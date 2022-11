Las izquierdas se quedan sin fotos de familia: Yolanda Díaz, Podemos e IU ya no posan juntos

La unidad de la izquierda no se mide por imágenes ni escenificaciones, aunque las fotos de familia siempre ayudan a representar la fortaleza de un espacio. Hace un año era frecuente ver a los principales dirigentes de Unidas Podemos compartiendo escenarios, foros y debates; los miembros de Podemos, Izquierda Unida y los comunes se 'invitaban' a sus respectivos espacios de reflexión, e incluso en actos orgánicos era habitual que las formaciones se apoyaran y enviaran a sus cabezas más visibles a los actos de los otros partido.

Pero el escenario actual no es el de hace un año, y eso también se ve reflejado en las fotografías de la izquierda. Este fin de semana Podemos celebra su Universidad de Otoño, un foro que se ha convertido en habitual en la formación morada y que sirve, a grandes rasgos, como punto de encuentro entre la militancia y los dirigentes del partido donde se marcan sus líneas estratégicas y prioridades en un determinado momento.

Este año, además, esta cita cobra especial relevancia, ya que será el escenario de presentación de los candidatos que salen de las primarias del partido a las elecciones municipales y autonómicas, un proceso que concluye este viernes.

A este cónclave no acudirán ni la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ni el ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Todas las partes insisten en quitar hierro al asunto y normalizan que ninguno de los dirigentes acudan a un foro que, al fin y al cabo, es de marcado carácter orgánico y que atañe exclusivamente a Podemos.

En el caso de la vicepresidenta, tampoco asistió a la Fiesta de la Primavera que los de Ione Belarra organizaron en València en mayo, pero sí que fue ponente de una de las mesas que Podemos organizó en los cursos de verano del Escorial, donde compartió espacio con la secretaria de Organización del partido, Lilith Verstrynge.

Sin embargo, hace tiempo que es más que difícil ver una 'foto de familia' de la izquierda, algo que hace un año era habitual y frecuente. La última instantánea que compartieron Díaz, Belarra y Garzón se tomó en las elecciones andaluzas en junio, cuando los ministros protagonizaron un acto de campaña en Dos Hermanas para respaldar la candidatura de Por Andalucía.

Tampoco hubo foto de familia en la fiesta del PCE

El proceso de configuración de la alianza de las izquierdas andaluzas fue muy accidentado, y los resultados electorales no acompañaron y terminaron por enturbiar un espacio que sigue tensionado en este territorio. La Universidad de Otoño de Podemos no es el único espacio que no se ha prestado a una foto de la unidad de la izquierda.

Hace apenas un mes el Partido Comunista de España celebró su tradicional fiesta, a la que no acudieron ni Díaz ni ninguno de los primeros espadas de la formación morada. Sí que asistieron como ponentes a las mesas de debate Alex Zapico, secretario de Sociedad Civil y miembro de la ejecutiva de Podemos, y Serigne Mbayé, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo de Podemos.

El año anterior, cuando el PCE celebró su centenario, la fiesta contó nada más y nada menos que con cuatro ministros de Unidas Podemos (Yolanda Díaz, Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero) y con el ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que participaron en discursos y en distintas mesas de debate.

Una vez se celebre la Universidad de Otoño de Podemos y se elijan a sus candidatos a las elecciones autonómicas y municipales, la formación morada e Izquierda Unida negociarán las alianzas que podrían darse en los territorios. Si este proceso es exitoso y la unidad se mantiene en muchos lugares, es probable que los dirigentes de ambas formaciones compartan de nuevo escenarios.

La vicepresidenta segunda ya ha avanzado que su proyecto político no estará listo de cara a estos comicios, y su participación en las distintas campañas electorales es, a día de hoy, una incógnita, aunque se prevé que Díaz pueda acabar participando de una u otra manera en aquellos lugares en los que se hayan alcanzado candidaturas de unidad.

La Universidad de Otoño no dejará una foto de familia de la izquierda, como tampoco lo hizo la última fiesta del Partido Comunista de España.