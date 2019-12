El líder de los 'populares', Pablo Casado, ha ratificado ante el rey Felipe VI la negativa del PP a la investidura de Pedro Sánchez: "Votaremos negativamente", ha asegurado en una comparecencia en el Congreso tras la reunión con el monarca. A su juicio, el presidente del Gobierno en funciones "ha cruzado el Rubicón" al negociar con Unidas Podemos y Esquerra Republicana su investidura. Asimismo, ha advertido de que "si Sánchez fracasa, debe dejar paso", criticando que el socialista "es el tapón, el bloqueo personificado": "Solo se ha salido del bloqueo cuando Sánchez fue apartado del PSOE", ha afirmado.

El líder del PP ha asegurado que Sánchez tiene "otras alternativas" para sacar su investidura adelante. Entre ellas, que Unidas Podemos y Ciudadanos se unan para que el PSOE gobierne, emulando el 'pacto del abrazo' del 2016. También ha planteado que los de Arrimadas se abstengan -junto a Navarra Suma- para que Sánchez no dependa de las formaciones independentistas. Sin embargo, esta última fórmula no sería viable, ya que ambos bloques empatarían a 169 votos.

Asimismo, también ha recalcado que su partido se abre a otorgar "apoyos puntuales" a los socialistas: "Pase lo que pase garantizamos la estabilidad, el PP no va a permitir ninguna mutación de la Constitución Española", ha afirmado. "Hay más alternativas que no incluyen al PP", ha insistido, criticando que los 'naranjas' "no paran de hablar en boca" de su partido, proponiendo 221 diputados que no tienen.

El conservador ha vuelto a insistir en la coalición 'España Suma' y ha reprochado que Ciudadanos les criticara justo cuando anunciaron que el PP les prestaría un senador para que tuvieran grupo propio en el Senado: "Concibo la política como una suma de lo que tenemos puntos en común España Suma le hubiera dado 30 escaños más a Cs y al 5 menos al PP. Aun así, vamos a seguir teniendo la mano a Cs. El centroderecha tenemos que ir unidos. Cs es un partido muy importante, pero tiene que haber cierta reciprocidad".

Casado ha argumentado que "el PP es la alternativa sistémica al PSOE". El conservador lleva insistiendo en esta idea desde las elecciones del 10-N: "No puede quedar la alternativa en manos de Podemos y de Vox", ha subrayado. "No existiría una salvaguarda para el PP formando parte de un gobierno o facilitando su investidura" ha señalado, ya que Sánchez podría pactar el resto de políticas con sus "socios de la moción de censura" y con los que "está negociando la investidura".