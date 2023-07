La izquierda pierde la Diputación de València por rencores personales

Otro día negro para la izquierda valenciana, que ha visto cómo ha perdido la presidencia de la Diputación de València al haber sido incapaz de alcanzar algún acuerdo en los 44 días que han pasado desde las elecciones municipales a pesar de tener mayoría.

Ello ha propiciado que el popular Vicente Mompó recupere la institución provincial ocho años después para la derecha, por haber sido la lista más votada, y obtener el respaldo afirmativo de los dos diputados de Vox.

El resultado electoral del pasado 28 de mayo daba mayoría en la Diputación de València a las fuerzas progresistas que sumaban 16 escaños frente a los 15 de la derecha.

El voto a sí misma de la candidata de La Vall Ens Uneix no ha permitido deshacer el empate con el candidato socialista

En concreto, la fuerza más votada había sido el PP con 13 diputados, seguida del PSPV-PSOE con 12, Compromís con tres, Vox con dos y uno de La Vall Ens Uneix, el partido creado por el expresidente de la corporación y exsocialista, Jorge Rodríguez.

Todo apuntaba a un acuerdo entre las tres fuerzas de izquierda: PSPV-PSOE, Compromís y La Vall ens Uneix. En conjunto, sumaban 16 escaños frente a 15 de la derecha. El único problema era alcanzar el acuerdo, pues, si no se producía, el PP, como fuerza más votada, accedería a la presidencia.



Así se ha escenificado la incapacidad de la izquierda para alcanzar un acuerdo en beneficio de la ciudadanía, lo que ha impedido poder conservar la única gran institución supramunicipal que mantenía por número de mayorías.

De esta manera, Vicente Mompó, candidato del grupo popular, ha sido elegido este viernes presidente de la Diputación de València con los votos de los 13 representantes de su partido y de los dos diputados de Vox.

El voto a sí misma en primera y segunda ronda de la candidata de La Vall Ens Uneix, Natalia Enguix, no ha permitido deshacer el empate con el candidato socialista -alcalde de Mislata y secretario provincial del PSPV-PSOE- Carlos Fernández Bielsa.

El socialista no podrá ser, de momento, nuevo presidente de la corporación, salvo que se presentara una moción de censura entre las tres fuerzas progresistas, algo que podría producirse en cualquier momento si se aparcan los enfrentamientos personales entre los dirigentes socialistas y los de La Vall Ens Uneix.

El origen del problema: el caso Alquería

No hay que olvidar que La Vall Ens Uneix fue creada por el expresidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, cuando fue expulsado por su imputación en el caso Alquería por las contrataciones de altos directivos en la empresa pública Divalterra (antes Imelsa) de la Diputación provincial entre los años 2015 y 2018, y del que fue absuelto el pasado 30 de mayo.

Jorge Rodríguez: "no habrá acuerdo hasta que no haya congreso en el PSPV y desaparezcan los responsables"

Desde ese momento comenzaron las negociaciones entre el propio Rodríguez y Fernández Bielsa, pero nunca llegó la llamada que esperaba el alcalde de Ontinyent, la del líder del PSPV, Ximo Puig, y, en cambio, la Fiscalía continuaba desaprobando la resolución pidiendo nuevas instrucciones.

A pesar de ello, los dos protagonistas, según cuentan diversas fuentes a Público, alcanzaron hace semana y media un principio de acuerdo por el que se configuraría un nuevo gobierno progresista en la Diputación de València.

Pero, la ejecutiva nacional del PSPV-PSOE lo cambió todo la semana pasada con la designación como síndica del grupo parlamentario en Les Corts de la consellera de Territorio, Rebeca Torró, una de las únicas de Ontinyent que no se había ido con Rodríguez.

La respuesta del primer edil fue contundente y a las 24 horas de la decisión anunció a su diputada provincial, Natalia Enguix, que presentaría su candidatura a la presidencia de la corporación, y que o el PSPV-PSOE y Compromís o la respaldaban o gobernaría la derecha.

Desde ese momento y hasta este jueves se han producido más contactos entre Jorge Rodríguez y Fernández Bielsa, y los intentos del alcalde de Mislata por reconducir la situación han sido insuficientes.

