El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó hoy de "sesgada e indignante" la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de pedir la apertura de una investigación por supuestos crímenes de guerra en Palestina. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario consideró que la corte no tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados, ya que la suya se aplica solo a Estados soberanos, y "nunca hubo un Estado palestino".

Bensouda mencionó hoy que "existe una base razonable para proceder con una investigación" y ha pedido a los jueces iniciar las pesquisas de supuestos crímenes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Sin embargo, pidió a una sala de cuestiones preliminares de la CPI que especifique "los territorios en los cuales puede llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

La fiscal considera que hay base para acusar al Ejército israelí de presuntos "crímenes de guerra" por su acción durante la operación militar en Gaza de 2014, así como a las autoridades israelíes por transferir población civil de una población ocupante a un territorio ocupado (Cisjordania, incluida Jerusalén Este), en el proceso investigado desde junio de 2014. Del mismo modo, pide ahondar en la investigación de la muerte de más de 200 palestinos durante las marchas semanales de Gaza que comenzaron en marzo de 2018.

En relación al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en el enclave, señaló que "hay bases razonables para creer que miembros de Hamás y de grupos armados palestinos" también cometieron crímenes de guerra, incluyendo ataques intencionados contra civiles. En su reacción, Netanyahu mencionó que la decisión de la fiscal "convierte a la CPI en una herramienta política para deslegitimar al Estado de Israel". Además, denunció que Bensouda "ignoró completamente los argumentos legales" presentados por su país y aseguró que su Gobierno no guardará silencio y continuará "denunciando esta parodia de Justicia".

El fiscal general del Estado de Israel, Avijai Mandelblit, se expresó antes de la publicación oficial en La Haya y argumentó que esta corte "carece de jurisdicción en relación a Israel, y cualquier acción palestina es legalmente invalida", entre otros motivos, por no ser un Estado soberano. También recordó que el Estado de Israel no es parte de la CPI. Mandelblit basó hoy su opinión legal, que ha elaborado durante años, en que "Israel y los palestinos acordaron, con el apoyo de la comunidad internacional, resolver su disputa sobre el futuro del territorio en el marco de negociaciones". En este sentido, para el fiscal general de Israel, los palestinos estarían violando el acuerdo al acudir a la CPI y solicitar su intervención en una cuestión que "no debería ser resuelta mediante procedimientos criminales".

La Liga Árabe aplaude la decisión

La organización que agrupa a los Estados árabes del Medio Oriente y el Magreb aplaudió este sábado la decisión ayer de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). "Esta decisión es un paso cualitativo importante que refleja la voluntad de la comunidad internacional, quien durante mucho tiempo condenó estos crímenes y pidió abrir una investigación", indicó el asistente del secretario general de la entidad panárabe para los Asuntos Palestinos, Said abu Ali.

Según un comunicado de la Liga Árabe, Abu Ali destacó que la comunidad mundial también llevaba tiempo llamando a interrogar a "la autoridad de la ocupación", en referencia a Israel, y a llevar a sus "responsables" ante la Justicia internacional. Dicha fuente insistió, en línea con la política habitual de la entidad, en la necesidad de poner fin a la "ocupación israelí" de los territorios palestinos.

Palestina celebra la resolución

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, calificó hoy de "positiva" la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, de pedir abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra de la "ocupación israelí".

En un comunicado oficial, Erekat señaló que la decisión de la CPI representa un paso más hacia una investigación que podría "poner fin a la impunidad de los perpetradores" y que simboliza "un mensaje de esperanza" y de que la "justicia es posible". Bensouda declaró hoy que "existe una base razonable para proceder con una investigación" y ha pedido a los jueces iniciar las pesquisas de supuestos crímenes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.

Sin embargo, pidió a una sala de cuestiones preliminares de la CPI que especifique "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso. Erekat espera que la investigación avance "inmediatamente" al considerar que las principales víctimas de la demora de la Justicia son el pueblo palestino, "que sufre a diario los crímenes de la ocupación israelí".