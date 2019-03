IU Madrid registra una querella criminal contra Villacís por la relación con el despacho de su marido

IU Madrid ha registrado este lunes una querella criminal contra la portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso del ejercicio de su función.

Lo hace tras conocer que no comunicó al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para incluirlo en su declaración de bienes que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia, que dirige su marido.

En su querella, IU Madrid detalla que hasta abril de 2018 no apareció en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad mercantil de Villacís y que no renunció a su cargo de administradora de este gabinete jurídico hasta marzo del año pasado.

La querella también señala que este despacho, que representa a un sindicato policial (Unión de Policías Municipales), se querelló contra la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce y que la edil de la formación naranja ha realizado actividades e iniciativas municipales relacionadas directamente sobre la Policía Municipal, lo que supone "indicios claros" de un conflicto de intereses e incompatibilidades de su cargo.

El edil de IU Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato ha asegurado que Villacís estaba obligada a informar de su posición de administradora solidaria de esta sociedad. También ha apuntado a que presuntamente se benefició de esta sociedad para construir una casa y adquirir dos inmuebles. "No se puede ser juez y parte", ha relatado la coportavoz de IU Madrid Ciudad, Lourdes Gómez. La querella ahonda en que Villacís debería haberse abstenido de determinadas votaciones en el Pleno como marca la normativa.

Sánchez Mato ha subrayado que la portavoz de Cs si hubiera pedido la compatibilidad en el Pleno, seguramente se le hubiera dado pero eso sería "evidenciar su relación" con la sociedad y la labor de representación legal que hace para determinados sindicatos policiales. Frente a ello, Sánchez Mato ha sostenido que Villacís utilizó su posición de edil para actuaciones concretas sobre asuntos relacionados con el Cuerpo Municipal en plenos de distrito y en el de Cibeles.

Preguntado sobre si la candidata de Cs debería dejar el cargo en caso de ser investigada en el marco de esta querella, el concejal de IU ha dicho que es una decisión que le compete a la propia Villacís y a su partido político.

En caso de ser admitida a trámite la querella, IU Madrid pide que de cité a declarar como testigos a Romy Arce, al secretario general del Pleno, Federico Andrés López y al marido de Villacís y admistrador de la sociedad, Antonio Suárez-Valdés.

Villacis habla de "carroñerismo político"

Por su parte, la portavoz de Cs en el Consistorio de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado que la querella interpuesta contra ella "tiene el mismo futuro que IU en el Ayuntamiento, ninguno", y ha cargado contra el "carroñerismo político" y "el juego sucio".

"La querella tiene el mismo futuro que tiene IU en el Ayuntamiento, que es ninguno. Ellos lo saben, por eso no la han presentado hasta ahora cuando han tenido un año para presentarla. Lo hacen ahora porque la alternativa al populismo es Cs", ha declarado a la prensa.

Villacís ha calificado la interposición de la querella como "algo absurdo" porque no es administradora de la sociedad y porque no ostenta funciones de gobierno en el área de seguridad. "Es por eso po lo que el Ayuntamiento no ha tenido ninguna acción y ellos (a IU) lo hacen porque estamos a dos meses de las elecciones. No engañan a nadie a estas alturas", ha argumentado.