IU, tras las elecciones de Euskadi: "Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de las izquierdas"

Diferencia de opiniones en el seno de Sumar acerca de los resultados electorales de este domingo en Euskadi. Si los de Yolanda Díaz se mostraban moderadamente satisfechos tras haber logrado representación (con tan solo un escaño) en el Parlamento vasco, este lunes Izquierda Unida ha sido muy crítico con el resultado y ha lanzado algunas advertencias sobre el próximo proceso electoral, el de las europeas.

El portavoz de la organización y secretario de Organización, Ismael González, ha asegurado que "los resultados son malos para la izquierda transformadora; se reduce la representación parlamentaria y tenemos que analizar cómo abordamos los procesos electorales. La evolución no es buena, Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de las izquierdas, y tampoco de las personas".

No es la primera vez que desde IU se señala a la división de la izquierda alternativa en diferentes candidaturas como el principal elemento que hace retroceder al espacio en su totalidad. Hace unas semanas, el propio González lamentó la distancia que existe en la actualidad entre el proyecto liderado por Yolanda Díaz y Podemos, tras la abrupta salida de la formación morada del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del partido ha asegurado que sus palabras son una "crítica" a la coalición, pero también "una autocrítica" a su organización, que forma parte de la misma: "Tenemos que ser autocríticas, IU también asume la responsabilidad; no estamos satisfechas y tenemos que mejorar", ha dicho.

Las palabras de González se producen en pleno proceso de debate interno de IU sobre la aceptación o no del acuerdo que les ha propuesto Sumar de cara a las elecciones europeas de junio, en el que el partido ocuparía el cuarto puerto de la lista. La federación valenciana ya ha expresado su rechazo a este pacto, y esta semana la dirección federal, junto al resto de territorios, tendrán que tomar una decisión.

"Campaña propia y con sus recursos" de IU en las europeas

"La Colegiada Federal valoró que dentro de los escenarios que había el menos malo era el cuarto puesto", ha reconocido el portavoz, que, no obstante, ha advertido de que "IU tendrá que hacer campaña propia con sus recursos y tener un debate sobre la relación con la coalición Sumar, que es simplemente una coalición".

También ha hablado González sobre la asamblea federal que en mayo elegirá a la nueva dirección del partido, después de que la Comisión Preparatoria del cónclave no haya logrado facilitar un acuerdo entre las tres precandidaturas registradas (la de Sira Rego, la de Antonio Maíllo y la de José Antonio García Rubio).

"En lo político se han dado grandes pasos, pero no ha sido posible un acuerdo para una candidatura única. No vamos a seguir insistiendo en esto, vamos a centrarnos en la preparación de la asamblea; las candidaturas pueden seguir negociando, pero ya no se hará en el marco de la comisión preparatoria", ha avanzado.

En este sentido, ha asegurado que, como principal responsable de la comisión, "para mí es un pequeño fracaso personal y asumiré toda la responsabilidad en este proceso como corresponde". El 29 de abril termina el plazo formal de registro de las candidaturas, por lo que los precandidatos podrían lograr un pacto hasta entonces, aunque, a día de hoy, sus posiciones están muy alejadas y lo más probable es que haya una competición entre las tres opciones que acabará decantando la militancia en primarias.