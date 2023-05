Podemos-IU, la llave para abrirle a la izquierda la puerta del gobierno de cuatro autonomías y cuatro capitales

La coalición de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde lanzó su candidatura madrileña el pasado jueves en Orcasitas, un barrio levantado por la clase obrera migrante que construyó su vecindario partiendo de un solar. Allí, los candidatos presentaron su cartel de campaña, una instantánea donde los cabezas de lista autonómico y municipal, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, sostenían una llave morada gigante acompañados de la rúbrica "La llave para Madrid".

El mensaje que se pretende enviar con la llave tiene una referencia clara: las candidaturas de Podemos-IU-AV son las que apuestan de manera más decidida por la política de vivienda que aspira a frenar el modelo especulativo de los fondos buitre, las inmobiliarias y los grandes propietarios. Pero desde hace unas semanas, este significante ha ampliado sus fronteras impulsado por la demoscopia: esta candidatura es también la llave para frenar a la derecha el próximo 28 de mayo.

En Madrid, lugar en el que se ha apostado por esta imagen, la capacidad de ser llave (siempre según las encuestas) está limitada a este objetivo de pararle los pies a la derecha. Las entradas de Jacinto y Sotomayor a la Asamblea y al Ayuntamiento de Madrid no están garantizadas, pero si esto ocurriera, tanto Isabel Díaz Ayuso como José Luis Martínez-Almeida tendrían muy difícil lograr sus aspiraciones máximas.

En la comunidad, el Partido Popular sólo obtendría mayoría absoluta si Podemos-IU-AV se queda fuera del Parlamento; en el consistorio, algunos escenarios demoscópicos apuntan a que la irrupción de Sotomayor podría, incluso, desbancar a los conservadores del gobierno municipal a través de un pacto con Más Madrid y el PSOE, aunque los de Almeida parten con bastante ventaja.

"En muchos sitios vamos a depender de ese 5%", reconoce a Público un destacado dirigente del Partido Popular en referencia al escenario que se plantea en la Comunidad de Madrid a dos semanas de las elecciones. Si la candidatura de Jacinto supera la barrera del 5% del voto necesario para tener representación institucional, entraría en la Asamblea de Madrid directamente con siete diputados y pondría imposible, según las encuestas, la mayoría absoluta para Ayuso. Es decir, el PP depende de la entrada o no de Podemos-IU-AV.

Pero más allá de Madrid, la llave de la izquierda transformadora amplía con mucho sus capacidades. En el ámbito autonómico las candidaturas de Podemos e Izquierda Unida son, según las encuestas, la condición de posibilidad para que haya gobiernos progresistas en País Valencià y La Rioja (donde ya forman parte del Ejecutivo), Extremadura y Asturias, plazas donde el PSOE tendría que mirar a su izquierda para gobernar ante su lejanía de una mayoría absoluta.

El PP expone a una izquierda dividida

En el País Valencià la reedición del Pacto del Botánic (la coalición progresista entre el PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos) depende también de que los de Héctor Illueca (Unides Podem-EU) superen esa barrera del 5%. Los populares han ido rebajando sus expectativas en las últimas semanas y asumen ahora, ante una izquierda que resiste, que "está difícil". Según el macroestudio prelectoral publicado por el CIS este jueves, Ximo Puig seguiría gobernando en el territorio con Compromís y Unides Podem.

En el ámbito municipal, los comuns de Ada Colau aspiran a ganar las elecciones el próximo 28M en Barcelona y a revalidar el gobierno de izquierdas (apoyándose en otras opciones), mientras que en Valladolid y Sevilla los socialistas tendrían que apoyarse en Valladolid toma la Palabra (coalición con Podemos, IU y Alianza Verde) y Con Andalucía (IU, Podemos, Más País, Verdes Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alternativa Republicana), respectivamente, para gobernar.

Por eso Génova centra su discurso en exponer una izquierda dividida. "Mira lo que nos pasó a nosotros cuando éramos tres", decía hace semanas a este medio una fuente del partido. Tanto Alberto Núñez Feijóo como el resto de dirigentes del partido insisten en las diferencias dentro de la coalición. "Que Podemos 1 (por Podemos) y Podemos 2 (por Sumar) vayan este finde a un mitin para saber lo que se aprueba en el Consejo de Ministros el próximo martes", dijo el líder de la coalición este viernes en su primer mitin de campaña.

Podemos-IU condicionarán las victorias de la izquierda y, en la otra lectura posible, las derrotas de la derecha. Al PP, a pesar de todos los equilibrios que hacen para no meterse en este marco antes de la noche electoral, no le vale solo con ganar. El 28M irá de pactar y gobernar y los populares solo tienen una mano tendida de la que, además, reniegan: Vox. En el PP insisten en que "nadie" quiere pactar con la extrema derecha, pero asumen que llegado el momento no podrán negarle a ningún dirigente territorial la posibilidad de formar gobierno aunque sea con los de Santiago Abascal como socios.

Además, la fortaleza del liderazgo de Feijóo depende de que sean capaces de arrebatarle algún territorio de peso al PSOE. Aragón, País Valenciá, Extremadura o Castilla-La Mancha. La victoria pasa por conseguir, al menos, una —ganar y gobernar solo en La Rioja no sería suficiente— y todas están, en el mejor de los escenarios, en el aire.