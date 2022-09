Isa Serra: cómo contar un caso de 'lawfare' como si fuera una buena noticia para la víctima

Lo primero, os voy a dejar prácticamente el único titular que he encontrado que incluye el que es el hecho noticioso que se produjo el martes respecto al proceso judicial contra Isa Serra.

Público: "La lentitud de la Justicia en notificar a Isa Serra su suspensión le impedirá concurrir en unas elecciones hasta 2025. El TSJM ha ejecutado su condena dos años y medio después de la sentencia y tras un año desde que la ratificara el Supremo". Es decir, Público pone el foco en la tardanza de la Justicia en notificar la decisión a Isa Serra y en la inhabilitación para ejercer sus derechos políticos que conlleva la pena que le han impuesto.

Una inhabilitación que además podría extenderse mucho más allá del tiempo que preveía inicialmente la sentencia, como resultado de esa tardanza, que tiene pinta de ser deliberada, en la notificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En todos los demás titulares de la práctica totalidad de medios de comunicación la "noticia" parece que es otra muy diferente. Fijaos:

El Confidencial. "El TSJM suspende la ejecución de la condena de Isa Serra (Podemos) por atentado a la autoridad".

EL DEBATE: "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende la ejecución de la condena de Isa Serra".

COPE: "Suspendida la ejecución de la condena de la dirigente de Podemos Isa Serra".

La Voz De Galicia: "El TSJM suspende la ejecución de la condena de la dirigente de Podemos Isa Serra".

Si alguien que no haya seguido todo este proceso (que obviamente es la mayoría de la población), se encuentra con uno de esos titulares que os he leído, llega a la conclusión de que lo que pasó este 27 de septiembre es nada menos que, atención, una buena noticia para Isa Serra.

Porque dicen que no se va a ejecutar su condena y no tendrá que ingresar en la cárcel. Ya. Pues qué suerte que tiene Isa, ¿no? La cuestión es que el hecho de que alguien con una condena inferior a dos años de cárcel y sin antecedentes penales no entre en prisión no es una noticia, es lo habitual, lo normal. Nadie en España entra en prisión con una condena inferior a los dos años de cárcel si no tiene antecedentes penales (o casi nadie, porque sí que hay algunos supuestos, pero que en este caso no se dan).

Entonces, la noticia no es que Serra no irá a la cárcel, solo faltaría. Contarlo así yo creo que es totalmente engañoso porque el lector puede deducir que la Justicia está teniendo clemencia con la coportavoz de Podemos y salvándola de ir presa. La noticia es el retraso, aparentemente deliberado, en la notificación y la inhabilitación a esta dirigente para poder concurrir a las elecciones.

Los medios de la progresía, básicamente, la misma que contaban los anteriores titulares que os leí de la derecha mediátic. Isa Serra se libra de ir a prisión, qué afortunada, fijaos.

Cadena Ser: "La Justicia suspende la ejecución de la sentencia contra la exdiputada regional, Isabel Serra".

El HuffPost: "El TSJM suspende la ejecución de la condena a Isa Serra por los altercados en un desahucio en 2014".

Infolibre: "El TSJM suspende la ejecución de la condena a Isa Serra por altercados en un desahucio al pagar la multa".

20 minutos: "Suspendida la condena a Isa Serra por atentado a la autoridad tras pagar la multa y con la condición de no delinquir en tres años".

El Diario.es: "La Justicia confirma que Isa Serra no entrará en prisión después de pagar su condena de multa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende la ejecución de la sentencia del Supremo que condenaba a la política de Podemos a 19 meses de prisión por un delito de atentado, lesiones y daños durante un desahucio en 2014".

En realidad, creo que esa coincidencia en todos los titulares tiene una explicación y es que la mayoría de esos medios lo que han hecho es reproducir las notas de agencia de EFE y Europa Press. Qué básicamente se basan en el redactado del propio auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A mí me parece, igual me equivoco, que el trabajo de un medio de comunicación no es reproducir sin más notas de agencia, aunque eso es algo que sucede habitualmente. Tampoco es reproducir en los términos que quiere comunicarlo un Tribunal de Justicia, que además está llevando a cabo un proceso de lawfare contra una dirigente de izquierda.

Entonces, uno se convierte básicamente en una correa de transmisión del poder, en un replicador del mensaje que quiere instalar el tribunal. En todo caso lo que habrá que hacer es recabar esos materiales, contrastar, investigar y construir un enfoque que informe al lector de lo noticioso. Eso, humildemente, creo que no es lo que hacen todas esas piezas informativas, que expresan que lo de ayer es una victoria para Isa Serra.

Hubo alguien al que se le notificó la confirmación de la condena antes que a la propia Isa Serra. ¿Adivináis a quién? Efectivamente, a Eduardo Inda. Los jefes de Okdiario fueron los primeros en saber, porque se lo filtró el Tribunal Supremo, que se ratificaba la condena a 19 meses de cárcel a Isa Serra.

De hecho, ella no se enteró de que había sido condenada en firme mediante notificación formal del tribunal, se enteró a través de Okdiario. Sábado 3 de julio de 2021: "El Supremo ratifica la condena a 19 meses de cárcel a Isa Serra por agredir a la Policía". No fue hasta ese lunes 5 de julio, dos días después, cuando el tribunal comunicó su decisión oficialmente a Serra.

Esto dice mucho sobre cuál es la intención de la condena y sobre cuál es la composición de esa cloaca antidemocrática que opera en este país, que tiene una pata política, una pata policial, una pata judicial y también una pata mediática.