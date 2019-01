Irene Montero: "La revolución de las mujeres es la fuerza más poderosa para hacer frente a los trillizos reaccionarios"

Irene Montero ya ha vuelto a la primera línea política. A las siete de la tarde ha hecho su primera aparición ante las cámaras en el acto feminista 'La vida, en el centro': "Tenía muchas ganas de empezar así, entre mujeres", ha señalado Montero entre los aplausos de las 500 asistentes. El mensaje del acto ha sido claro. "La revolución de las mujeres es la fuerza más poderosa para hacer frente a los trillizos reaccionarios", ha defendido

El acto ha comenzado tan sólo una hora después de que PP y Vox anunciaran que han llegado a un acuerdo en Andalucía. Y Montero no lo ha pasado por alto: “Todas las mujeres maltratadas, todas las que vuelven con miedo a casa porque no saben si les van a violar pero, sobre todo hoy, todas las mujeres andaluzas debéis saber que no estáis solas”.

Las mujeres han recibido a la 'líder en funciones' de Podemos entre aplausos, abrazos y el habitual grito de 'sí se puede'. Montero ha estado emocionada desde el primer minuto, pero también las mujeres que han llenado el acto y acompañado el mensaje feminista. Entre el público han estado activistas antidesahucios y contra la precariedad, representantes de secciones sindicales y de los círculos feministas del partido morado. El aforo del acto se ha llenado y fuera de él se han quedado otras 100 mujeres, según apuntan desde el partido morado.

Montero ha lanzado otro mensaje claro: la "necesidad" de organización y de participación política para hacer frente al avance de la extrema derecha. Durante todo el acto se ha referido a PP, Ciudadanos y Vox como "los trillizos reaccionarios" a los que ha criticado que "no hacen política": "Hacen odio. Incendian la política para que perdamos interesé en ella y que pensemos que no va con nosotros. Esa es la mayor victoria de los poderosos: cuando consiguen hacer creer a la gente normal que participar en política es cosa de otros y entonces no salen a las calles y no van a votar", ha afirmado. Por esto mismo ha llamado a las mujeres a la calle, a la organización ante el próximo 8M y a las urnas. Un movimiento importante tras la alta abstención en las elecciones andaluzas.



