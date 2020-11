IU tacha de "chapuza" la concesión al rey de una medalla de Andalucía "que no existe"

Elías Bendodo (PP), consejero de la presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, anunció este martes que el Ejecutivo había decidido conceder una medalla de honor de Andalucía al rey Felipe VI. Bendodo explicó que se trataba de un nuevo honor, de una medalla de nueva creación.

Sin embargo, el anuncio, según hizo público IU, se hizo antes de que la administración hubiera resuelto el procedimiento para la implantación de esa medalla, lo que requiere la modificación de un decreto.

Así, mientras Bendodo afirmaba que la concesión de la medalla era "un motivo de orgullo y satisfacción" para los miembros del Ejecutivo, su viceconsejero, Antonio Sanz (PP) iniciaba los trámites para modificar con rapidez el decreto 602/2019, de 3 de diciembre, el que regula las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sanz abría así el preceptivo periodo de consulta pública, con lo que ahora, "los sujetos y organizaciones más representativos afectados por la futura norma" podrán opinar sobre la creación de una distinción que, antes de existir con todos los perejiles jurídicos, ya está concedida al jefe del Estado.

"La última chapuza del Gobierno andaluz: se inventan una medalla que no existe y anuncian que se la concederán a Felipe VI el mismo día. Esto sí que es vender humo", escribió el coordinador de IU, Toni Valero, en su cuenta de Twitter.

"Estamos ante un gobierno o bien no sabe o bien tiene un profundo desprecio por los procedimientos para hacer las cosas. En Andalucía hay un decreto que regula los honores. En él, se relatan esas distinciones. Si ustedes van al decreto verían que la medalla de honor no existe. Para concederla, hay que crearla", abundó Inma Nieto, la portavoz de IU en un audio enviado a los medios de comunicación.

"Han hecho público que se la van a entregar al rey, figura que no suscita el consenso general […] una medalla que no existe. Ayer mismo se abría la consulta pública. Sin la modificación [del decreto] no se puede entregar esa medalla al rey ni a nadie", remachó Nieto.

La medida del Gobierno que preside Juanma Moreno fue criticada también por Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, a quien el presidente llamó la semana pasada para decirle que la Junta le iba a dar una medalla al rey. "Ayer aprobaron una medalla que no existía", dijo Díaz en un encuentro con medios de comunicación. "Ingenuamente pensé que la llamada era para la pandemia, porque no me había llamado desde el 1 de septiembre, pero no era para hablar de la pandemia, era para esto. [Moreno] me comunica que se le va a dar la medalla al jefe del Estado. Saben que el PSOE es un partido constitucionalista y que siempre vamos a estar al lado de la jefatura del Estado. Es nuestra responsabilidad, pero, evidentemente, me dice que es la medalla de Andalucía igual que la que tiene el otro rey. Si me dice que es una medalla de honor le hubiera explicado que eso no existía, que tenía que crearla. Entendí que estábamos hablando de las medallas del 28F. No es aceptable que Moreno utilice la figura del Jefe del Estado de esta manera en un momento como el que estamos viviendo, que genere una polémica innecesaria e inoportuna, con la que esta cayendo en Andalucía. Y que Moreno se dedique a medallitas y celebraciones. No sé si al jefe del Estado le ha contado que la medalla no existía. Es una actitud frívola de Moreno Bonilla. Lo que está haciendo es un manoseo de la jefatura del Estado para su propaganda y autobombo", dijo Díaz.



Críticas

Desde luego, la concesión de tal distinción al rey –más allá de la instrumentalización de la figura del jefe del Estado que implica por parte del presidente Juanma Moreno– no es pacífica en la Comunidad.

Para Martina Velarde, coordinadora de Podemos en Andalucía, se trata de “un reconocimiento partidista que otorga el Gobierno andaluz sin el consenso de todos los grupos políticos": "Privatiza un reconocimiento de todo el pueblo andaluz y lo convierte en una herramienta de las derechas para tratar de mejorar la imagen de la Monarquía ante sus propios escándalos de corrupción y en el momento en el que peor valoración ciudadana tiene la Casa Real".

"Quienes de verdad se merecen el máximo reconocimiento de Andalucía, mejores salarios y condiciones laborales son los trabajadores y trabajadores esenciales que están cuidándonos a todos los andaluces y andaluzas durante la pandemia", consideró Velarde.

"Esa medalla debería ser para los trabajadores y trabajadores de residencias de ancianos, supermercados, farmacias, repartidores a domicilio, profesionales sanitarios, personal de limpieza, auxiliares de ayuda a domicilio, agricultores y pescadores y todos los sectores que se están dejando la piel en cuidar y salvar la vida de los andaluces y andaluzas durante la pandemia", remachó la dirigente de Podemos.

Para el Ejecutivo que preside Juanma Moreno, por el contrario, según Bendodo, al rey Felipe VI, le "unen unos lazos muy estrechos con Andalucía y ostenta méritos más que sobrados para esta alta distinción". "Desde la moderación y con ejemplaridad, el rey Felipe VI se ha hecho heredero de la confianza de todos los españoles y andaluces", manifestó Bendodo.