unidas por Extremadura] ha defendido cuestiones que hemos impulsado desde el área de educación de Podemos y las ha defendido porque entendemos que estamos en una confluencia, en un espacio compartido.

Tenemos muy claro que el camino es este, y que nuestro espacio crezca y se fortalezca; ha sido un acierto trabajar en común, nos unen muchísimas cosas y yo me siento súper arropada por todos los compañeros de Izquierda Unida en todo el territorio extremeño. Yo me voy a asambleas históricas de IU y me siento en casa. Los compañeros y compañeras de las asambleas y los círculos están súper satisfechos con el trabajo que hemos realizado estos cuatro años y, además, hemos conseguido que en municipios donde hemos ido separados en la anterior convocatoria electoral esta vez vayamos unidos: eso es un signo del éxito que ha tenido la coalición a nivel regional.

¿Pedirá o ha pedido a Yolanda Díaz que haga campaña por su candidatura en Extremadura?

Yo le he pedido a todo el mundo que venga a Extremadura y, además, todo el mundo va a ser bienvenido si viene a apoyar a Unidas por Extremadura. Estaremos encantados de recibir a todo el mundo que venga, y a Yolanda, por supuesto.