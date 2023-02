Irene Montero cierra filas con el PSOE pero advierte que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' "no evitará la reducción de penas"

Ninguna novedad en el acto organizado este domingo por Podemos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un evento de alto voltaje feminista en el que la consigna frente a la "ofensiva" contra la ley del solo sí es sí por la rebaja de condenas a agresores sexuales sigue siendo la misma: "Ni un paso atrás". Todo ello mientras las dos almas que sostienen el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, siguen sin ponerse de acuerdo para reformar la norma de libertad sexual.

El título del acto ¿Consentiste o no? Solo sí es sí ya lo dejaba claro desde el principio. Y sobre este lema ha girado el principal mensaje difundido por quienes han tomado la palabra en esta cita, como la propia ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno del partido morado, Irene Montero, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, y Vicky Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, entre otras personalidades.

Montero, encargada de cerrar el acto, ha reconocido que esta "ofensiva" contra la norma de Igualdad no solo pretende atacar el derecho a libertad sexual y el feminismo, "es también una ofensiva contra el Gobierno de coalición y la mayoría plurinacional y progresista que gobierna en este país". En este sentido, ha recordado la reacción mediática y judicial a la ley contra la violencia de género del Gobierno de Zapatero en 2004.

"Desgraciadamente, en España, por defender los derechos de las mujeres, por romper el silencio, por no bailar el agua a los poderosos, se paga un precio. Lo sabemos bien y estamos dispuestas a pagarlo porque merece la pena. Nos están queriendo demostrar quién manda aquí", ha señalado la titular de Igualdad, aplaudida en varias ocasiones por los asistentes, que han llenado la sala con un aforo de 300 personas, según fuentes de la organización.

La número dos de Podemos ha incidido en que "la mayoría de los jueces han aplicado bien la ley, y no están rebajando las penas". Si bien, ha calificado de "inaudito" que aún no haya datos oficiales del número de sentencias que se están revisando y de las que no, ni de cuántas son firmes y cuántas no. Eso sí, pese a este desconocimiento, la propuesta que los socialistas planean registrar en el Congreso, incluso en solitario, está basada en lo que proponía el PP, que a su vez supone volver al modelo anterior (para juzgar los casos de agresiones sexuales, se vuelve a distinguir entre si hay o no violencia e intimidación).

"Hemos vuelto al debate sobre el consentimiento", ha declarado Montero, a pesar de que la ley busca "luchar por la cultura del consentimiento" y para "acabar con la cultura de la violación". Frente a estas "presiones muy fuertes para volver al modelo anterior", la ministra ha querido hacer pedagogía en el marco del debate sobre la eventual modificación legal de la ley.

Y es que, a tenor del criterio de los expertos, el cambio que hay sobre la mesa "no evitará la reducción de penas; solo busca volver al modelo anterior". En este sentido, ha cuestionado el apoyo del PP a la propuesta de los socialistas. "¡Qué grave es que el PP ofrezca sus votos para volver al modelo de la violencia y la intimidación. A Feijóo: solo sí es sí y ni un paso atrás", ha rematado.

Aunque la ministra solo se ha referido al PSOE al final de su discurso y ha sido para cerrar filas de cara a un acuerdo, el acto en sí y las referencias a las pretensiones de la derecha de volver al modelo anterior han sido toda una declaración de intenciones.

En este sentido, "a pesar de que sabemos que la ley está bien hecha, y aunque sabemos que ninguna reforma penal va a evitar esas decisiones judiciales de bajadas de penas, estamos dispuestas a reformar la ley. Estamos dispuestas aceptar las condiciones del socio mayoritario del Gobierno", pues entiende que el Gobierno tiene que actuar unido para "hacer frente como Gobierno a esta ofensiva".

Eso sí, respecto a este "detallito técnico" de distinguir entre una agresión con violencia o intimidación y otra sin violencia ni intimidación, la ministra ha dejado claro que "solo hay una cosa en la que no vamos a ceder porque no es nuestro patrimonio como ministerio, es el derecho conquistado, y es que el consentimiento no se toca".

Por su parte, la magistrada Vicky Rosell ha puesto énfasis en los beneficios de la ley partiendo de datos importantes, como el escaso número de mujeres que han denunciado la violencia sexual sufrida, un 8%. Y ha alertado de que la subida de las penas como propuesta para reformar la ley, una medida que Igualdad se abre a estudiar en aras de conseguir la unidad del Gobierno, "es una trampa", pues "trae más violencia". "El feminismo nunca ha sido punitivista. Cuando una política propone más penas, es una pena de política".

"Estamos más seguras y somos más libres con una ley integral que con una ley penal. No quiero tu seguridad a cambio de que me quites mi libertad. Va a ser un país de derechos, no de derechas", ha culminado la delegada del Gobierno contra la violencia machista.

Ione Belarra, por su parte, ha señalado a las derechas y la ultraderecha. "Los ataques a los avances feministas y sociales tienen todos un mismo origen: las derechas de este país tienen un mismo ADN, no respetan la democracia y no soportan haber perdido las elecciones". Por ende, a pesar de que "para el PP y la derecha mediática y judicial las rebajas de penas son sólo una excusa para volver al modelo de la violencia y la intimidación", su partido va a defender la ley del solo sí es sí.