Desde la dirección nacional del PSPV-PSOE no hubo ningún contacto directo. De hecho, este viernes, minutos antes de comenzar el pleno de constitución de la corporación provincial, Jorge Rodríguez fue más allá asegurando que "no habrá acuerdo hasta que no haya congreso en el PSPV y desaparezcan los responsables".

Abierto a acuerdos

Tras su elección como nuevo presidente, el popular Vicente Mompó, apoyado con los votos del PP y Vox, se pronunció sobre la necesidad de un acuerdo de gobierno entre su formación política, Vox y la Vall Ens Uneix para dar estabilidad a la Diputación.

Natalia Enguix no descartaba entrar a formar parte de un gobierno junto al PP y Vox

Además, ha tendido la mano a los 31 diputados y diputadas de la nueva corporación para alcanzar acuerdos en "este nuevo e ilusionante camino que asume consciente de la gran responsabilidad que conlleva, dispuesto a ponerse a trabajar desde hoy mismo con todos los grupos de la institución para no fallar a las valencianas y valencianos, gente honrada, trabajadora y con palabra que merece recuperar el esplendor de la millor terreta del món".

En declaraciones a los medios, la diputada Natalia Enguix, no descartaba entrar a formar parte de un gobierno junto al PP y Vox. Eso sí, Mompó dio un paso para conseguirlo: pidió perdón a Rodríguez por la actitud de su partido durante la instrucción del caso Alquería.

Lamentaciones de la izquierda

En el turno de palabra, tras la elección del nuevo presidente, la diputada de Ens Uneix, Natalia Enguix, que tenía la llave de la gobernabilidad provincial, ha lamentado "los egos y las luchas internas de los partidos, más propias de partidas de ajedrez que de la realidad que vivimos, que hacen perder el norte y el verdadero objetivo de la política, que no es otro que mejorar la vida de las personas".

Fernández Bielsa: "no pierden los socialistas sino los ayuntamientos y el conjunto de la sociedad valenciana"

Enguix ha avanzado que siempre estarán dispuestos "a dar la mano y no la espalda y a pedir disculpas si nos equivocamos, pero el egoísmo de algunos políticos no puede tener cabida entre estos muros, y lo único que provoca es que pasen cosas como que hoy no haya un gobierno progresista en la Diputación".

Ha insistido en que "por encima de las siglas estamos las personas", y que "frente a los blancos y los negros existe una escala de grises en la que podemos entendernos todos".

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, en primer lugar ha pedido disculpas a la ciudadanía y los votantes progresistas por "no encontrar la fórmula mágica que seguro existe para que la Diputación siguiera haciendo posible políticas de izquierda".

Además, se ha mostrado molesta con el PSPV y especialmente con Ens Uneix, de quien ha cuestionado su progresismo, vaticinando que su decisión "le pasará factura entre su electorado al respaldar a un gobierno gris de la derecha y la extrema derecha".

La portavoz de Compromís ha lamentado que "las personas y los rencores hayan impedido alcanzar un acuerdo con responsabilidad y mirada larga", y ha asegurado que el grupo que encabeza "plantará cara frente al odio".

Fernández Bielsa: "Haremos una oposición constructiva y útil, haciendo frente a las posturas extremistas"

Por su parte, Fernández Bielsa ha calificado de "error histórico imputable a un solo partido", la decisión de Ens Uneix, asegurando que "no pierden los socialistas, sino los ayuntamientos y el conjunto de la sociedad valenciana, con un voto personal de un partido al que consideraban progresista y que da paso al fanatismo y la crispación, el retorno al clientelismo, el amiguismo y el besamanos. Al tiempo".

Bielsa no ha ocultado su decepción ante una "decisión imperdonable que nos impide prolongar una etapa de decencia que se inició en 2015 y que el presidente Toni Gaspar ha culminado convirtiendo la Diputación en una institución digna, y que ahora devuelve de forma indigna el poder a las siglas de la infamia y la indecencia en esta casa".

El dirigente socialista ha lamentado la "pena" de miles de valencianos progresistas y ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que mantenga el fondo de cooperación que tanto necesitan los municipios valencianos. "Haremos una oposición constructiva y útil, haciendo frente a las posturas extremistas de los que quieren recuperar un pasado ominoso", ha concluido Bielsa.