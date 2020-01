Isa Serra irá a juicio en febrero por desórdenes en un desahucio en 2014

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará los días 12, 13 y 14 de febrero, en sesiones matinales que darán comienzo a partir de las 10 horas, la vista oral del juicio contra la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, por la supuesta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado, una falta de lesiones y un delito de lesiones de menor gravedad, así como un delito de daños, ha informado el TSJM en una nota de prensa.

Los altercados a los que se refiere la causa, en los que supuestamente estaría implicada Serra, produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulete, situado en el madrileño barrio de Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Durante la investigación, varios agentes se ratificaron en el reconocimiento fotográfico de la investigada y la identificaron como partícipe de los insultos y lanzamientos de objetos que se realizaron.

La Sala ha acordado declarar pertinente las pruebas propuestas por las partes para su práctica en el juicio oral, entre ellas las testificales de varios policías nacionales y municipales, de varios médicos, del edil de Más Madrid Jorge García Castaño y de otras personas como Sara Porras, Álvaro Minguito, Jaime Alekis, Miguel Hernaiz y Celia González.

Los hechos

Los hechos se remontan a la mañana del 31 de enero de 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa. Ese día, la actual diputada regional se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado entre las calles Mesón de Paredes y Tribulete con la intención de contener a quienes impedían el desalojo.

Acabada la diligencia policial, y cuando los vehículos policiales se disponían a marcharse, personas presentes se enfrentaron a los agentes profiriendo insultos y lanzando objetos contundentes contra policías y furgonetas policiales.

Resultado del lanzamiento de objetos, varios agentes fueron heridos y algunas furgonetas dañadas. Entre otros implicados en estos hechos, Isabel Serra Sánchez fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes, así como por llevar la voz cantante de un modo particularmente agresivo, animando a otros a que increpasen a los agentes.

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid se mostró en julio, tras conocer que se le investigaba por este asunto, "orgullosa" de su lucha juvenil antidesahucios, sobre todo en este caso que afectaba a una persona con discapacidad, y negó los hechos que se le imputan. "Yo no me increpé ni agredí a nadie. Estuve un rato en el desahucio y me fui", indicó.